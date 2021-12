CDHEZ: Reos se Quejan por Mala Alimentación, Nula Atención Médica y Disminución de Visitas

A Todos los Casos les Damos Seguimiento: María de la Luz Domínguez

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos, mencionó que tras las denuncias de familiares de reos o personas privadas de la libertad en algunos centros penitenciarios, se conocen quejas sobre el “cruel” sistema penitenciario.

Expuso que a todas las quejas que llegan a la comisión se les da seguimiento de oficio y de manera puntual, además de que se llevan a cabo las comparecencias y se solicitan los informes de autoridad; luego se emiten las recomendaciones si es el caso.

“El sistema penitenciario, además de estos señalamientos, también hemos tenido otros particularmente con el tema de la alimentación que es recurrente; igualmente los tema de disminución de las visitas familiares que se implementaron con la pandemia y todo el tiempo, pues ha sido complejo regularizarlas.

Son temas de los que más se ha quejado la población penitenciaria. Otro tema importante es sobre los talleres, que durante la pandemia se redujeron e incluso en algunos casos se cerraron. Por lo que ellos están solicitando que se reactiven todos los talleres que sean necesarios, para su capacitación o para desarrollar alguna actividad laboral, pues eso les ayuda a ellos ya sus familias.

Son temas pendientes que se han ido regularizando. Aunado también a la necesidad de salud y atención médica que también son parte de las quejas del sistema penitenciario”.

Además, comentó que otros de los problemas que se presentan es la comisión, son quejas sobre servicios o atención médica a usuarios, sobre todo por temas de acceso a la salud en términos generales.

Dijo que hay quejas pues no encuentran atención médica, es decir que no son atendidos con prontitud con la respuesta de no tener el personal suficiente o bien no contar con los medicamentos adecuados.

Por último, sobre la posible reunión con las autoridades de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), la doctora Domínguez Campos, comentó que tocarán una agenda muy amplia en el tema educativo, tanto por la atención de quejas en contra de niñas, niños y adolescentes como también de jóvenes.

Dijo que uno de los rubros fundamentales de atención en las escuelas son las medidas de protección civil, particularmente que se analicen todos los riesgos en materia de seguridad civil.

Esta acción viene de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Seduzac, ya que en el municipio de Fresnillo, una barda le cayó encima a un menor de edad que perdió la vida.

“Esto significa que la Seduzac, junto con las autoridades de protección civil, municipales y estatal, realizar un atlas de riesgo en cada una de las primarias y secundarias, así como en el nivel preescolar para identificar estos riesgos, y así establecer las medidas correspondientes y corregir las posibles circunstancias que pudieran afectar a los niños y niñas de las escuelas”.