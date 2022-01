Tello Derrochó Millones en Estadio y Equipo de Futbol: José Santos

“Y no Tuvo Para Pagar a Panaderos, eso es Corrupción”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, José Santos Cervantes, miembro del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), comentó que ya son “añejos” los problemas como la falta de liquidez, las deudas a proveedores y otros despilfarros de la administración pública en el estado, que se han venido repitiendo en cada pe­riodo de gobierno.

Asimismo llamó al actual gobierno, encabezado por David Monreal Ávila, a dejar de lado la confrontación pero a la vez ser vigilantes en los procesos de entrega recepción. Dijo que tanto problemas de deudas, así como la crisis por la falta de pagos en la comunidad educativa, entre otros, reflejarán aún más la precaria situa­ción del estado.

Sobre los recientes casos y problemas, comentó que actualmente el gobierno deberá actuar con transparencia pues no se ha revelado todo lo relacionado con la entrega recepción. Acotó que sólo infor­maron sobre la falta de obras de arte y ob­jetos sin relevancia, mientras que no han dado a conocer las diferentes anomalías de cada dependencia. Por lo que llamó a las autoridades estatales a responder a la ciudadanía sobre los casos de corrupción en las anteriores administraciones que no han sido solventadas a pesar de las denuncias.

Sobre el tema de los proveedores, dijo que también es constante este tipo de conflictos, pues el propio gobierno mu­chas veces recibe primero los servicios y productos y después paga las facturas. Tal como el reciente caso que denuncian pana­deros, sobre las deudas que siguen vigentes desde el 2020, con el entonces gobierno de Alejandro Tello Cristerna.

“Ese es otro tema, que además le deben a proveedores; en cambio les deben tam­bién a trabajadores y empresas, pero no olvidemos que mientras tanto Alejandro Tello remodelaba el estadio de futbol, con recursos públicos para empresarios que no aportan nada para el desarrollo del deporte local, y ahí derrocharon varios millones de pesos; y así podríamos citar diversos casos y actos de corrupción que no se han investigado”.