Tello Cometió Abuso de Autoridad y Fraude

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“¿Es válido que ciertas ONG’s, que dicen apoyar a ‘los pobres y a los mar­ginados’, en lugar de usar los recursos recibidos de distintos gobiernos para ‘los pobres y marginados’ los utilicen para enriquecer a los líderes de esas mismas ONG’s?”: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 5 de enero de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Lo del Tello, no Sólo es Abuso de Autoridad, Sino Fraude

AL ENCENDER mi tablet y ver la pri­mera plana de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, me quedé anonadada: ‘Tello Pidió Fiado a Panaderos Desde el 2020, y no les Pagó”.

Y ME pregunto: ¿Por qué gente de esa calaña llegó a Palacio de Gobierno, a diri­gir el destino de nuestro honesto, noble y trabajador pueblo de Zacatecas?

¿CÓMO ES posible que un individuo como don Alejandro Tello, que alardeaba ser el titular del Poder Ejecutivo más ho­nesta de la historia de nuestro pueblo, haya defraudado a un grupo de panaderos, cuyo ‘pecado’ fue confiar en nuestra máxima autoridad?, ¿qué opinión ustedes?

-LO QUE siempre he opinado de ese in­feliz malandrín: ‘El Pinocho de Bernárdez’ es el Gobernador más corrupto y ‘RaTello’ en la historia de Zacatecas, además es el gran corruptor: 200 mil pesos mensuales de ‘moches’ a cada uno de los diputados que lo acompañaron en su desgobierno para robar a manos llenas, sin que nadie le dijera nada, como también lo hizo su vieja la Cristina en el SEDIF y la FENAZA-.

-ESTO QUE Alex le hizo a los inte­grantes de la Asociación de Panaderos de Zacatecas, no tiene nombre, ¿cómo es posible que no les haya pagado los años 2020-2021, el producto alimenticio que con tanto esfuerzo hacen los tahoneros de esa asociación civil, que creyeron en él, por ser la autoridad máxima de Zacatecas?

“NO SE vale. Esta gente se vio en la necesidad de convocar una rueda de prensa para hacer pública su denuncia: “Desde el año 2020 y 2021, la administración ante­rior tiene pagos pendientes con nosotros ‘debido a la negligencia y corrupción de funcionarios de Alejandro Tello’, esto no sólo es un abuso de autoridad, sino fraude.

“¿SE IMAGINAN todos los adeudos que dejó Alex? Yo no recuerdo a gober­nador tan voraz como él, por eso todo Zacatecas le dice ‘RaTello’, el pueblo siempre se las cobra: Alex, siempre cargará en su conciencia y espaldas, el mote de ‘RaTello’-.

-LA SITUACIÓN es que la deuda que don Alejandro adquirió con la Asociación de Panaderos del Estado de Zacatecas, que tiene una fuerza laboral de 300 empleos, y decenas de familia que dependen de las ventas, no es personal, sino institucional, es decir, del gobierno del estado, por lo que don David tendrá que responder como titular del Poder Ejecutivo que es, indepen­dientemente de las acciones que él pueda ejecutar en contra de su antecesor, que le dejó en propia mano una bomba de tiempo que, afortunadamente, no le ha explotado… hasta ahorita. Que mi padre Dios me lo cuide, bendiga y proteja-.

-BUENO, y ¿los panaderos qué onda, madre Teresa?-.

-REITERO: cualquier abogado le puede decir a usted, que esa es una deuda institucional que por ley deberá saldar el gobierno, no hay de otra-.

-PUES ‘EL Deivis’ ya ha aguantado muchas de ‘El RaTello’, por lo que es justo y necesario que le dé, como dice la propia Cristina, una chinga, ¿no?-.

Saludando con Sombrero Ajeno

-PUES SEGÚN mis archivos, el lunes 6 de enero de 2020, el ‘RaTello’ que, como hoy sabemos saludó con sombrero ajeno, regaló mil 200 roscas de reyes, a igual número de familias zacatecanas; es aquí donde el Narizón comenzó a endeudarse con los tahoneros, deuda que aumentó el año siguiente, según denunciaron los propios panaderos en la mencionada rueda de prensa-.

Golpes de Pecho

-¡AY NO! Todavía recuerdo cuando el Narizón andaba de campaña rumbo a la gubernatura de Zacatecas que, desgracia­damente, le robó a ‘El Deivis’ con muchas triquiñuelas y muchísimo dinero que sola­mente él Narizón sabe de dónde salió, pues se derrocharon cientos de millones de pesos ¿700, 800? Sólo él sabe.

“PERO BIEN recuerdo sus golpes de pecho, como por ejemplo el demagogo mensaje que el 21 de mayo de 2016, le dirigió a los acarreados en Jerez, en plena campaña electoral en donde, por cierto, firmó ‘un contrato con ‘el Campo y la Ganadería de Zacatecas, para fortalecer el Campo como generador de empleo y riqueza para quienes dependen de esta no­ble actividad, pilar de la economía estatal, garantizando (por supuesto, falsamente) que en su gobierno el Campo tendrá los presupuestos más altos:

‘ME COMPROMETO y lo cumplo, porque soy gente seria y seré el gobernador más honesto y transparente de la historia de Zacatecas, en donde se castigará la co­rrupción y se enfrentarán con seriedad los problemas, por eso, les pido su confianza este 5 de junio, para que juntos logremos hacer de Zacatecas un estado de garantía’, prometió a miles de jerezanos.

“NO, SI para engañar a la gente el mal­dito Narizón era muy bueno, pero nomás entró a Palacio de Gobierno y se le descu­brió toda su demagogia, pues el estado se comenzó a hundir: aumentó la violencia, la inseguridad, el desempleo, no llegaron nuevas inversiones, a pesar de sus vuelos al extranjero, acompañado de su vieja la Cristina; decayó la educación y el robo a las arcas fue el deporte favorita de Tello y sus 40 ladrones, quienes salieron del gobierno bien forrados de billetes.

“TODAVÍA, nomás escucho su ‘Si no cumplo, ¡me voy!’, vomito. Infeliz, le dejó a ‘El Deivis’, hasta deudas con los pana­deros, ¡miserable! Desgraciado, ya debería estar preso-.

-NO SE enoje -dice don Roberto- lo bue­no que nomás fueron cinco años de ‘des­gobierno’, y ya está fuera de Zacatecas-.

-¡VIEJO MANDILÓN y ‘RaTello’, si siendo gobernador se fue sin pagar, ¿se imaginan sus deudas personales? No dudo y que pronto salga por ahí alguien a demandarlo por fraude-.

Tenemos Nuevo Coordinador de la Guardia Nacional

-PUES NO SE sabe por qué -dice don Roberto-, pero de manera sorpresiva hubo cambio de Coordinador de la Guardia Na­cional aquí en Zacatecas, salió Francisco Arroyo Pilerio y entró el general José Silvestre Urzúa Padilla.

–OJALÁ Y CON este cambio tan sorpre­sivo -opina doña Petra-, en el que no se vio a ‘El Deivis’, sea para mejorar, porque las cosas siguen igual que con el fraudulento Narizón: ríos de sangre por todos lados-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.