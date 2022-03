Mi Jardín de Flores

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“En cumplimiento a la política estable­cida por el Gobernador del Estado, David Monreal Ávila, de cero tolerancia a la corrupción e impunidad, en la Secretaría de la Función Pública, detectamos una triangulación para el desvío de recursos públicos por la cantidad de 60 millones 100 mil pesos en el patronato de la Feria Nacional de Zacatecas”: Elizabeth Hum­belina López Loera.

CHALCHIHUITES ZAC.- Lunes 7 de marzo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡AY, DIOS de mi Vida! Se habla de millo­naria corrupción como si fueran centavos, cuando las sumas son altísimas. Indepen­dientemente de ‘la dolosa pérdida de 6 millones 525 mil 289 pesos 20 centavos’, pues no hay facturas ni comprobantes por esta cantidad, la tramposa triangulación de dinero es por 60 millones 100 mil pesos que, material y sospechosamente, desapare­cieron. Esto, solamente en la organización de la Feria Nacional de Zacatecas de 2019, cuyo coordinador general era don Benjamín Medrano Quezada ¿qué opinan ustedes?

-PUES QUE el fallido gobierno del Nari­zón Alejandro Tello Cristerna, fue integrado por una auténtica banda de ‘RaTellos’, comenzando por la pareja gubernamental. Pero con un agravante más, el Alejandro Tello ya sabía la clase de alimaña que era el Benjamín Medrano, quien según la denuncia penal que interpusieron la Geovanna Bañue­los de la Torre, el Saúl Monreal Ávila y el Juan Contreras Márquez, durante el tiempo que estuvo como presidente municipal de Fresnillo, robó a diestra y siniestra dinero del erario, enriqueciéndose al margen de la ley, pues hasta la casona que les compró a los deudos del músico Beto Díaz, la convir­tió en suntuoso Hotel Boutique.

“CLARO está, que ‘El Ratello’ ya sabía la ficha lisa que era el Benjamín, ¿por qué entonces impuso a huevo al decadente can­tante gay como coordinador general de la Feria Nacional de Zacatecas, donde se ma­nejan hartos billetes y se hicieron trabajos de relaciones públicas a favor de la familia Tello-Rodríguez?

“ESO SE llama complicidad. Y, ahora que me acuerdo, con ‘El Monrris’, cuando éste era gobernador, le dio chamba al Ben­jamín en el Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, pero lo tuvo que cesar porque el “orgullo gay de Nochistlán”, desapareció algo así como 10 millones de pesos, por lo que salió huyendo a Nayarit, donde lo nombraron presidente nacional de la Feria Nacional de Nayarit: ¡Suerte de joto!-.

-PERO DÉJENME decirles una cosa: Benjamín no era autónomo, arriba de ella, perdón, arriba de él, estaba Cristi, esposa de Alex, quien fungía no sólo como presidenta del SEDIF, sino Presidente Ejecutiva del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, ejerciendo ambos cargos honorarios durante los cinco años que duró en el poder Alex.

“EN LA Feria Nacional de Zacatecas de 2019, recuerdo que por pedimento de su esposa Cristi, Alex etiquetó al presupuesto de ese año, al menos 30 millones de pesos para la contratación de artistas y cantantes de renombre.

“LA IDEA era buena: Contratar artistas de renombre para promocionar la Feria a nivel internacional: Ricky Martín, Enrique Iglesias, Manuel Turizo, Osuna, Café Ta­cuba, La Gusana Ciega, El Tri, Enanitos Verdes, Babasónicos y otros que en este momento escapan de mi memoria, quienes se presentarían en el Multiforo de la Fenaza, de manera gratuita, pero de inmediato dieron marcha atrás y los boletos se vendieron a 20 pesos cada una en beneficio de Cristi, perdón del SEDIF.

“ENTREVISTADO por Página 24 Zacatecas, Benjamín Medrano declaró que ‘se imprimieron 20 mil boletos para cada presentación. El costo de cada boleto es de 20 pesos y es que se trata de conciertos con causa, ya que lo que se recabe se destina a diferentes asociaciones que atienden diver­sas causas sociales y grupos vulnerables por ello, la venta de boletos estuvo a cargo del Sistema Estatal DIF: no se vendieron más de cuatro boletos por persona’.

“DESPUÉS llegaron los problemas cuan­do Ricky Martín canceló su presentación y los malos manejos salieron a la luz pública, por lo que Benjamin se deslindó y agarró a dos chivos expiatorios: José Tajonar Ande­re, dueño de KASST Agencia y Federico Borrego Iturbe, su antecesor”-.

-ESO SÍ, ‘La Benjamina’ es muy buena para echar culpas, pero yo creo que ahora sí se pasó de rosca y se lo van a fregar al menos que…

-AL MENOS que que, doña Petra-.

-AL MENOS que diga que él lo único que hizo fue seguir las instrucciones de ‘La Jefa’, o séase la Cristina, que tiene fama de gustarle mucho el billete.

“PERO yo creo que ambos se dan un quien vive: ¿cuánto ‘melones’ no gastaría ‘La Benjamina’ en su gira por Egipto y otros países? ¿Cuánto dinero han gastado el Alejandro y la Cristina, en los seis meses que tienen de vacaciones y sin ingreso mo­netario alguno porque ninguno de los dos está trabajando?

“AUNQUE ahorita en estos momentos, a pesar de que la Presidenta Ejecutiva del Pa­tronato de la Feria Nacional de Zacatecas era la Cristina, el de la bronca es el Benjamín, a quien ella le dio manga ancha, a pesar de sólo ser el simple coordinar de la Fenaza.

‘PERO LA información que hoy lunes publica nuestro Diario Página 24, no tiene desperdicio, por lo que mucha gente cree que el Benjamín está prácticamente denominado a pasar una buena temporada en el Penal de Cieneguillas, además de ‘regresarle al pueblo lo robado’, como lo establece la 4T:

“EN CUMPLIMIENTO -así inicia el comunicado oficial publicado hoy en nuestro Diario Página 24 Zacatecas– a la política establecida por el Gobernador del Estado, David Monreal Ávila, de cero tolerancia a la corrupción e impunidad, en la Secretaría de la Función Pública, de­tectamos una triangulación para el desvío de recursos públicos por la cantidad de 60 millones 100 mil pesos en el patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, así lo dio a conocer Elizabeth Humbelina López Loera, secretaria de la Función Pública.

.COMO resultado del análisis de la Cuen­ta Pública del 2019, en la que se encontraba el coordinador del Comité Organizador de la Feria, entonces servidor público Benjamín “N” (Medrano Quezada) fue encontrado el ejercicio de una triangulación para el desvío de recursos. Dicha triangulación consistió en la contratación de una asociación civil a la que ilegalmente le fue transferida todas y cada una de las funciones de organización de la celebración de la Feria Nacional y esta a su vez, subcontrató a una empresa para realizar el mismo objetivo, de la cual, ya todos sabemos el resultado: el incumpli­miento de contratos, la no celebración de espectáculos en favor de los zacatecanos, por citar un ejemplo, el concierto del artista Ricky Martín. Además, de un proceso penal sin condena.

EN EL ejercicio de esa triangulación se permitieron los siguientes actos de corrup­ción:

1.- ASIGNACIÓN discrecional en favor de comerciantes y empresarios, ya que en ningún momento se cumplieron los procesos de contratación que señala la ley, privile­giando a algunos cuantos;

2.- EVASIÓN de procedimientos legales para la asignación de recursos;

3.- LA DOLOSA pérdida de la cantidad de seis millones quinientos veinticinco mil dos- cientos ochenta y nueve pesos con vein­te centavos, ya que no existió comprobación del gasto supuestamente erogado;

4.- DOCE observaciones no solventadas ante la Auditoría Superior del Estado;

5,- ADEMÁS, nula supervisión del re­curso transferido a la empresa encargada de rea lizar las funciones de este patronato.

6.- ADEMÁS, en el 2019 se corrobora que los ingresos del palenque disminuyeron hasta en un 1238% y 2700% en comparación con 2017 y 2018, respectivamente.

7.- LA no reintegración de la mínima utilidad obtenida a raíz de la organización de la FE- NAZA 2019, por la cantidad novecientos sesenta y dos mil seiscientos ochenta pesos; entre otras cosas.

SE ACTÚA en contra de quienes resulten responsable.

NO PERMITIREMOS impunidad, ya lo hemos dicho, no somos lo mismo ni los mismos, no dejaremos que estas acciones prescriban”.

-¡CRISTO DEL Santo Entierro! Aquí el problema es que el señor, don Benjamín Medrano, sólo era un simple coordinador, mientras que doña Cristina era la Presidenta Ejecutiva, entonces yo creo que también la van a investigar y sancionar-.

-¡ÁNDELE! Usted que tanto la admi­raba-.

-CARAS vemos, corazones no sabemos.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.