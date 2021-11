Mi Jardín de Flores

Ya es Tiempo de Actuar Contra los “RaTellos”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“El PRD pierde su registro local, por no alcanzar suficientes votos, en 15 estados: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sina­loa y Tamaulipas. Buenas noticias para México”: Abraham Mendieta.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 26 de octubre de 2021.- Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Llamado a Recuperar Valores y Principios

“RECOBRAR los valores y principios es recuperar el amor a la tierra, a la naturaleza, al ser, volver a encontrar el compromiso con nuestras familias, con nuestro estado y con nuestra patria”.

SON PALABRAS que don David Mon­real Ávila, gobernador del estado, expresó al encabezar la ceremonia de Honores a la Bandera en la sede de la Guardia Nacional, en nuestra capital, que hoy martes publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas; yo espero que esas palabras hayan calado muy hondo entre los asistentes al evento, porque además el señor gobernador les reconoció “su espíritu de servicio a la patria, al pueblo de Zacatecas y por continuar sumándose a los trabajos coordinados del Ejercito Mexi­cano y las fuerzas de las corporaciones de seguridad (confiando en que), pronto se logrará la recuperación de la paz social y la tranquilidad de las familias”.

DON FRANCISCO Arroyo Quintero, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas, fue recíproco y agradeció al señor gobernador “su acercamiento, lo que genera confianza, robustece los ánimos y fortalece la moral de esta corporación, que está al servicio del pueblo”, ¿qué les parece?

-PARECIERAN cebollazos entre ambos -interviene doña Petra-, pero ojalá y me equivoque y sus declaraciones sean el ini­cio de una buena coordinación entre ambas instituciones, nada me daría más gusto que tanto el Francisco Arroyo, como “El Deivis”, le echen huevos e inteligencia al asunto y terminen con esta inseguridad que ha causado miles de asesinatos, desapareci­dos, secuestros, la alta venta y consumo de drogas, extorsiones, etcétera-.

-SON BUENAS las intenciones de los dos, sólo falta que, como dice doña Petra, le echen huevos e inteligencia al asunto, porque insisto: los narcos tienen servicios de inteligencia y a quienes quieren encontrar, lo buscan y lo encuentran por muy escondidos que estén, así volteen el mundo al revés, son muy persistentes y no toleran a los que ellos consideran traidores y chapulines, sin importarles se lleven entre las patas de los caballos a mucha gente inocente.

“ES POR eso que yo siempre he pregun­tado al Ejecutivo en turno -con todo respeto- ¿por qué chingaos el gobierno no tiene, no quiere o no le importa utilizar sus servicios de inteligencia para combatir al narco?, porque me niego a aceptar que el narco lo supere ¡No, mis huevos!, ahí hay algo po­drido desde aquel 12 de septiembre de 2016, cuando Alex llegó a Palacio de Gobierno, a iniciar su letal e infernal quinquenio que tanto daño hizo -y sigue haciendo- al pueblo de Zacatecas-.

Reporte de La Mesa Estatal de Cons­trucción de Paz y Seguridad

-BUENO, pues el servicio coordinado de quienes conforman la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, que en­cabeza “El Deivis”, informó de hechos que sucedieron la semana pasada.

LA SECRETARÍA de Seguridad Pública (SSP), informó “de la detención de cinco personas por portación de armas de fuego; seis más por narcomenudeo, otra más por portación de una pistola y violencia in­trafamiliar, además del aseguramiento de vehículos en Jerez y Pinos”.

EN ZACATECAS, las policías Estatal Preventiva, Metropolitana, Vial, Municipal y la Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase) localizaron y rescataron a una menor de 16 años, víctima de un secuestro virtual.

Y EN FRESNILLO, esas mismas corpo­raciones policiacas localizaron y rescataron a un niño de 8 años, quien se encontraba desaparecido.

LA FISCALÍA General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informó que del 18 al 24 de octubre, vinculó a proceso a cinco personas y sentenciaron (sic) a 26.

EL EJÉRCITO realizó 14 operativos: detuvo a un civil, decomisó dos vehículos, 200 kilogramos de marihuana, 146 dosis de otras drogas y de armamento.

LA GUARDIA Nacional ubicó y destruyó un campamento en Cieneguita de Fernán­dez, Jerez; y también en Felipe Ángeles y Lobatos, Valparaíso. Decomisó armas, vehículos utilizados para delinquir y con reporte de robo y dosis de probable droga.

Y Aquí Viene lo “Bueno”:

LOS LOGROS de “emanados del trabajo de inteligencia que se realiza en el Centro de Coordinación Integral, Control, Comando y Comunicaciones (C5), las corporaciones lograron la detención por robo de dos mas­culinos (sic) en Zacatecas, quienes intenta­ban abrir vehículos de la zona centro y se les localizó un autoestéreo y, en Guadalupe, a una persona por conducir un auto con reporte de robo; ¿qué les parece?

-¿FUE TODO?-.

-BUENO, además de atender casi cuatro mil llamadas (3 mil 879, para ser exactos); operativos llamados de proximidad, para proteger a peregrinos de Fresnillo, Zaca­tecas y Guadalupe que acudieron a la cele­bración de la fiesta patronal de San Judas Tadeo, en Villanueva; además del Operativo Alcoholímetro en la zona metropolitana (Zacatecas y Guadalupe) y Fresnillo, “en los cuales se ‘aseguraron’ 36 motocicletas y 35 vehículos”.

-BUENO -dice doña Petra-, y de esos 71 vehículos de motor, ¿no pillaron a ningún sicario o caca grande?, con ojos cerrados puedo asegurar que más de uno de esos conductores es narcosicario. Mmmm… ¡a mí no me la pegan! Además este reporte está muy famélico, nos sale carísimo andar persiguiendo y deteniendo borrachitos, ya es tiempo de atrapar a los grandes “RaTe­llos”, y las cacas grandes del narcotráfico, ¿no creen?

“LOS DOS mil elementos de la Guardia Nacional, los dos mil elementos de la SSP y los cientos de policías municipales y de de­más, pareciera que sólo están de -perdonen la expresión- apantallapendejos. Zacatecas entero pide le den bote a los ‘RaTellos’ y ‘RaTellas’ que saquearon las arcas y a los narcotraficantes que siguen matando gente a balazos y envenenando a nuestra niñez y juventud, ¡he dicho!-.

-Y LA GENTE que escucha a doña Pe­tra -cada día más popular-, aplaude y grita festiva:

“¡ÉCHELES, doña Petra, écheles des­graciados bandidos, usted sí tiene ovarios, duro contra “El RaTello”, “La Pelangocha” y los narcos!; ¡doña Petra para Presidenta Municipal de Chalchihuites!-.

-HÁGANMELA buena, me llevo a don Roberto de director de la Policía Preventiva, y a la Madre Teresa de titular en Desarrollo Social-.

– ¡DIOS ME libre! Gracias, yo estoy casada con Dios Nuestro Señor-.

Tres Asesinatos, al Menos

PUES AYER “sólo” se cometieron tres asesinatos: Uno en Fresnillo, dos en Enrique Estrada.

EN LA calle de los Maestros, fracciona­miento Providencia, un hombre que estaba dentro de un automóvil Mitsubishi Eclipse, fue asesinado a balazos.

LOS SICARIOS llegaron al lugar de los hechos en una camioneta, dos de ellos se bajaron y le dispararon matándolo. No hay detenidos-.

-¿CÓMO ES que los Malos Organizados dan con sus víctimas y los asesinan sin más?-.

-PORQUE ellos sí cuentan con servi­cios de inteligencia, les ponen “campana”, los cazan y en la primera oportunidad los matan sin consideración alguna. Así han asesinado a miles de personas en los últimos cinco años, una herencia maldita de Alex-.

MÁS TARDE, al filo de las 18:00 horas, dos jovencitos caminaban las calles de la colonia Agua Azul, cuando de repente se les aparecieron dos empistolados y les dispararon a quemarropa. Ahí quedaron los cuerpos en medio de un charco de sangre. No hay detenidos-.

-ES ASOMBROSO -dice doña Petra-cómo ubican a las víctimas y cómo huyen sin ser detenidos, ni infraganti ni después de cometido él o los asesinatos; yo no me expli­co cómo el Francisco José Murillo Ruiseco, quien cobra como si fuera Fiscal General del Estado, y el Arturo López Bazán, que pre­sume ser secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, siguen cobrando sin hacer nada en beneficio de los zacatecanos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.