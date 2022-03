Mi Jardín de Flores

‘El Deivis’, no se Niega al Diálogo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Pero además, no olvidemos, doña Petra, don Roberto, que don Benjamín viene arrastrando una demanda penal por ‘enriquecimiento ilícito’ cuando fue alcalde de Fresnillo, y el millonario fraude por más de 60 millones de pesos, de la FENAZA, en 2019. Si don David lo perdona, perdería muchísima credibilidad. No, no, no. El gobernador no debe de caer en las redes de ese señor tan ‘corrupto y traidor’, que es un experto en cantarles al oído a los gobernadores, para luego hacer de las suyas ¿ejemplo? Don Ricardo Monreal Ávila, que lo hizo titular de la FENAZA, don Miguel Alonso, que lo hizo alcalde de Fresnillo, y don Alejandro Tello que lo hizo coordinador del Patronato de la Fenaza, y qué decir de don David Monreal que, sin sergobernador, lo hizo diputado local, por el PT”: Madre Teresa de Chalchihuites.

“CHALCHIHUITES ZAC.– Domingo 13 de marzo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

LEO EN nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que don David Monreal Avila, gobernador de Zacatecas, encabezando la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, se reunió con representantes de las comunidades Desplazadas en el Municipio de Jerez, lo que me da mucho gusto. ¡Ay, cómo me hubiera gustado estar ahí para escuchar a nuestros hermanos, que están pasando por ese calamidad, por culpa de los Malos Organizados.

-¡EL DEIVIS’, madre Teresa, nunca rehuye al diálogo, además sabe escuchar y le hace la lucha por resolver los problemas. Cañón el Alejandro Tello Cristerna, quien sólo se encontraba con los pobres cuando andaba en campaña, pero en cuanto llegó a la Casa de los Perros, se fue olvidando de quienes lo llevaron al poder ¿no hasta se olvidó de las consultas populares? Así era ‘El Pinocho de Bernárdez’, puro verbo: no le gustaba convivir con el pueblo.

“AFORTUNADAMENTE ‘El Deivis’ tuvo la escuela de su hermano Ricardo Monreal ‘El Monris’, quien salía muy seguido a las giras de trabajo por todos los municipios y no faltaba quien lo invitara a comer frijoles de la olla, con jitomate, cebolla y chile serrano picado.

¿CUÁNTAS veces lo vimos echándose un cruzado con una cerveza con los albañiles, el día de la Santa Cruz?, Página 24 Zacatecas publicó varias fotos ‘cheleando’ con los ‘maistros’. ‘El Monris’, es pueblo, pueblo, y de él aprendió ‘El Deivis’. Mientras que ‘El Pinocho de Bernárdez’ y la Cristina se sentían los reyes de España, jajaja. ‘La Pelangocha’, se daba esas ínfulas, pero es tan vulgar y corriente como ‘La Chupitos’, ¿a poco no?-.

-PUES SÍ, tiene un léxico muy florido, dicen que muy parecido al de su extinto abuelo don Chabelo Rodríguez, pero que en boca de él sonaba simpático, no así en la boca de doña Cristina.

“EN FIN, comentábamos que a don David sí le gusta dialogar con la gente toda: pobres o ricos y eso es muy bueno. Por eso yo confío en que pronto se resolverá el problema de los desplazados que, como bien lo dice el señor gobernador ‘es un problema añejo al que estamos decididos a poner solución’.

“SIN EMBARGO ya vio madre Teresa el escándalo que hicieron diputados del PRIANRD, con la gente que acarrearon a la Ciudad de México, casi casi haciendo declaraciones de guerra y exigiendo que diputados le hicieran juicio político a ‘El Deivis’, exigiendo la desaparición de poderes. Méndigos, argüenderos, ¿cómo no pidieron juicio político contra ‘El Ratello’, quien fue el que ocasionó toda esta tragedia, que tenemos desde hace cinco años y medio?

“¡AY NO!, y esa foto de la Noemí con los diputados federales mostrando pierna, según ella muy sexy. Pero pues hicieron El ridículazo, jajaja. Cinco minutos de fama y fue todo: la oposición sigue moralmente derrotada y ya no hallan qué hacer. A ver: ¿por qué no piden que ‘El Ratello’ y sus 40 ladrones regresen al pueblo lo robado y los metan a la cárcel, cuando menos 20 años para que sirvan como ejemplo?

“AHORA hasta el Héctor Alvarado ‘El Chicharrón’, ya es dizque empresario, pues ¿ladrónde? Si antes no tenía ni para pagarle el agua a la JIAPAZ, por eso el pobre no se bañaba y sus calcetines, cuando se los quitaba para dormir, se quedaban parados, pues en meses no los lavaba, pero ahora ya hasta empresario resultó”.

“ESTARÍA bien que le hicieran una auditoría, a ver de qué color pinta el tricolor, pues hay gente que anda diciendo que le está lavando dinero a ‘El Pinocho de Bernárdez’-.

-PUDIERA ser, pues es muy amigo de Alex, pero ¿en dónde queda Pablo su hermano? Él hasta tiene un autolavado, y dicen que no sólo se dedica a lavar carros, sino hasta dólares, ¿será?-.

-PUES cuando el río suena.

.Clamor: Investiguen También a Cristi y Alex

-SE DICEN muchas cosas, pero lo cierto -porque así lo dice la Secretaría de la Función Pública, con documentos de por medio-, es que Benjamín Medrano, en su calidad de coordinador del Patronato de la FENAZA, se ‘chingó’ -como bien lo dijera Cristi- más de 60 millones de pesos, por lo que mucha gente, entre ellos Roman Tarango Rodríguez, presidente de la asociación civil ‘Cruzada 4 mil’, exige que la investigación se extienda a Cristina Rodríguez y a Alejandro Tello:

‘NO CONCIBO -dijo Román Tarango a Página 24 Zacatecas– que un funcionario de medio rango -como Benjamín Medrano, que acaba de regresar de unas largas y fastuosas vacaciones, por África y Medio Oriente- esté haciendo negocios millonarios sin que el gobernador -en este caso Alejandro Tello-esté enterado-.

-¡AY, DIOS de mi Vida!, y lo más malo de todo esto es que, como dice el señor Tarango, ‘si no hay castigo contra los corruptos, gente que por eso votó por la Cuarta Transformación, para ver ese cambio y eliminar esa parte que afecta tanto,(se va a decepcionar). Todos los días se ven nuevos ricos políticos, quienes de repente tiene un enriquecimiento exponencial, y eso es lo que molesta a la sociedad.

‘ÉL -BENJAMÍN Medrano- tenía un superior y en este caso Cristina Rodríguez de Tello tenía cierta función en las decisiones que tomaba Alejandro Tello, a quien también se debe investigar’-.

-PUES YO espero, madre Teresa, que ‘El Deivis’ no le afloje y meta a la cárcel a ‘los Ratellos’ y los obligue a devolver al pueblo lo robado-.

-’EL REY David’ debe terminar con la corrupción y la impunidad, así lo ordena la 4T-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.