Marchan Grupos Favor de la Mujer y de la Vida

Proponen Programas de Apoyo Como en los Países Bajos

Por Cristo González

Miembros de grupos Provida salieron a las calles ayer domingo para seguir condenando las resoluciones que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a que declaró inconstitucional la penalización del aborto. Esta marcha se unió a la protesta nacional que se hizo A Favor de la Mujer y de la Vida en por lo menos 70 ciudades del país.

“Yo soy la voz del que no tiene voz”, “Legal o ilegal el aborto mata igual”, “viva la familia, no a la ideología”, “no pueden obligar al medico abortar”, “viva la vida, viva la familia”, fueron parte de las consignas que los participantes hicieron a lo largo de la protesta que fue acompañada por globos en color blanco y azul.

El contingente salió a la altura de la Facultad de Ingeniería para seguir su paso por la avenida Ramón López Velarde, Vicente Guerrero, Allende, e incorporarse a la Miguel Hidalgo. Luego siguieron por el callejón Gómez Farías, para posteriormente caminar por la Fernando Villalpando y llegar al Congreso local donde finalmente emitieron un pronunciamiento.

Señalaron que “algunos de los que dicen representarnos no quieren hablar de nuestros temas, no quieren ser claros en mostrar su apoyo o desaprobación a las políticas sociales progresistas impuestas desde gobiernos extranjeros en contra de nuestra cultura, con el pretexto de modernidad e integración”.

“Con su discurso nos dividen al no crear oportunidades reales de desarrollo, nos polarizan, peleando pueblo contra pueblo, cuando es su deber crear alternativas para que ninguna mujer tenga que decidir entre sacrificar a su hijo o ella”, fue el mensaje.

Consideraron que nada debería ser más importante para el gobierno que garantizar que cada ciudadano tenga lo necesario para su desarrollo, aún desde el vientre, incluyendo el cuidado de la madre.

“Señor gobernador y diputados, no abandonen a su pueblo, no hagan oídos sordos ante los gritos de respeto y libertad de nuestra autonomía. Líbrense ahora de la sangre de los inocentes que están por consumarse, y sean valientes para defender lo correcto”, agregaron. Luego de esto propusieron al gobierno estatal crear la Secretaría de la Familia, que no suplirá las funciones del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), porque reforzaría la institución con programas en torno al desarrollo armónico como base fundamental de la sociedad.

Propusieron campañas de control natal como en los Países Bajos, dirigidas a hombres, un seguro médico a mujeres embarazadas que cubra medicamentos y gastos a un año después de dar a luz, un seguro laboral para las mujeres trabajadoras y un seguro de gestación e infancia, una pensión para todos los individuos desde su gestación hasta los cinco años de vida y ayuda médica.