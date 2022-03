En Necesario que se Trabaje Para Evitar la Impunidad: Caty Monreal

“Tienen que Parar la Violencia”

Por Claudia de Santiago

Catalina Monreal Pérez, coordinadora nacional del R24, declaró que es necesario que las autoridades encargadas de brindar justicia y seguridad al pueblo, trabajen para evitar la impunidad y la revictimización de las víctimas.

Catalina Monreal manifestó sus condo­lencias a las familias de todas las víctimas que han sido asesinadas en el estado, como el caso del fotoperiodista fresnillense Juan Carlos Muñiz, y enfatizó la importancia de que se trabaje para que estas situaciones se detengan: “Tiene que parar la violencia en contra de las mujeres, de los periodistas, de los estudiantes, de todas las personas”, externó.

Enfatizó que no se necesitan más leyes, ya que lo que se requiere, dijo, es que no haya impunidad ni revictimización de las vícti­mas: “Necesitamos que haya sensibilidad porque también es cierto que hay servidores públicos que no la tienen”.

Por otra parte, en el marco de la conme­moración del día internacional de la mujer, Monreal Pérez considera que hay mucho por hacer en favor de las mujeres, principalmen­te en materia de seguridad.

“Es un tema que está afectando a todo el país, necesitamos seguridad, pero no solo seguridad en términos macros, sino también desde la familia. Más allá de la delincuencia o la inseguridad, también tenemos que ver qué está pasando en los entornos familiares y escolares en estos temas”, externó.

Agregó que es necesario ver el núcleo familiar, ya que no se sabe que pasa con los jóvenes que dejan de estudiar, o qué pasa con los niños que se han quedado sin papá o mamá por culpa del crimen organizado.