Mi Jardín de Flores

Pido Castigo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Con el corazón destrozado les comunico que mi querida sobrina (Valeria) ha sido localizada, le arrebataron su vida, pido muchas oraciones por mi familia de Zacatecas, especialmente por sus papás y toda nuestra familia. Dios la tiene de su lado y sabe que la vamos a extrañar demasiado. Gracias a cada uno de ustedes por sus muestras de cariño, no tenemos con qué pagarles el gran apoyo”: Martha Maribel Olveda Costilla.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 19 de febrero de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Pido Castigo DIOS LA tenga en su Santa Gloria, tenía la fi rme esperanza de que Valeria apareciera sana y salva, pero no fue así: esas bestias le arrebataron la vida y…

-NO LLORE, madre Teresa. No me gusta verla llorar, me contagia su sentimiento. Además usted nos ha enseñado que, ante la adversidad, hay que ser fuertes, no doblarse ni quebrarse-.

-NO PUEDO, no logro dominar la capacidad de asombro. ¿Cómo es posible que a esa niña de 24 años, le hayan arrancado la vida al igual que sus compañeros: Alexia Monserrat Ábrego, Luis Ángel Manzanares Cortés, Natalio Torres Balderas e Irving Castor Reyes, no. Por más que me esfuerzo no puedo perder la capacidad de asombro, me indignan los homicidios dolosos. Todos crueles, sin sentido alguno.

“MATAR, por matar, no lo hacen ni las bestias. Veo la foto de Valeria y estoy mirando a alguna de mis sobrinas, sonriéndole a la vida, viendo el futuro con muchas ilusiones, para el que se preparó por años estudiando, quemándose las pestañas, no. No puedo dejar la indignación a un lado.

“PARA los asesinos, pido castigo; para los secuestradores, pido castigo; para los que envenenan al pueblo, pido castigo; para las autoridades que están coludidas con el crimen organizado, pido castigo; para las autoridades que ‘venden la plaza’, pido castigo; para los violadores, pido castigo; para los feminicidas, pido castigo; para los gobernantes, que roban el dinero del pueblo, pido castigo.

“QUE Dios me perdone, pero es por justicia, no por venganza. Él mismo lo ordena: ‘No matarás’; entonces, exijo justicia: estos crímenes, piden justicia al Cielo. Ya no más impunidad, acabamos de padecerla por cinco años, este pueblo de Dios, ya no aguanta más. Si el señor Fiscal, no puede, o no puede cumplir a cabalidad su trabajo, que tenga un poco de dignidad y renuncie, su alma se está ahogando en sangre: la ineptitud, también es corrupción-.

-¡CLARO!, porque además, ‘El Pelón’ Murillo está cobrando un sueldo que no devenga; lean, ni siquiera atina a escribir bien sus boletines. Nada dicen, pero si fi ltran mucha información y muchas de las veces a su conveniencia, falsa-.

-ESO QUE dice usted, doña Petra, es correcto. Tan sólo en este caso, la desinformación es mucha y Murillo busca ampararse ‘en los principios de la necroética que garantizan la dignidad póstuma (por lo que), no se brindará más detalle por el momento (sic) sobre las circunstancias del hallazgo (de Valeria).

“MI AMIGO, el ministerial, me dice que los jóvenes no eran cinco, sino seis: tres mujeres y tres hombre, que la otra jovencita logró escapar y fue ella la que reportó el secuestro de sus cinco compañeros, pero que la Fiscalía tardó en reaccionar.

“QUE EL cuerpo de Valeria, junto con el de otra persona, la encontraron desmembrada y enterrada en una casa de seguridad, ubicada en el fraccionamiento Valle Verde, cerca de los limites con Guadalupe.

“Y QUE Murillo Ruiseco sigue actuando igual que como lo hacía en el gobierno de Alex: con total irresponsabilidad y ocultando información sobre más asesinatos, que ya están hasta la madre de él”.

-PARA eso me gustaba ese pinche ‘Pelón’, otra herencia maldita del corrupto ‘Pinocho de Bernárdez’-.

¿Chivos expiatorios?

-MUY SERIA la acusación que hacen familiares de las dos mujeres detenidas por su ‘participación’ en el secuestro y asesinato de los cinco estudiantes de Nieves, pues aseguran que ambas son inocentes.

“UNA DE ellas, niña de 18 años, es estudiante y fue detenida por elementos de la Policía Ministerial, de manera arbitraria, según dijeron a la prensa.

“LA OTRA mujer tiene 34 años y fue detenida con engaños, al ser llamada por la Fiscalía por el caso de un automóvil; la mamá de la niña de 18 años, asegura que su hija fue torturada y obligada a fi rmar documentos, por lo que levantaron una queja en Derechos Humanos”.

-PUES SI ‘El Pelón’ Murillo cometió tal arbitrariedad, no sólo puede perder su chamba, sino ir a la cárcel ¿eh? Porque la tortura es un delito muy delicado. Y su carrera como servidor público podría terminar si la acusación es real-.

Dejaron Libre a ‘El Fantasma’

-PUES MI ‘cabecita de algodón’ está muy molesto porque un juez federal liberó al capo Rafael Bañuelos Ortega alias ‘El Fantasma’, narcotrafi cante al que con bombo y platillo anunciaron su detención en Chihuahua y nos lo mandaron a Zacatecas, porque aquí el sujeto ese, el cual por cierto nación en Jerez, tenía cuantas pendientes con la justicia por secuestro y otros delitos más del orden federal.

“Y HOY sábado ‘mi cabecita’ de algodón’, nos informa que el narco fue liberado por la madrugada: “HOY NOS informaron, por ejemplo y aprovecho, en Chihuahua, con la participación de la Fiscalía estatal se detuvo a una persona acusada de secuestro presuntamente un delincuente peligroso que actuaba en Zacatecas y se detiene en Chihuahua se lleva a Zacatecas y un juez lo deja en libertad ayer en la madrugada, vean nada más: si ve uno la hora, no se esperaron a la mañana, ni al mediodía, eso sigue sucediendo”.

PERO ADEMAS mencionó la ‘venta de plazas al narco’, ¿por qué lo hace precisamente al referirse a Zacatecas?-.

-ES SENCILLO: son muchos los zacatecanos que tienen esa visión, porque además son muchas las tarjetas de investigación mal elaborados y, como el juez, sentencia según las pruebas que aporta la Fiscalía, si ésta no aporta las pruebas sufi cientes, el juez se lava las manos y dice: ‘Fulano de tal está libre por falta de elementos para procesar’.

Y LOS esfuerzos de los ministeriales valieron gorro, pues el Ministerio Público, y hasta el propio Fiscal, hacen las carpetas de investigación, intencionalmente con las patas, por lo que el juez no tiene otra cosa que hacer que dejarlo en libertad.

PERO AQUÍ lo raro es que el propio Andrés Manuel López Obrador, asegura que el juez liberó a ‘El Fantasma’, por corrupción, pues el acusado salió por la madrugada-.

-A VER: yo creo que este caso de corrupción es netamente federal, porque me imagino que fue la delegación de la FGR la que elaboró la tarjeta de investigación, no? Y un juez federal remató dejándolo en libertad-.

-PUES SÍ, tiene usted razón, madre Teresa, esa bronca de la liberación de ‘El Fantasma’, es federal-.

-¡AY, SANTO Niño de Atocha, cuánta impunidad! Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.