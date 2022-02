Mi Jardín de Flores

No Tiene Dignidad

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Hay que recordarle al Fiscal Murillo, que existe una demanda en contra de Benjamín Medrano por enriquecimiento ilícito”: Saúl Monreal Avila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 5 de febrero de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

‘El Pelón’ Murillo no Tiene Dignidad

LLEGO AL Mercado Municipal y lo primero que veo es a doña Petra manoteando y a don Roberto asentando con la cabeza, me acerco y escucho:

“’EL PELÓN’ Murillo no tiene dignidad en dos horas se cometieron 17 asesinatos, ¿pues de qué se trata? ¡Que renuncie!

“AHORA, si ‘El Pelochas’ no quiere renunciar, ‘El Deivis’ está obligado a exigirle la renuncia, ese inepto también es parte y, muy importante, ‘de la herencia maldita’, ¡ya chole!, hasta me dan ganas de reunir a mis amigas para hacerle una manifestación para obligarlo a que se vaya a su casa a seguir rascándose los destos:

¡HOY SÁBADO, entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana, se cometieron 17 asesinatos!

“MIREN, el Margarito, compañero reportero de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, me acaba de mandar toda la información: 10 asesinatos en Fresnillo, seis asesinatos en Pánfilo Natera y otro más en Guadalupe, hasta parece que sigue gobernando ‘El RaTello’, pues claro, el inepto ‘Pelochas’ es gente del ‘Pinocho de Bernárdez’, que nomás se la pasa de huevón y viendo series y películas de Netflix, desde su lujosa oficina y su mullido sillón, ¿verdad don Roberto?-.

-ES LO que me dice, mi amigos el comandante de la Ministerial, pero yo lo que le explico, doña Petra, es que Francisco José Murillo, es autónomo, por lo tanto ‘El Rey David’ no puede cesarlo-.

-PUES QUE lo cesen los diputados, ellos sí pueden, ¿qué no? La ineptitud también es corrupción; con él, en el gobierno del Narizón, se cometieron más de cinco mil asesinatos, y ¿dónde demonios están los asesinos? Pues en la calle a mate y mate gente, con total impunidad-.

-¿ME DICE que 17 asesinatos en dos horas?-.

SÍ, MADRE Teresa, a las 6:00 de la mañana, cuando la gente de la comunidad salía de su casa para comenzar a trabajar, grande fue su sorpresa al toparse con cinco muertos encobijados y cubiertos con cinta canela, por lo que, llenos de miedo, se regresaron a sus casas a encerrarse.

OTROS SUFRIERON el mismo terror, cuando salían de sus hogares ubicados en la calle que va a la Iglesia de San Antonio de Padua, ahí se toparon con otros cinco cadáveres también encobijados y cubiertos con cinta canela, o sea, fueron 10 los asesinados y encobijados, de seguro los torturaron.

POCO DESPUÉS, en Pánfilo Natera, en una bodega que está ubicada entre las comunidades de San Pablo y Santa Elena, acribillaron a seis hombres y colgaron sus cadáveres en un barandal-.

-¡AVE MARÍA Purísima!-.

-SIN PECADO concebida-.

“Y, EN Guadalupe, a eso de las 8:00 de la mañana, asesinaron a un tal Héctor Manuel de 43 años, dentro de su coche; los ministeriales “nomás” levantaron ¡100 casquillos de alto calibre! Se nota que le traían mucho coraje: ¡100 o más balazos le dispararon! Ahí lo mataron bañado en su propia sangre.

“ESTO fue lo que sucedió en más o menos dos horas, hoy sábado, entonces ‘El Pelón’ Murillo, por dignidad, debe de renunciar, la ineptitud también es corrupción”.

Pues le Pusieron una Buena

-Y HABLANDO de ‘el rey de roma’. Hoy sábado, en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, Saúl, el cachorro de los Monreal, le pone una buena ching… (censurado) al Fiscal Murillo, al exhortarlo a que cumpla la ley e investigue ‘el enriquecimiento ilícito de Benjamín Medrano Quezada’.

“EL PRESIDENTE Municipal de Fresnillo, declaró a nuestro Diario:

‘SERÍA BUENO recordarle al fiscal Francisco Murillo Ruiseco -que aún está de titular en la fiscal general de Justicia de Zacatecas- que existe una denuncia interpuesta en contra de Benjamín Medrano por el delito de enriquecimiento ilícito’.

Y CONTINUÓ Saúl Monreal:

‘ESTA DENUNCIA fue puesta hace casi ocho años y hay elementos para que detengan a esta persona, es parte de lo que se debe de ir combatiendo, tiene una gran responsabilidad el fiscal en este momento de investigación.

‘ESTA DENUNCIA -reiteró- se puso aproximadamente ocho años, y no hemos tenidl respuesta’.

-’EL SAÚL’ le echó estilo y a sorna a su declaración, al decir: ‘Si aún está de titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado’.

-QUÉ ESPERABA, doña Petra, David es Monreal-.

-NO, SÓLO estoy reconociendo que el cachorro es mordaz. Además hicieron bien en demandar a ‘La Benjamina’, fueron muchos millones de pesos los que ‘robó de la Presidencia de Fresnillo’ para comprar y remodelar la residencia del connotado músico el Beto Díaz, casa que le costó muchos años de trabajo tocando por varios estados de la República, para que ‘La Benjamina’ en un abrir y cerrar de ojos, la comprara, cuando fungía como alcalde de Fresnillo-.

-PUES SÍ, ‘el muñeco’ hizo lo que quiso en la presidencia municipal, ¿no hasta compró una camioneta blindada, que le costó al Ayuntamiento casi tres millones de peso, que utilizaba para pasear con sus novios?-.

-PUES A ver que sucede, pero don Francisco José Murillo, debe de desempolvar esa averiguación previa, para luego pedirle al juez en turno gire la orden de aprehensión e iniciar el proceso en contra de don Benjamín. Me dicen que esa finca es como un edén y está súper lujosa-.

Vengo Como Agua Para Chocolate

-YO VENGO como agua para chocolate. Lo que esos narcos hijos de la ching… (censurado) le hicieron a una familia originaria de Torreón, Coahuila, que iba con rumbo a la Ciudad de Aguascalientes, no tiene nombre, porque…

-PERDÓN, ¿es el caso de la señora con sus tres hijitos y la abuelita de los niños?-.

-SÍ, MADRE Teresa, viera usted que hasta las ganas de desayunar se me quitaron, al leer el caso… Es que yo no puedo, por más que lo intento, perder la capacidad de asombro, de indignación.

“ESOS HIJOS de la… no son humanos, son unas bestias. Esa señora de 38 años, conducía su camioneta acompañada de sus tres hijos de 3, 5 y 7 años, y de la abuelita de 72, cuando en el tramo de Durango-Fresnillo, a la altura de Rancho Nuevo, una camioneta se le cerró, y de ella bajaron cinco matones hijos de la ching… (censurado) con armas de alto poder y encapuchados.

A LA ABUELITA, la mamá y a los tres niños los privaron de su libertad durante varias horas, porque seguramente algo les querían hacer, pero luego tal vez se arrepintieron, las sacaron de la camioneta y las dejaron a mitad de la oscura carretera.

ASÍ ES que comenzaron a caminar por el acotamiento, con el peligro de que alguien las atropellara. Afortunadamente a horas de la madrugada pasó por el lugar una patrulla de la Guardia Nacional y las auxiliaron.

LAS LLEVARON a la Casa se Justicia en Fresnillo para que pusieran la denuncia, pero no quisieron por temor a represalias-.

-Y CON toda razón, don Roberto, de seguro esos ‘Narcos RaTellos’ las amenazaron diciéndoles: ‘Si ponen denuncia se van a arrepentir, en la tarjeta de circulación tenemos el nombre y la dirección y vamos hasta a Torreón para matarlas’, como esa, son muchas las amenazas que acostumbran a hacer, entonces hicieron bien en no poner denuncia, los fi erros se recuperan, la vida no-.

-MUY CIERTO. Por eso lo único que pidieron fue un teléfono para comunicarse con sus familiares y pedirles que fueran a Fresnillo por ellas-.

-¡DIOS DE mi vida! Pobre familia, y los niñitos de 3, 5 y 7 años ¿se imaginan el trauma que están sufriendo? Van a necesita ayuda psicológica ¡Ay no!, ya hasta el estómago me comenzó a doler, tienes ustedes razón, esa gente es irracional, son auténticas bestias. Hacerles esos a dos mujeres indefensas, una de la tercera edad, dos niños de 3 y 5 años y a una niña de 7. Esto va contra Jesucristo mismo que dijo:

‘DEJAD que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como éstos es el Reino de Dios. Yo os aseguro: el que no reciba el Reino de Dios como niño, no entrará a él’.

-AY, MADRE Teresa, lo narra tan bonito que ya me hizo llorar; esto lo debería de leer el ambicioso y corrupto del Alejandro Tello, a ver si se arrepiente de haberles abierto las puertas de Zacatecas a los narcos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.