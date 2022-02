David Monreal Promete Justicia Para los Cinco Jóvenes Asesinados

“Por Mucho Tiempo se Abandonó el Tema de la Seguridad”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, el gobernador del estado, David Monreal Ávila envió un mensaje a la ciudadanía y refrendó su compromiso para hacer frente al grave problema de inseguridad que viven las familias de los cinco jóvenes que fueron secuestrados y asesinados.

Además, pidió confianza en las estrategias que emplean las fuerzas estatales y federales con la intención de regresar la paz en la entidad.

Luego del acto protocolario por el 109 aniversario de la conformación del Ejército Mexicano, el gobernador David Monreal dijo que se enfocarán en la prevención del delito y la concientización hacia las adicciones, así como en el fortalecimiento de las corporaciones para brindar mayor seguridad a los ciudadanos.

Sobre todo, destacó que los hechos violentos son parte de las consecuencias del enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, así como también por las distintas acciones que se han tomado con las estrategias de seguridad respaldadas por la Federación.

“Lo primero que deseo es expresar mi pésame y mis condolencias para las familias que han perdido un ser querido, con motivo de lo que está viviendo Zacatecas. Ojalá y que todos dimensionemos en lo justo y lo correcto lo que está sucediendo. Hay muchas cosas que por la propia materia de investigación e inteligencia, no puede uno revelar, pero les puedo decir que es ahora inhumano, ruin el comportamiento del delito, ahora no hay temor de Dios ni pudor. Estamos frente a un flagelo que nos llama a todos”.

“Estamos haciendo el análisis, se abandonó mucho tiempo el tema de seguridad, se cerraron los ojos, la inacción se hizo presente y ahora que se toman medidas, está costando mucho. También el crimen ha escalado mucho, se ha perfeccionado y juega rudo”.

“Hay nuevos trópicos, el consumo (de drogas) hoy tenemos que cuidar mucho y hay que reforzar las campañas preventivas, porque dejó de ser un estado de trasiego y hoy hay conocimiento pleno, porque tenemos trabajo de inteligencia, de consumo, muchos jóvenes y mucha de nuestra población, incluso en sectores laborales que se tienen identificados. Eso hace una lucha territorial, ojalá y pronto podamos informar de manera puntual. Vamos a dar con el paradero de los responsables”.

“Creo que no estamos ajenos, ustedes pueden observar, hace tiempo cuando escuchaba algunas declaraciones de algunos gobernadores, expresé que me parecía muy limitada. Porque hoy se apreciará en el futuro el comportamiento del delito, el empoderamiento de los cárteles, tiene una geo-movilidad. Ahora, cuando se intenta identificar a los líderes, Tamaulipas Jalisco, Durango, Chihuahua, operan y tienen unas estructuras piramidales o verticales en los que a veces se aprecia que muchos ni conocen. Entonces es un problema real, por eso el pedimento de la conformación de fuerza con las corporaciones Federales, porque hoy no hay distinción entre el delito común, federal o de alto impacto”.

“Por eso estoy llamando también a la reflexión, porque se necesita dar paso a una revisión del marco jurídico, porque el combate también es desigual. Es decir que no es un tema menor, por eso es que el buen periodismo debe dar cuenta, porque si se nos va de las manos es en perjuicio de todos, que nadie festeje. Por eso he dicho que cada quien tendrá que asumir su responsabilidad”, enfatizó.