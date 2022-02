Mi Jardín de Flores

¿Quién o Quiénes, Pretenden Chantajearlo?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Desde que asumí funciones en el gobierno del estado sabía a lo que me enfrentaba, recibí el estado con el mayor clima de inseguridad de la historia, y me comprometí con las zacatecanas y zacatecanos a recuperar la paz y la tranquilidad. Aunque se trata de un objetivo complejo y difícil, desde el primer día de mi administración hemos trabajado para lograrlo”: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 6 de febrero de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

“El Pelón” Murillo, ni Sufre ni se Acongoja

QUE YO recuerde es la primer entrevista que don Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general del Estado, da en este año a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, y a otros medios de comunicación.

HABLÓ EN torno los 16 homicidios cometido ayer sábado, como hoy domingo lo comentamos y, la verdad, lo noté muy tranquilo e indiferente, no sólo en sus respuestas, sino en la foto. Yo creo que este santo señor ya se acostumbró a la violencia o ¿qué opinan ustedes?

-EL FRANCISCO siempre ha sido muy pachorrudo hasta para dar entrevistas, no le gustan los reflectores, esos se los dejaba al general Froylán, al Ismael Camberos y hasta al Arturo López. ‘El Pelón’ prefiere estar en su confortable oficina, aunque si alguna institución de renombre lo invita a una conferencia, no falla, pues ahí si le gusta lucirse porque nadie le hace preguntas ‘incómodos’, como acostumbran los reporteros; de tantas horas nalga que hace cotidianamente, yo creo que ya hasta tiene callos, jijiji.-.

-ME DICE mi amigo de la ministerial, que Murillo ya entregó su renuncia a ‘El Rey David’, porque el fiscal ya no quiere más queso, sino salir de la ratonera. Pero que no se explican por qué el gobernador no le acepta su renuncia.

“SITUACIÓN que ha generado muchos comentarios pero el que más se escucha en la fiscalía, es que si ‘El Rey David’ le acepta la renuncia, Murillo, ‘quien tiene una colota’, se va al extranjero; entonces, el gobernador está esperando el momento oportuna no para aceptar su cese, sino para ponerlo a disposición del juez en turno”.

-YO LO único que le noto a don Francisco Murillo es que el peso de la Fiscalía, lo tiene agobiado. Y no le veo que arrastre cola alguna, no así sus subordinados, quienes son los que salen al campo; de ellos no tengo buena opinión porque son muchos los que tendrían ligas con los Malos Organizados, porque de que estos señores tienen quien los proteja en la Fiscalía y en otras instituciones, los tienen.

“POR ESO nunca atrapan a un malo organizado infraganti o en la huida, porque en esos momentos los mandan a patrullar otras áreas”-.

-PUES son muchos los expolicías e, incluso, policías en activo -interviene nuevamente don Roberto- que lo aseguran, a mí me lo han comentado muchísimas elementos diferentes: es un secreto a voces.

“LO QUE tampoco me gusta de Murillo es que, en lo personal, no acepta de que, él como fiscal, es el responsable de detener a los criminales, pero ayer volvió a lavarse las manos repartiendo culpas, incluso, al propio gobernador:

“QUIERO decirles que los integrantes que formamos parte de esta mesa de construcción de paz, encabezados por el gobernador David Monreal Ávila (sic), hemos estado atentos y desplegando los operativos necesarios para poder dar con los responsables. Además, debo informar que el día de ayer (viernes 4 de febrero) se hizo una detención en Ojocaliente en aquella zona, donde se detuvo a dos personas que llevaban a una persona privada de la libertad en la parte posterior de una camioneta y que eventualmente, subrayo, eventualmente pudieran estar relacionados con los cuerpos encontrados el día de hoy (sábado 5 de febrero) en el municipio de Pánfilo Natera. Están siendo procesados (sic) y están a disposición del Ministerio Público correspondiente y continuaremos con las indagatorias para establecer la condición penal de quienes pudieran haber participado tanto en los eventos de Fresnillo y en Pánfilo Natera”.

-DON FRANCISCO José no debió de haber dicho: ‘En la Fiscalía estanos atentos y desplegando los operativos necesarios para poder dar con los responsables’-.

-MURILLO ni siquiera se expresó bien pues debió haber dicho: ‘En la Fiscalía seguimos investigando’, porque se investiga para detener, y no hacer ‘razias’ para ver si de chiripada agarran a uno de los narcosicarios, involucrados en la matazón. Definitivamente, Murillo va como los cangrejos-.

El Arturo Nahle se Alineó

-BIEN DICE el refrán ese de que ‘bien sabe el diablo a quien se le aparece’, porque el Arturo Nahle, al ver que ‘El Deivis’ no daría marcha atrás en cuanto a rebajarle el presupuesto al Poder Judicial, del cual él es el titular, no tuvo más remedio que entrarle a la austeridad y hacer más con menos.

“PERO como el Nahle es muy bueno para echarle crema a sus tacos, sobre los ‘ajustes’ que tuvo que hacer ‘se deben tanto a la contingencia sanitaria como a los propios reajustes presupuestales, entre otros’.

“ADEMÁS dijo que ‘en uso de la atribución que me dio el pleno, cerramos siete juzgados en momentos distintos (‘por la pandemia’) pero una vez que se aliviaron el juez o el secretario o el secretario de acuerdos, proyectista y notificador, reabrimos esos juzgados. ‘En este momento, la totalidad o el 100% de los 73 juzgados que tenemos en todo el estado están funcionando con absoluta normalidad; incluso el contagio en los jueces fue alto, llegó el momento en que tenía 17 jueces fuera de circulación pues dieron positivo a COVID-19. Pero ya se están recuperando, afortunadamente’.

“PERO YO, como dice mi ‘cabecita de algodón’, tengo otros datos: el Nahle intentó presionar a ‘El Deivis’, cerrando esos juzgados, para que no le recortara el presupuesto, pero como el gobernador ni siquiera lo peló, el Nahle dio marcha atrás a su maquiavélico plan y no tuvo otra más que alinearse. Lo dicho, ‘bien sabe el diablo a quién se le aparece’, ¿no que no tronabas, pistolita?-.

-QUE DIOS me perdone si estoy elucubrando, pero por las declaraciones de don David Monreal, que hoy domingo aparecen en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, me parece que está denunciando un chantaje, pues sobre los 16 cuerpos aparecidos en Fresnillo y Pánfi lo Natera, dijo:

‘NO VAMOS a ceder, seguiremos actuando con responsabilidad y con mucha fi rmeza’.

Y YO ME pregunto: ¿quién o quiénes lo quiere obligar a ceder, qué? Eso, insisto, me suena a chantaje.

Y VOLVIÓ a hablar de esa herencia que dejó don Alejandro, al pedirle al pueblo que le siga teniendo confi anza:

‘TENGAN confi anza, aquí estoy para seguir combatiendo el más grande fl agelo que ha tenido Zacatecas en su historia; la inseguridad pública que heredamos, la estamos encarando con inteligencia, fi rmeza, con el anhelo de que fi nalmente regrese la paz social, la tranquilidad a nuestro estado, tarea en la que no desistiré ni un solo día. Tarde o temprano lo vamos a lograr’-.

“QUE MI Padre Dios me lo cuide y me lo proteja. Los malos organizados tienen que irse de Zacatecas, no los queremos aquí”-.

-YO COINCIDO con usted, Madre Teresa: sobran corruptos que quieran chantajear a ‘El Deivis’, porque está pisando muchos callos-.

-Y A como están las cosas -dice don Roberto-, todo indica que sí hay algo de eso: son varios los peces gordos que le metieron mucho la mano al cajón, durante los cinco años del desgobierno de Alex-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.