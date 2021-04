“Presupuesto Para Apoyar al Campo, Tello lo Derrocha en sus Candidatos”

La Sequía Está Matando la Agricultura y la Ganadería: Galván

Por Óscar Domínguez Caldera

En entrevista telefónica para Página 24 Zacatecas, el líder frijolero Fernando Galván Martínez, comentó que la situación actual del campo es desalentadora e improcedente, ya que pasan por una crisis a causa de varios factores.

Entre ellos mencionó que tanto la sequía como la falta de atención de las autoridades hacia este sector, ha detonado que la migración aumente, que se abandonen las cosechas y que la población rural viva cada vez con más carencias.

“En todo Zacatecas no hay agua para el ganado, los pastos se están terminando y el hato ganadero ya no tiene nada. No ha llovido y no hay agua ni en tanques, estanques o abrevaderos. Urge un programa que contemple estos proyectos, sobre todo porque no ha llovido. Requerimos forraje pues se está terminando y es caro para los ganaderos y agricultores pues no hay buenas cosechas a costa de la sequía. Estamos ante un problema fuerte, pero el gobierno del estado, a cargo de Alejandro Tello Cristerna, no hace nada para ayudar los campesinos y ganaderos; sin embargo sí están usando el recurso público para los candidatos de los partidos en el poder. Hacemos un llamado para que se implementen programas de apoyo ante sequías o siniestros, pues la mayoría no tiene como alimentar a su ganado o bien llevar agua a los agricultores”.

“Están reprobadas las administraciones públicas pues no han hecho nada, incluso queremos hacer un movimiento de productores y campesinos para solicitarle al gobierno federal que nos apoye con la semilla o programas. En todo el estado seguimos trabajado, pero necesitamos urgentemente más agua”.

Por último, dijo que la mayoría de los productos del campo requieren de la suficiente agua para su crecimiento, sin embargo han continuado los problemas de sequía y por la poca disposición de las autoridades por actuar al respecto.