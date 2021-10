Por Corrupción, Violencia e Impunidad Zacatecas no Despega: Faustino Adame

“Los Estados Vecinos Está Mucho Mejor que Nosotros”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24, Faustino Adame Ortiz, activista social, comentó que la grave crisis económica se debe sobre todo al despilfarro del recurso tanto del estado como de los municipios en las últimas administraciones priístas.

Además, mencionó que la corrupción e impunidad han dado como resultado que la entidad siga en el rezago en diversos temas laborales y económicos a comparación de otros estados vecinos.

Recalcó que diferentes organizaciones civiles y sindicales reclamaron los malos manejos de las administraciones priístas de Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello Cristerna, mismos que además de dejar una gran deuda, dejaron sumido al estado en un escenario de violencia e inseguridad.

“Creemos que sí hubo una gran falta de responsabilidad de estas administraciones, ya que no es posible que los recursos etiquetados que vienen desde la Federación, al final se manejara una mitad y en la otra mitad estaba a la discreción del gobernador en turno.

Entonces si está el presupuesto no debieron faltar los programas para salud, empleo, desarrollo social, entre otros; por lo que es evidente la responsabilidad de los gobiernos anteriores”.

“Sobre la deuda, es parte también de la irresponsabilidad de las administraciones pasadas, por lo que el problema es que tanto los del estado como en los municipios dejaron deudas importantes y sin dinero que administrar. Esto afecta también la economía de los municipios en general, porque es un problema incluso de corrupción, pues se tienen que vigilar las cuentas públicas”.

“El problema de inseguridad también está grave como en todo el país, vemos que la situación en lugar de solucionarse está empeorando; hay algunos casos que se dan en concreto en varias comunidades de los municipios donde se llevan a cabo muchos delitos. Por lo que no vemos que se pueda controlar este problema. No vemos buena relación con la Federación (sic), pues mientras no se corrijan varias cosas o no se investiguen a fondo las cuentas públicas, seguimos en la incertidumbre porque no sabremos dónde está el presupuesto”, finalizó.