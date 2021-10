Mi Jardín de Flores

Burocracia vs Productores de Frijol

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“CONTAR CON un nuevo gobierno que no es corrupto, por vez primera en 70 años, no quiere decir que el Estado también ha dejado totalmente de serlo. Vivimos ahora un indispensable inicio que lleva a una lucha diaria, la cual habrá de prolongarse probablemente durante algunos años. El problema tiene dos lados: evitar la corrupción en tiempo real y ajustar cuentas con la corrupción sistémica de antes, sus mecanismos, sus leyes, sus ma as, sus vínculos de protección, complicidad y miedo”: Pablo Gómez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 2 de octubre de 2021.- Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Maravillosa Acción la de AMANC

LEÍ CON mucha atención la entrevista que nuestro compañero reportero Cristo Gonzalez le hizo a la señora Susan Cabral Bujdud, presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda de Niños con Cáncer (AMANC).

ESTAS COSAS me llenan de alegría y me dan confi anza en un mundo mejor, en el que todos unidos ayudemos a nuestros semejantes que pasan por un mal momento y aquí entra lo que dice nuestro Señor Jesucristo: “Amaos los unos a los otros”.

AYUDEMOS a los niños con cáncer, vía AMANC, dentro de la carrera que inició ayer viernes 1 de octubre y que terminará el domingo 31 de octubre. Actualmente 69 menores reciben tratamiento contra el cáncer, para quienes destinan un gasto mensual aproximado de 400 mil pesos sólo en medicamento, aparte está lo que se destina en transporte y alimentos”.

-SI EN promedio, cada zacatecano cooperáramos con 5 pesitos, no sólo AMANC podría apoyar sin sobresaltos a esos 69 niños con cáncer, sino a más-.

-NUESTROS paisanos de la capital del estado también pueden cooperar comprando una playera o consumiendo enchiladas, pozole campechanas y asado de boda, en el programa “Alimentando Corazones”.

-BIEN por la señora Susan Cabral Bujdud: que mi Padre Dios la siga ayude en su noble tarea y que la Sombra de San Pedro me la continúe protegiendo. Amén.

Mesas de Diálogo en la Capital del Estado Para la Conservación del Centro Histórico

QUEDÓ instalada una mesa de diálogo para atender “puntualmente” el gran problema de las fi ncas del Centro Histórico que están en peligro de derrumbarse, según la secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la señorita Carla Daniela Maldonado, el secretario de Planeación Manuel Espartaco, los representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de la Junta de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas y Protección Civil, quienes dejaron en claro que, alrededor de 250 fi ncas del Centro Histórico, están en riesgo “medio alto” de colapsar, mientras que de esas, 51 están a punto de derrumbarse de un momento a otro.

SEGÚN las autoridades responsables, a esa 250 fi ncas no pueden meterle mano porque algunas de ellas están intestadas y otras son propiedad privada-.

-NAAA, esa gente huevona lo único que ha hecho es jugarle al Tío Lolo, mi suegra tiene una casa muy bonita con arreglos de cantera y, aunque no está en riesgo de derrumbarse ha peregrinado por varias instituciones y nomás no le dan apoyo. Para empezar, parte de la fachada está descarapelada, tiene problemas de humedad, necesita impermeabilizar los techos, cambiar alguna vigas que están apolilladas y pintura en toda la casa.

DOÑA Jesusita dice que las autoridades la escuchan, pero “luego me dan el avión, no me resuelven nada. Ya por última les pedí me mandaran un ingeniero para que vea los desperfectos; que me haga el municipio un presupuesto, me arregle la fi nca y yo le pago, no hay problema, lo único que quiero es una persona especializada y que me deje bien el trabajo, es todo. Me dicen que sí pero no cuando, por eso ya perdí la esperanza”, dice-.

-PUES que vaya don Roberto…

-YO LE haría ese trabajo con mucho gusto, pero el problema de la Capital del Estado es que los albañiles son muy pachorrudos y nomás les habla uno recio y dejan la chamba botada.

LO QUE el municipio debería de hacer es un programa social para evitar que el Centro Histórico siga perdiendo su arquitectura, que ese programa incluya impermeabilización, cambio de vigas, resanes, pintura y trabajos de fontanería.

SERÍA PADRE que formaran cuadrillas de albañiles, yeseros, pintores y fontaneros para darle mantenimiento a todas las fi ncas del Centro Histórico. Es más, hasta sería negocio para el propio municipio porque ni modo que se les vayan sin pagar, si lo pueden cobrar, si fuera el caso por medio del Predial.

OJALÁ Y esto lo lea el fl amante alcalde Jorge Miranda Castro, porque no sólo tendríamos los zacatecanos un Centro Histórico chingón, sino que hasta generaría empleos y Morena más simpatía.

-OIGA, hasta a mí me convenció: un Centro Histórico chulo de bonito (suspiro), pero además con policías de a pie o motocicleta, cuidando y supervisando sus calles, que estén rechinando de limpias, no que ahora huelen a orines, según me platican.

“ OJALÁ Y que don Jorge Miranda Castro le eche los dos ojos y las dos manos a nuestro orgullo estatal: El Centro Histórico de Zacatecas, Patrimonio de la Humanidad. Ni más, pero tampoco menos”-.

-ES CORRECTO, madre Teresa, que el Jorge Miranda aprenda de mi “cabecita de algodón”, la Ciudad de Mexico olía a meados, había mucha fauna nociva: ratas, cucarachas, tecuejos, moscas, arañas, etcétera y, en tres años que estuvo como Jefe de Gobierno, en el entonces Distrito Federal, la transformó por completo. ¡Hasta las Jacarandas florearon más!-.

Ya es Tiempo se le Haga Justicia al Productor del Frijol

OJALÁ Y que “El Deivis” les pueda echar un buen canillazo a los productores de frijol, para que puedan vender toda su producción a Segalmex, al precio de garantía que decretó mi cabecita de algodón: 14 pesos 50 centavos ($14.50) el kilo-.

-PUES SÍ, que ya le den “cuello” a la burocracia que tanto daña al país, para que nuestros productores tengan su dinero de contado, salven sus compromisos y puedan sembrar a tiempo la siguiente cosecha-.

-YO COINCIDO con ustedes, porque nomás de oír a Fernando Galván Martínez -quien ayer viernes encabezó una conferencia de prensa con un grupo de sus representados de Sombrerete, Trancoso, Río Grande, Villa González Ortega y Guadalupe- me da muina.

“NO SE vale que si el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador decretó precio de garantía y prometió comprar toda la producción de frijol, la burocracia se esté haciendo pendeja, con fi nes oscuros-.

-SÍ, HAY que rezarle al Santo Niño de Atocha, para que abra corazones. No se vale que, forzados por deudas y compromisos se vean obligados a vender sus cosechas a 8.00 y 10.00 pesos el kilo a los coyotes, cuando el precio de garantía es de 14.50 pesos el kilo-.

-YO CONFÍO en que “El Deivis” también solucione pronto este problema, como resolvió los de los municipios de Genaro Codina, Cuauhtémoc y el broncononón de la nómina del Magisterio, entre otros, en menos de un mes que tiene como gobernador-.

Al Menos Ocho Asesinatos y Cuatro Heridos

-SE NOTA a leguas, que el narco quiere doblegar a “El Rey David”, como lo hizo con Alex, por eso anda desatado y mate y mate gente. Ayer, por ejemplo, en Fresnillo se cometieron, al menos, siete asesinatos y tres hombre resultaron heridos; en la capital un asesinato y un herido-.

-¡AY, SANTO Niño de Atocha, sálvanos!-.

LOS ASESINOS a sueldo comenzaron a matar gente por la madrugada: en la calle Aguacates, colonia Las Arboledas, desde una camioneta en movimiento arrojaron el cuerpo decapitado de un hombre que no ha sido identificado. Por supuesto, no hay detenidos.

EL SEGUNDO asesinato ocurrió al fi lo de las 5:00 de la mañana, en la calle Membrillos, colonia Las Arboledas, cuando de una casa sacaron violentamente a un hombre, y en la calle fue fusilado. No hay detenidos.

MINUTOS después, un individuo que caminaba sobre la calle Encinos, colonia del mismo nombre, fue asesinado a plomazos por solitario sicario. No hay detenidos.

MEDIA HORA después, otro hombre fue muerto a balazos cuando caminaba por la calle Maya, colonia Azteca. No hay detenido.

EN UN lote baldío, de la calle Solidaridad esquina Lázaro Cardenas, colonia Ampliación Azteca, un individuo fue asesinado de varios plomazos. No hay detenidos.

DOS SUJETOS tripulaban un auto Jetta negro por la calle Halcones, colonia La Aves, cuando de imprevisto una camioneta se les cerró. Bajaron varios hombres del vehículo y lanzaron metralla sobre el auto, matando a sus dos tripulantes. No, no hay detenidos.

YA POR la tarde, al fi lo de las 18:20 horas, frente a la Glorieta el Pico, en Plateros, tres hombres charlaban afuera de un Modelorama, cuando un vehículo se detuvo y varios sujetos, sin bajarse de la camioneta, les dispararon. Afortunadamente no murieron. Los médicos informan que, aunque graves, están estables. No, no hay detenidos.

EN ZACATECAS, en la calle 4, a la altura del Gimnasio Marcelino González, dos hombres tripulaban una camioneta Courier, cuando otra camioneta les cerró el paso, bajaron varios sicarios y les dispararon una lluvia de balas. En un intento por salvar su vida, los hombres bajaron de la Courier y corrieron, pero uno de ellos cayó muerto sobre la calle Julio Ruelas, y a unos pasos su acompañante quedó herido con tres balazos: uno en el abdomen y otros más en cada pierna. No hubo detenidos.

-¡QUÉ JORNADA tan violenta!, ocho asesinatos, cuatro heridos y los Malos Organizados con patente de Corzo, ¡nadie los detiene!-.

-PINCHE TELLO, dejó un Zacatecas incendiado-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.