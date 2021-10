Mi Jardín de Flores

¿Sí se Llevaría Muchos Millones de Pesos?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“La corrupción en el sexenio de Peña Nieto llevó al PRI a su derrota más aplastante, al punto de dejarlo en la inanición política. Esos escándalos beneficiaron las pretensiones de López Obrador, que asumió la bandera de la lucha anticorrupción como su principal estandarte de campaña”: José Martínez M.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 3 de octubre de 2021.- Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¿Y sí se Llevarían Muchos Millones de Pesos?

LA MADRE Superiora lleva muy bien la contabilidad. Y a todos los gastos les anexa los comprobantes; aunque en ocasiones no se cumplen algunos compromisos a tiempo, en una semana -a más tardar-paga lo pendiente, pero luego viene el ajuste del cinturón. Tenemos junta cada mes y entre todas opinamos cuáles son las prioridades, aunque es ella la que fi nalmente decide los movimientos a seguir, cuando no hay mayoría.

SE LOS confío, exponiéndome a que la Madre Superiora me dé una buena reprimenda. Pero es que se me hace imposible que don Alejandro Tello Cristerna y su esposa doña Cristina Rodríguez Pacheco, hayan cogido algo que no fuera de ellos, pues tienen muchos auditores, tanto a nivel estatal como federal, además de que son muchos los rubros etiquetados.

-UYYY, madre Teresa -dice doña Petra-, pero si el Tello y la Cristina pusieron en puestos clave a su gente, así es que está obligada a taparse unos a otros, so pena de quedarse sin chamba o renunciar como lo hicieron la Paula Rey Ortiz Medina, secretaria de la Función Pública, y la Gema Mercado Sánchez, secretaria de Educación de Zacatecas, cuando ya no pudieron soportar los fétidos olores de la putrefacta corrupción del “RaTello”-.

-MIRE, madre Teresa -toma la palabra don Roberto-, en la política, y perdóneme la expresión, hay dos cosas que no se pueden ocultar: lo pendejo y lo ratero. Y Alex es lo uno y lo otro; ya veremos todos los robos que cometió no sólo el exgoberladrón, sino la propia Cristina, de quien dicen los que la conocen, que también se “chingó” un “chingo” de millones de pesos.

-PUES viéndolo bien, la equivocada soy yo que, en ocasiones como hoy domingo, me gana la benevolencia y la fe en las personas, porque me resisto a creer que haya tanta maldad en algunas personas y otorgo -además- el benefi cio de la duda. Perdón, por intentar defender lo indefendible. Espero no vuelva a suceder-.

PUES SI en alguna otra ocasión la duda la asalta, recuerde lo que hoy domingo declaró a nuestro Diario, Página 24 Zacatecas, el José Santos Cervantes:

“NOSOTROS denunciamos, en su momento, cuando de manera irresponsable endeudaron al estado, de manera que el exgobernador Miguel Alonso Reyes solicitó un empréstito por más de cinco mil millones de pesos con el pretexto de que iba a pagar una deuda a 20 años, entonces lo que necesitaba pagar eran sólo mil 300 millones de pesos, nada más. Pero una empresa califi cadora le daba un crédito a Zacatecas de más de cinco mil millones de pesos, que por cierto la exgogobernadora Amalia García Medina no ejerció. Pero llega Miguel Alonso y sí toma el crédito, pero resulta que el resto lo dilapidó en obras que se elevaban: el remozamiento de la Plaza de Armas, de la Alameda, cosas superfl uas, pero muchos de esos recursos se desaparecieron. Nosotros lo señalamos, fue un despilfarro, pero resulta que cuando la deuda era de apenas 700 millones, después empezamos a pagar tan sólo eso de intereses de la deuda, por lo que se multiplicó pues se siguieron agregando empréstitos. Cuando seguimos denunciando ya la deuda ascendía a más de 11 mil millones de pesos con Miguel Alonso.

“TAMBIÉN podemos decir que el principal responsable del endeudamiento es Alonso Reyes, pero el encargado de las fi nanzas y quien solicitó el empréstito fue el propio Tello Cristerna, por lo que lo dejaron como gobernador para que cubriera las espaldas de su antecesor, porque él sabía que se creó una deuda con un crédito innecesario”.

ESTO, reitero, los dijo José Santos, que bien podría escribir la biografía de Alex, y narrarnos cómo el papá del exgobernador, Salvador Tello Sanchez, se enriqueció con una modesta papelería, que le vendía artículos de escritorio al gobierno; Santos es un hombre muy bien informado que no tiene pelos en la lengua para decirle pan al pan y al vino vino-.

La Preocupación de Nuestro Presidente: “Primero los Pobres”

JESÚS, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo: “Les aseguro que difícilmente un rico entrará en el Reino de los Cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al Reino de los Cielos”.

¿POR QUÉ lo dijo? Para llamarnos a la reflexión. Hay riquezas que no solamente ofenden al pobre, sino a mi Padre Dios. Por eso le hago un sincero reconocimiento a nuestro señor Presidente, don Andrés Manuel López Obrador, a nuestro gobernador don David Monreal, a la delegada de Programas para el Desarrollo, licenciada doña Verónica Díaz Robles y a todos los Siervos de la Nación por su enorme labor de recorrer todas las comunidades para entregar personalmente los apoyos a los derechohabientes de los Programas de Bienestar.

ME EMOCIONÉ mucho hoy por la mañana al leer en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que inició la entrega de Becas Benito Juárez, en la comunidad Santiago, perteneciente al municipio de Pinos: 3 mil 200 pesos, que cubren dos bimestres: septiembre- octubre y noviembre-diciembre, entregados directamente, sin intermediarios a 489 titulares de familias que tienen hijos que cursan el nivel básico.

DESPUÉS de Santiago seguirán las comunidades de: El Salto, El Coyote, El Zacatal, Presa de San José, Santiago y Trinidad Norte.

LEO QUE sólo en el Municipio de Pinos se entregan bimestralmente 20 millones 368 mil pesos a 6 mil 233 familias: 5 mil 219, reciben en mano el apoyo, y mil 040 por medio de cuenta bancaria.

Y APROVECHANDO el viaje, don David y doña Verónica supervisaron en la Telesecundaria Pánfi lo Natera: la construcción de dos nuevas aulas, barda de 430 metros; en la primaria Miguel Hidalgo un comedor escolar, un domo ; en el Jardín de Niños Quintana Roo. una red de agua potable.

OTRA BUENA: Pinos es sede del Campus de la Universidad Benito Juárez, que ofrece la carrera de Ingeniería Agroalimentaria, a la que asisten jóvenes de la región, los cuales reciben la Beca Benito Juárez para educación superior Jóvenes Escribiendo el futuro. Otra beca más es para estudiantes de nivel medio superior, y se entrega de manera universal a los estudiantes de bachillerato del municipio.

-POR ESO la gente quiere mucho a mi “cabecita de algodón”. Si en mi tiempo hubiéremos tenido esos apoyos a los estudiantes, mi carrera no se hubiera truncado-.

Se ha Agravado la Desaparición de Personas

SE INAUGURÓ el mural “Ausencia” en memoria de las personas desaparecidas en Zacatecas. El mencionado mural está en el edifi cio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), y es obra de José Pablo Chávez Román, artista guadalupense.

ME DAN escalofríos, los informes de la María de la Luz Domínguez Campos, presidente de la CDHEZ: “DE 1964 a agosto de 2021, han desaparecido más de 2 mil 313 personas, de las cuales siguen sin ser localizadas mil 392.

“DE 2015 a 2021, han localizado más de 337 narcofosas, en las cuales se encontraron 243 cuerpos, muchos de ellos todavía no identifi cados-.

-¡DIOS DE mi Vida! Pobre gente, lo que a de sufrir al no encontrar a sus familiares-.

No Cesa el Terror

SI ALGUNO de nuestros lectores se topa con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo López Bazán, pregúntele si puede dormir tranquilo, con tanto asesinato. Que si no tiene temor de que alguna víctima se le aparezca en su recámara y lo jale de los pies. Que mejor renuncie y se entregue a las autoridades.

AYER, AL menos, asesinaron a dos personas y una resultó herida a balazos.

JEREZ, ZAC.- Por la tarde, a pleno sol, en el Centro Histórico de este “Municipio Mágico”, y ante decenas de personas como testigos, un individuo fue asesinado y otro resultó herido. Las autoridades no dieron más datos, sólo que los dos amigos estaban platicando cerca de una barbería cuando aparecieron varios sicarios y les dispararon. No hay detenidos-.

GUADALUPE, ZAC.- Al fi lo de la 1:00 de la madrugada, un joven de 19 años de edad, acompañado de otra persona, viajaban en una camioneta Ford Explorer sobre la carretera 175, cuando una camioneta se les emparejó y un hombre les disparó desde adentro, matando al joven conductor, mientras que su acompañante resultó herido. No, no hay detenidos-.

-¡AY, SEÑOR, no paran los asesinatos!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.