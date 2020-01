Mi Jardín de Flores

Tello Debe de Cumplir su Palabra e Irse

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Respetando la independencia judicial y la división de poderes, cuando se ataca e insulta al Jefe del Estado Mexicano, todas y todos los mexicanos debemos estar unidos. Hacia el exterior no hay división que valga. Mi solidaridad personal con el Presidente Andrés Manuel López Obra­dor: Arturo Zaldívar.

CHALCHIHUITES, ZAC. Viernes 27 de diciembre de 2019.- Rezo, suplico, ruego, imploro, pido a los milagrosos San Antonio monje y San Gaspar del Búfalo me bendigan y protejan a los elementos de la Guardia Nacional acantonados en mi querido estado -que siguen en la lucha contra el peligroso crimen organizado- con la heroica encomienda de regresarnos la paz prometida; promesa firmada mediante un contrato con Zacatecas por Don Alejandro Tello, hace más de tres años, cuando era candidato a gobernador de Zacatecas, y que no ha cumplido.

QUE LOS Malos Organizados y Los Peores Desorganizados, piensen en lo que sufren sus Inocentes familias y rectifiquen el mal camino andado, regresen al sendero del bien y dejen de sembrar, fabricar, elaborar, distribuir, sus letales drogas que tanto daño han causado a la sociedad zacatecana y a ellos mismos; que se olviden de sus satáni­cas armas y dejen de asesinar, desaparecer, secuestrar, violar, extorsionar, asaltar, robar niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres y ancian@s.

Y QUE MAÑANA Sábado (hoy) tengan un primoroso día llena de amor, salud, paz, tranquilidad, felicidad y prosperidad para todas y todos ustedes sus familiares y amigos leales. Amén.

Siguen Corriendo Ríos de Sangre

NO, NO, NO, no puedo perder la capaci­dad de asombro, de indignación: son muchas las muertes que día con día suceden en mi querido Zacatecas. ¿Cómo cerrar ojos, boca, oídos ante estas masacres cotidianas? No, no, no, no puedo. Son horrores que claman al cíelo justicia.

-¡NO, AL cielo no, mangos! Aquí en la tierra, aquí en Zacatecas, ¿qué caso no tenemos gobierno? ¿Qué caso vivimos en la anarquía? ¿Qué acaso no tenemos leyes? ¿Qué acaso no vivimos en un estado de derecho?

¿QUÉ SU Góber Precioso no anduvo de caliente prometiendo y firmando contratos con Zacatecas, en los cuales se comprometió a regresarnos la paz y la tranquilidad en dos años y medio, y que si en ese periodo no nos cumplía se iba del gobierno?

-NO, NI madres, que cumpla. Que sea hombrecito y que presente su renuncia ¡ya basta de farsantes que sólo quieren el poder para enriquecerse a cambio de darle en la madre a Zacatecas:

¡EXIJO QUE Alejandro Tello Cristerna cumpla su palabra y pida licencia al cargo de gobernador, que se vaya a Texas si tanto quiere a ese estado yanqui!

-¡SÍ, QUE pida licencia y que se vaya como lo prometió porque llegó al poder mediante el fraude!-.

-NO, DOÑA Petra, no. Don Alejandro Tello Cristerna ganó la elección mediante el voto popular-.

– PERDÓNEME, Madre Teresa, pero el narizón si cometió fraude, engañó a los zacatecanos y eso es fraude. Prometió regresarnos la paz y la tranquilidad cuando mucho en dos años y medio y no cumplió, firmó un contrato con las mujeres y los hombres zacatecanos diciendo que “Si no cumplo, ¡me voy!”, ¿no es cierto?-.

-SI, PERO… pues todos mienten y…

-NO, NO, no: yo en esto apoyo a don Ro­berto y a todos los zacatecanos y zacateca­nas que también exigen que el Tello se vaya porque ya nos cansamos que se burla de nuestra dignidad y de nuestra inteligencia-.

-PERO…

-MADRE Teresa, los Zacatecanos ya despertamos y decimos ¡basta ya de tanta sangre, de tanta ineptitud, de tanto valema­drismo, de tanto engaño, de tanta corrup­ción, de tanta impunidad!

EL TELLO ni siquiera han detenido a los asesinos de exalcaldes, comandantes, policías y demás servidores públicos como Rosalía Ramírez y Toño Troncoso que ya tienen más se dos años que desaparecieron en el cumplimiento de su deber. Los envia­ron al matadero y ni siquiera sabemos los zacatecanos quién o quiénes les dieron esa sospechosa orden. Que no mamen-

-TELLO Y su lacayos -interviene don Ro­berto- dicen a la sociedad que los asesinatos han bajado este año, sí pero bajo tierra. Ayer mismo mataron a balazos a dos mujeres, como hoy viernes lo informa nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

ESTE DOBLE asesinato sucedió en El Saladillo, municipio de Pánfilo Natera. Las acribillaron, sus cuerpos sin vida estaban encima de charcos de sangre; sus cadáveres tenían golpes en diferentes partes por lo que la policía cree que las mujeres fueron primeramente secuestradas y torturadas. No hay más datos, la policía ni siquiera sabe los nombres de las víctimas.

PERO NO fue todo: En la comunidad de Los Coyotes, perteneciente al municipio de Calera de Victor Rosales, fue degollado un hombre y su cadáver echado a una grieta, ubicada cerca del camino que lleva a Fran­cisco I. Madero.

LO ÚNICO que se sabe es que esta enési­ma víctima de la violencia y la Inseguridad, tenía entre 25 y 30 años de edad.

¿QUIENES fueron los asesinos? ¡Sabe!-.

¿FUERON detenidos los responsables? ¡No!

¿CUÁNDO EL Tello va a regresarnos la paz y la tranquilidad que nos prometió cuan­do el mendaz andaba en campaña? ¡Nunca! “El Pinocho de Bernárdez” tiene que cum­plir con su palabra e irse, ¡ya basta!-.

“Para Cristina más Dinero Para que se la Lleve Cómodamente”

-EL QUE está muy enchilado es el Carlos García Murillo, secretario de Formación Política del Partido de la Revolución Demo­crática (PRD), quien aseguró, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que el hecho de que a la Cristina el Tello le haya dado más dinero para el SEDIF, del cual es presidenta honorífica, denota que al narizón le vale tres cacahuates la Seguridad Pública, institución a donde debió de dirigir ese millonario aumento al presupuesto.

-CLARO, YO coincido con García Murillo: a la Fiscalía, Tello le quitó varios millones, cosa que molestó al propio Fiscal Francisco José Murillo Ruiseco, quien sin embargo se tuvo qué morder uno y la mi­tad del otro, pues ni modo de enfrentarse al gobernador, capaz y lo corre porque su “autonomía” es puro cuento, el gobernador no ha sacado las manos de ahí.

A MI NADIE me quita la idea que ese aumento es tráfico de influencias. Ahora hay otra cosa: el SEDIF no presenta un informe en serio, en firme. Nomás cuánto recibí y cuánto gasté y ni siquiera hay desglose al­guno como lo hacemos los constructores de obra: tantos ladrillos, tanto cemento, tanta varilla, tantos fletes, etcétera.

DECLARÓ GARCÍA que “desde la presentación del Presupuesto de Egresos se dijo que estaría acorde a la realidad social, atendiendo las exigencias de la población en materia de seguridad pública e impartición de Justicia que van de la mano, pero con los millones de pesos asignados al SEDIF y al Tribunal podemos ver que no es así, se dan más recursos económicos a las instancias de personas allegadas al gobernador para que se la puedan llevar cómodamente.

“EN LA aprobación de los presupuestos se tiene que ser crítico y ver las necesidades reales de la población zacatecana y no de los gobernantes, en este caso, las de Cristina Rodríguez de Tello, ¿qué les parece?-.

-BUENO, y también criticó la sumisión de los diputados, porque clarito dijo que “esto prueba de que en Zacatecas no hay división de poderes”. Sabe que tantos enjuagues tuvieron con el narizón porque, de que los hubo, los hubo-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios-.

¡25 de Octubre no se Olvida!

¿DÓNDE ESTÁN, dónde están?

HOY VIERNES 27 de diciembre de 2019 se cumplen dos años y 63 días de la desaparición forzada de los “empleados” de Gobierno del Estado Rosalía Ramírez Quireza y Antonio Troncoso Escareño.

FUE EL 25 de octubre de 2017 cuando los enviaron a pagar la gasolina de las patrullas estatales que vigilan los municipios de Luis Moya, Loreto y Pinos Zacatecas, y desde entonces no aparecen.

EL 30 DE enero el señor Ismael Cam­beros salió a decir que los dos cadáveres que hallaron calcinados en Pinos no son de Rosalía y Antonio. Que los siguen buscando pero que no aparecen por ningún lado.

P.D.

SI DON Camberos aseguró, en aque­lla ocasión, que ya tenía la confesión de quiénes habían secuestrado y asesinado a Rosalía y Antonio y que sólo faltaban las pruebas “científicas” para dar completa la información, pero luego dijo que no, que no era cierta tal versión, me pregunto: ¿Tal confesión la hicieron los declarantes bajo tortura?

OTRA:

A COMO están las cosas ¿no serían sus propios compañeros de la corporación po­liciaca los que los desaparecieron?

SEÑOR GOBERNADOR, señor secre­tario de Seguridad Pública, Zacatecas tiene todo el derecho del mundo de conocer la verdad del caso Rosalía-Antonio: ¿Dónde están?