Mi Jardín de Flores

Narcoestado

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Los narcotraficantes son amos y se­ñores de regiones enteras, son quienes dictan el curso social y económico en el estado; el Cártel de Sinaloa es el más protegido por las autoridades zacateca­nas; El Mayo y Los Chapitos las tienen aseguradas por prebendas de dólares”: J. Jesús Esquivel (Informe de Inteligen­cia Federal).

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 23 de enero de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Fuerte el Reportaje de Proceso

A MANOS DEL reportero de apro-pro­ceso (una de nuestras prestigiadas agencias de noticias), J. Jesús Esquivel, llegó un reporte de inteligencia elaborado por agen­tes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador asignados a Zacatecas, expone a detalle los males que afectan al estado por el imperio del terror y muerte que, como astilla, clavaron los narcotraficantes.

EN EL mencionado informe, se asegura que ‘Zacatecas se encuentra en una situa­ción de ingobernabilidad, está dominado por criminales; es, sin duda, un narcoes­tado’.

ASÍ COMIENZA el reportaje que hoy domingo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, ¿lo leyeron?-.

-POR SUPUESTO, madre Teresa, en cuanto me senté a desayunar. Sólo que mucha gente, desgraciadamente, no tiene memoria. Nosotros aquí, con los pelos de la burra en la mano, hemos comentado que, efectivamente, Zacatecas es un ‘narco es­tado’, porque el Alejandro Tello Cristerna, no sólo les abrió las puertas del estado a los narcotraficantes, sino que les dio Patente de Corzo para actuar con total impunidad-.

-ES CORRECTO -tercia don Roberto-: el ‘narco estado’ no se formó en los cuatro meses de ‘El Rey David’, sino que inició a forjarse el 12 de septiembre de 2016, cuando Alex llegó a Palacio de Gobierno. Y, esto, siempre lo hemos comentado.

“OTRA COSA que me llama la atención de este reportaje de Jesús Esquivel, basado en ‘un reporte de inteligencia elaborado por agentes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asignados a Zacatecas’, es que sí hay ‘servicios de inteligencia en las fuerzas federales’, por lo que yo me pregunto: ¿por qué entonces el narco sigue tan campante en el estado, si se supone que los principales capos y lugartenientes están identificados?

“YO MISMO me voy a contestar: porque son muchos los jefes y elementos de todas las fuerzas del orden que están puestos con los dos principales cárteles de la droga que mandan en Zacatecas: El Cártel de Sinaloa (CS), y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): en cinco años dividieron el estado, dividieron a las auto­ridades y están peleando por quedarse con todo el pastel.

“ES UNA situación muy compleja porque son muchas las autoridades, de todos los niveles, que están metidos hasta las manitas, ya sea con el CJNG o con el CS. Los dos tienen muchísima gente: más de cinco mil personas fueron asesinadas durante el quinquenio de Alex, ¿cuántas de esas víctimas letales pertenecían al de Jalisco y cuántas al de Sinaloa?”-.

-TAMBIÉN ultimaron a mucha gente inocente, así hayan sido los menos: ¿cuán­tos justos pagaron por pecadores?-.

-YO INSISTO, madre Teresa, don Ro­berto, lo que tiene que hacerse para iniciar el combate al narco con éxito: Ya sea ‘mi cabecita de algodón’ o ‘El Deivis’ o am­bos, deben llamar a declarar al Alejandro Tello, a sus tres sospechosos exsecretarios fuereños de Seguridad Pública: el Froylán Carlos Cruz, el Ismael Camberos Hernán­dez y el Arturo López Bazán, además del Fiscal General del Estado, Francisco José Murillo Ruiseco y el exsecretario general de Gobierno Jehú Eduí Salas Dávila, entre otros, para que canten todo lo que saben que, claro, debe ser muchísimo-.

-YO TENGO mucha confianza en que el señor gobernador, don David Monreal, nos va a regresar la paz y la tranquilidad que don Alejandro Tello nos prometió en su Contrato con Zacatecas y no nos cumplió: nos defraudó totalmente, es un sujeto sin palabra ni dignidad, pues como se sentencia en el reportaje, publicado hoy domingo en nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘EL CÁRTEL de Sinaloa es el más protegido por las autoridades zacatecanas; El Mayo y los Chapitos las tienen asegu­radas por prebendas en dólares’. Muchos millones de billetes verdes cuesta a los Malos Organizados la protección de las autoridades.

“POR ESO mismo la detención del señor Fernando Flores García alias ‘La Hormiga’, que operaba en Zacatecas desde Aguascalientes, una vez ubicado en el vecino estado fueron por él las fuerzas federales y ni siquiera le avisaron al señor gobernador del vecino estado, don Martín Orozco Sandoval, que iban por don Fer­nando Flores, porque su detención hubiera abortado, si a sus oídos hubiera llegado la información que iban por él.

“NOMÁS para que nos demos cuenta de lo difícil que es combatir a los envene­nadores: no quisieron correr riesgo alguno y la detención del señor ‘Hormiga’ fue en total sigilo, lo que les ayudó a tener éxito en su captura”-.

-CUAL DEBE de ser: aquí mismo en otras ocasiones, les he comentado que, cuando los equipos de inteligencia no tienen nexos con la maña, atrapan a ver­daderos capos sin disparar un solo tiro, y ahí están las estadísticas-.

-POR ESO mismo les digo, doña Petra, don Roberto, que tengo confianza en que este gobierno sí nos va a a regresarnos la paz y la tranquilidad perdidas-.

-PERO TIENEN que limpiar la policía, además de las fuerzas federales. ‘El Pino­cho de Bernárdez’ no sólo corrompió a los diputados de las dos últimas legislaturas, sino que vendió su alma y al estado al de­monio del narcotráfico, el estado fallido es ‘herencia maldita’ del mentiroso Nariz de cacahuate: cinco años de total impunidad y, para ‘El Deivis’, no va a ser ‘enchílame la otra’-.

“POR CIERTO: ¿seguirá el maldito barbón en Estados Unidos?, que no nos extrañe si en la tierra del Biden lo encarce­lan a como al Genaro García Luna, ¿eh?”-.

Y Mientras… los Asesinatos Continúan

EN MONTE Escobedo, cerca con los límites de Mezquitic, Jalisco, al filo de las 9:00 de la mañana, la policía encontró a un lado de la carretera 712, el cadáver de un hombre asesinado a balazos, cuyo cuerpo colgaron colgaron de un árbol y le dejaron un narcomensaje en una cartulina. No hay detenido.

MÁS TARDE, a eso de las 7:00 de la ‘noche’, una pareja tripulaba una camio­neta por la calle Camelias, colonia de Las Flores, cuando de repente se les emparejó un vehículo y sujetos criminales la rafa­gueron y huyeron de inmediato.

AHÍ QUEDÓ sin vida una mujer de 35 años, mientras que su acompañante resultó herido. Cuando paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (Re­meza) llegaron al lugar del crimen y vieron que el hombre estaba vivo, rápidamente lo trasladaron al nosocomio más cercano.

MIENTRAS tanto, el cadáver de la joven era trasladado al Semefo para la necropsia de ley; a los pocos minutos lle­garon familiares a identificar a la víctima y de inmediato reclamaron su cuerpo. No hay detenidos.

-¡DIOS de mi Vida! Esta es una guerra entre locos, esta pareja bien pudo ser ino­cente, pero la confundieron y mataron a la joven mujer de apenas 35 años-.

– ASÍ ESTÁN la cosas, madre Teresa, sabemos a que horas salimos de nuestras casas, pero no si regresamos vivos, ‘gra­cias’ al maldito Narizón-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.