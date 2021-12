Mi Jardín de Flores

“Ya estuvimos en Zacatecas que va bien el plan que se instrumentó, se echó andar, se puso en práctica desde que fuimos por las medidas que se tomaron. Tengo información de qué están mejorando las cosas en Zacatecas, estamos hablando de 15 días, pero todos están actuando y hay buenos resultados en el caso de Zacatecas”: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 14 de diciembre de 2021.- Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Disminuyen Asesinatos y Otros Delitos

HOY MARTES, en nuestro Diario Página 24 Zacatecas aparecen las declaraciones del Presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador, reconociendo que aquí en Zacatecas ‘Va bien el plan que se instrumentó, se echó andar, se puso en práctica desde que fuimos por las medidas que se tomaron. Tengo información de que están mejorando las cosas en Zacatecas, estamos hablando de 15 días, pero todos están actuando y hay buenos resultados’.

“MIENTRAS que el gobernador, don David Monreal Ávila, presenta un informe detallando que en los homicidio dolosos ‘hubo una disminución de 78%’, lo que me da mucho gusto”, ¿qué opinan ustedes al respecto?”.

-PUES QUE mi ‘cabecita de algodón’ cumplió su palabra de apoyar con más elementos para reducir los índices de la violencia, recuerden que el jueves 25 de noviembre llegó a Zacatecas con su Gabinete y dijo que enviaría más elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, y diseñaron una estrategia al respecto que, como se demostró, hasta el día de hoy, está dando buenos resultados:

“EN 16 días ‘bajaron los asesinatos 78%, gracias a que mi ‘cabecita de algodón’, aumentó a mil 954 los elementos del Ejercito y a 2 mil 745 de la Guardia Nacional, además de que ahora hay más coordinación entre los tres niveles de gobierno, cosa que no ocurrió con el maldito mandilón del Alejandro Tello Cristerna y, claro está, con el farolón del Arturo López Bazán-.

-SIN EMBARGO -toma la palabra don Roberto- la percepción de inseguridad no baja, porque son muchos los opositores que le apuestan a la desestabilización, quieren que todo siga mal, en su intento por recuperar el poder, pero se la están pelando, porque ‘la herencia maldita’ que nos dejó Alex tenemos que revertirla todos los zacatecanos, además la inminente renuncia del Fiscal Francisco José Murillo Ruiseco, contribuirá a combatir mejor la inseguridad.

“EN CUANTO a los partidos políticos, que se la pasan ‘nomás chingando la borrega’ se siguen desmoronando: el PRIAN anda por la calle de la amargura, mientras que al ‘Perderé’, los ‘Chuchos Rateros’ están a punto de enterrarlo: Por lo que le cambiaran de nombre.

“RECUERDEN que en la elección extraordinaria para senador que tuvo Nayarit, el domingo 5 de diciembre pasado, la candidata de Morena, Rosa Elena Jiménez Arteaga ganó con 52%, le siguió MC con 33%, PRI con 4.5% y PAN-PRD, que fueron juntos, reunieron apenas 4.1% de los votos, lo que los salvó de perder el registro porque, solos, el PRD apenas logró 2.61%, y el PAN 2.49%. Y, al no reunir 3% ninguno de ellos, ambos hubieran perdido el registro, pero al ir juntos se salvaron en una tablita-.

-¡DIOS DE mi vida!, pero si el PAN gobernaba Nayarit, ¿cómo fue que ahora está en el último lugar de las preferencias?-.

-POR RATAS, madre Teresa, por ratas, ahí tienen a la mayor: el mariguano Vicente Fox, la rata de la Martita, sus ratas los Bribiesca, y las ratotas hijos postizas del Fox, que ni siquiera sirvió para tener hijos, méndigo impotente, pero muy ratero. Yo no me explico por qué mi ‘cabecita de algodón’, no lo mete a la cárcel, recupera todo lo que hurtó, para devolverle al pueblo lo robado, lo mismito que debería de hacer con ‘El RaTello’ y su consorte, la Cristina de la Luz, que se llevó la pura luz del SEDIF-.

‘El Deivis’ le Calló la Boca al Narro

-PUES QUÉ bueno que ‘El Deivis’ salió a dar un informe sobre la criminalidad, con cifras de hasta ayer, pero también me gustó mucho lo que ahí dijo:

‘SI NO conocemos el origen de la violencia, no vamos a poder resolver y atender este fl agelo, por eso nuestro movimiento que encabeza nuestro presidente de la República, lo identifi có en su andar, y del actuar de los gobiernos neoliberales’, expresó, y remató:

‘NO SE dejará de atender este problema de violencia e inseguridad en el estado (porque) es de mi interés, y no voy a dejar de desistir. Vamos a generar el desarrollo para atender la causa que dio origen a la más terrible violencia a lo largo y ancho de nuestro estado’.

“¿QUÉ DIO causa al ‘origen de la violencia en nuestro estado’? Pues la corrupción y la impunidad: los méndigos ‘RaTellos’, robaron a manos llenas dejando a Zacatecas en el puro cascarón y con una hipoteca que sobrepasa los 10 mil millones de pesos, lo que provocó el desempleo y la falta de oportunidades, salud corrupción e impunidad y pobreza, mucha pobreza.

“Y TODO esto es lo que ‘El Deivis’ está combatiendo, para intentar que las largas fi las de jóvenes se sigan sumando al los cárteles de la droga y de la muerte”-.

-PERO HAY más, doña Petra, se trata de investigar y castigar lo que dice la vox populi: ‘que Alex le abrió las puertas al narco, que le vendió la plaza, que por eso en su quinquenio aumentó la violencia, la inseguridad y la venta y el consumo de drogas, de manera escandalosa y con total impunidad’-.

“ES CORRECTO, es lo que dice todo Zacatecas, entonces don David, tendrá que continuar con su loable, pero peligrosa labor, tan peligrosa que don Alejandro ‘prefi rió plata, que plomo’, como dicen los presuntamente enterados, como también dicen que los Malos Organizados, jalaron más el gatillo para calar al nuevo gobierno-.

-TODO INDICA que así es, porque la lucha contra el narco no es una perita en dulce, no, está pero si bien cañón.

CON “EL Pinocho de Bernárdez”, el narco enraizó en Zacatecas y sacarlo con todo y raíz no es ‘enchílame la otra’, pero no hay por que darse por vencidos, ‘El Deivis’ va por buen camino, pero también necesita el apoyo del pueblo, y ahí entramos nosotros-.

-PERO LOS servicios de inteligencia deben ya de rendir frutos -dice don Roberto-: dar con las guaridas de los narcos, para que nuestro glorioso Ejército Mexicano y la Guardia Nacional entren en acción y los detenga, como se ha hecho en la mayoría de las aprehensiones de los grandes capos: sin disparar un solo tiro; y no es un sueño guajiro ¿eh?-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.