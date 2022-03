Mi Jardín de Flores

Pretenden “Tomar Decisiones”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“En una guerra perdemos todos, en las acciones del crimen perdemos todos, se pierden vidas, esperanzas y la confianza en el ser humano. Por eso tenemos la tarea de enfrentarla y aprender de las situaciones complejas y difíciles, el mal existe pero también existe la bondad y existimos como seres humanos que po­demos ser capaces de grandes cosas”: Sigifredo Noriega Barceló.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 28 de febrero de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡Hipócritas!

“NO ME da coraje, me da risa que dipu­tados federales paniaguados como la Noemí Luna Ayala y el Miguel Varela Pinedo, disfrazados de ‘hermanas de la caridad’, en rueda de prensa dijeron que están dispuestos a apoyar al gobierno de ‘El Deivis’, para resolver el problema financiero de la nómina magisterial, ¿qué les parece?”.

-PUES a lo mejor son archimillonarios y están dispuestos a deshacerse de gran parte de su fortuna para resolver el problema, ¿no?-.

-JAJAJA… me hizo el día, madre Teresa, ese par de diputadillos son de los que ni siquiera cooperan para la Hojita Diocesa­na, menos para disminuir o donar parte de sus jugosos sueldos. Lo que ellos piden en participar en las decisiones de ‘El Deivis’, o sea imponer su programa de gobierno, como lo hicieron el mariguano Vicente Fox Quesada y El alcohólico FeliPillo Calderón Hinojosa, el fracasado usurpador quien se hacía llamar el presidente del empleo y que prometió, con su mafufa guerra, acabar con el narco, la violencia y la inseguridad.

“PERO además, la Noemí y el Miguel di­jeron que quieren colaborar para que vuelva la paz y la seguridad a Zacatecas, pues ase­guran que ‘los problemas sociales deben ser resueltos con diálogo y con la participación de las instituciones y los diversos frentes, organizaciones, instituciones y partidos que confluyan en la política nacional y local”-.

-¡DIOS DE mi vida! Eso se lo hubieran dicho a don Felipe Calderón, que es a quien le debemos haber dado un palazo al avispero de los Malos Organizados, que sólo sirvió, como ahora lo sabemos, para extorsionarlos y convertirse en complice, prueba de ello es que don Gerardo García Luna, secretario de Seguridad, en el gobierno de don Felipe, ya tiene un par de años preso en una cárcel de Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y de complicidad con los Malos Organizados-.

-TAMBIÉN, la Noemí y el Miguel, en la susodicha conferencia de prensa, dijeron que se solidarizan con el gremio periodís­tico ‘sin sacar raja política’, quesque apo­yarían una ‘miscelánea en el Código Penal, para que se tengan sanciones más fuertes a quien ataque a la libertad de expresión’, además exhortaron al Presidente de la Repú­blica y a los gobernadores para que no usen su poder que les otorga la Constitución para atacar la libertad de expresión’-.

-¡ESAS SON mamadas! -dice don Ro­berto, con voz de trueno-. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. Nomás quiero recordarles a esos diputados que cuando Vicente Fox era presidente de la República, él y su esposa Martha deman­daron a la periodista y escritora argentina Olga Wornat, la acusaron de ‘daño moral’, pretendían bajarle un buen billete y meterla a la cárcel, esas eran sus intenciones pero Olga los burló al regresar a su país.

Y DURANTE su gobierno, a la periodista le hicieron la vida pesada, pero una vez que la pareja de rateros dejó el poder y se fue para su rancho en San Cristóbal, se olvida­ron del asunto-.

-AHHH, y hay que decirle a ese par de gandallas, Noemí y Miguel, que el Presi­dente López Obrador no ha demandado ni metido a la cárcel a ningún periodista; si les contesta sus infundios, sus calumnias haciendo uso de su derecho de réplica, pero hasta ahí.

“Y LES destapa sus calumnias y menti­ras, porque si así no fuera, tal vez AMLO ya no fuera presidente, porque como ‘el que calla otorga’, las pendejadas que dicen de él, la ciudadanía las daría como ciertas. Entonces que no mamen, el derecho a la libertad de expresión es de ida y vuelta, en la democracia.

-HAY QUE reconocer que la oposición no juega derecho, todos los días, a todas horas, se la pasan inventando puras jaladas, como esa de la llamada ‘casa gris’, una residencia en Texas que rentó Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, hijo de ‘ya saben quien’, diciendo que hubo tráfico de influencias que porque el rentero tenía con­trato con PEMEX. Cosa falsa y que quedó demostrada, pero aún insisten en mentir y hasta lo llaman dictador, pero si en verdad fuera, ya estuvieran en la cárcel.

ADEMÁS, la esposa de José Ramón tiene un montón de billetes y un excelente empleo. Pero los oligarcas esos que le hacen segunda a Claudio X, y demás ‘empresau­rios’ traidores a la Patria, acostumbrados a no pagar impuestos y ratas como Fox, Cal­derón, Diego, Zedillo y otros no se hacen a la idea de que ya no son dueños de México, que ahora sí deben de pagar sus impuestos y que las ratas de albañal, ‘RaTellos’ y otros más ya no volverán al poder: el pueblo dijo ¡basta!, y deben de ir a chiflar a su máuser.

“FINALMENTE les digo a Noemí Luna y Miguel Varela, que el Presidente López Obrador tiene muy bien definido su pro­yecto de gobierno: ‘Por el bien de México, primero los pobres’; sí esos pobres que tanto vituperan y que les molesta el apoyo que mensualmente les da, además de becas y otros programas que los mantienen traba­jando y estudiando, pues los conservadores dicen que ‘ese dinero debería de dárseles a los empresarios, porque lo pobres no pro­ducen más que pobres’.

DE ESE tamaño reaccionario son los panistas, y ahora este par de diputadillos pretenden participar en la toma decisiones del gobierno de la 4T, ¡sí, como no! O lo verán, si por los panistas y el PRI el país está como está, ya basta de ‘RaTellos’-.

Beneficio Doble con la Regularización de ‘Chocolates’

-COMO hoy lunes 28 se publica en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, desde ayer 27 entró en vigor el decreto de la regularización de vehículos extranjeros, mejor conocidos como ‘chocolates’.

EL DECRETO ampara hasta el 20 de septiembre de este año, entonces los po­seedores de estos vehículos gringos tendrán casi 7 meses de gracia para regularizarlos, a cambio de 2 mil 500 pesos.

-¡BENDITO sea mi Padre Dios! Lo que por décadas no pudieron o no quisieron hacer los gobiernos del PRIAN, el gobierno morenista de don Andrés Manuel López Obrador, lo está haciendo. Ahora los policías federales y los de vialidad ya no podrán extorsionarlos-.

-ESTÁ CHIDO el decreto de mi ‘cabecita de algodón’, porque además de quitarles el ‘negocio’ de extorsión a los policías corrup­tos de los tres niveles de gobierno, habrá más control y ya no será tan fácil robarlos porque ahora sí van a contar con papeles oficiales y estarán dentro de la ley.

-PERO HAY otro beneficio, doña Petra: todo lo recaudado por la regularización de vehículos extranjeros, será utilizado para renovar, caminos y carreteras destrozadas o con baches de acuerdo a las necesidades de cada municipio-.

-AHÍ TIENEN lo que es un buen gobier­no: se beneficia la población al regularizar el gobierno federal sus vehículos, y lo re­caudado se invierte en mejorar caminos y carreteras en su beneficio-.

-ESA ha sido la tónica del señor Presi­dente, el único que ha cumplido con aquel viejo slogan que decía, “nuestros impuesto si están trabajando’. Hoy eso ya es una constante desde el 1 de diciembre de 2018, cuando el licenciado don Andrés Manuel López Obrador comenzó a gobernar este país que ya iba a la deriva.

“NO QUIERO irme sin antes hacer én­fasis en las sabias palabras del señor obispo de la Diócesis de Zacatecas, monseñor Sigifredo Noriega Barceló, basadas en la bondad y el humanismo:

EN UNA guerra perdemos todos, en las acciones del crimen perdemos todos, se pierden vidas, esperanzas y la con anza en el ser humano. Por eso tenemos la tarea de enfrentarla y aprender de las situaciones complejas y difíciles, el mal existe pero también existe la bondad y existimos como seres humanos que podemos ser capaces de grandes cosas”.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.