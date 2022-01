García: Los Problemas, son el Resultado de la Irresponsabilidad de Gobiernos Anteriores

“Violencia, Inseguridad, Problemas Financieros Fueron Heredados”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, Carlos García Murillo, activista social y político, auguró un año complicado para la entidad en temas financieros, económicos y de seguridad. Sin embargo, perciben con­fianza en el actual gobierno que dirige David Monreal Ávila, así como en la Federación para que respalde a la entidad y afronten las diversas crisis que se han arraigado en el estado desde hace varias administraciones de gobierno.

“Hay un rezago efectivamente y es estruc­tural, los problemas se vienen arrastrando desde hace años, el nuevo gobierno tiene que ser prudente con acciones, con su presu­puesto, porque efectivamente hay problemas heredados como resultado de la irrespon­sabilidad de los gobiernos anteriores. No se tuvo ni la capacidad ni la voluntad para ayudar, ellos tenían una estrategia electoral, más que de gobierno. Entonces es prematuro adelantar algún diagnóstico, dado que está por iniciar el nuevo presupuesto, por lo que esperamos que también los municipios atiendan lo que les corresponde, porque no todo lo pueden culpar al gobierno del estado, ya que ellos presumen una autonomía pero no es para resolver sus problemas. Entonces esas malas decisiones afectan a la sociedad, por lo que el llamado es a que tengan res­ponsabilidad”.

“Estamos en una nueva realidad, pues no olvidemos que los últimos dos años han sido catastróficos; entonces no estamos en circunstancias normales para sacar condenas fáciles, frente a esta realidad tan cruenta que le tocó a esta administración”.

“Vamos avanzando en algunos temas, pero también requerimos una reactivación económica, pues la Federación debe retri­buirle lo que nunca le ha dado; las empresas mineras y asentadas en el estado tienen una corresponsabilidad y no la vemos. Quere­mos la concurrencia y la responsabilidad política”.

“El llamado es a trabajar en conjunto y a cerrar filas para resolver problemas que a to­dos nos aquejan; entonces ese es el llamado a atender problemas, en unidad y en torno a temas específicos”.