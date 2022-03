Va la Fiscalía por Benjamín Medrano

La SFP, ya Puso la Denuncia Penal por más de 60 mdp

* “El Fiscal Investigará si Cristina y Tello Tienen Responsabilidad”

Por Nallely de León Montellano

La Secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, dio a conocer que ya se presentó formalmente una denuncia penal en contra de la Coordinación General de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) del ejercicio 2019 por el delito de desvío de recursos por más de 60 millones de pesos.

En conferencia de prensa, Humbelina Elizabeth López señaló que desde la SFP buscarán sancionar a quien resulte responsable, por lo que continuarán llevando a cabo las investigaciones jurídicas al respecto, las cuales quedaron entre una Asociación Civil y Benjamín «N», Coordinador de la FENAZA, dejando a gobierno del estado en calidad de no víctima.

“Es por eso que ahorita gobierno del estado, dentro de la primer denuncia penal no está como víctima propiamente del proceso”.

Precisó que la responsabilidad de la triangulación de desvío de recursos va en contra de Benjamín “N» (Benjamín Medrano Quezada) quien en su momento fungió como coordinador general del Patronato de la Fenaza. Que de encontrar más corruptelas en las investigaciones se ampliarán los procesos de denuncia contra quienes más resulten responsables.

Referente a una probable responsabilidad de Cristina Rodríguez Pacheco, extitular de la SEDIF, además de Presidenta Ejecutiva del Patronato de la Fenaza y su esposo el exgobernador de Zacatecas Alejandro Tello Cristerna; mencionó que, “abonamos propiamente a quienes trabajó de sigilo de un procedimiento jurídico que cae propiamente en las instancias correspondientes y la Fiscalía por su parte hará su trabajo de investigación y determinará lo conducente».

En este aspecto, resaltó que existen múltiples posibilidades de recuperar los 60 millones 100 mil pesos desviados, toda vez que se trata de dinero sustraído del erario público bajo acciones fuera del marco normativo. Sobre la presencia del cantante Ricky Martin en Zacatecas, aseveró que gobierno del estado no tiene conocimiento de una petición formal para su presentación, por lo que posiblemente no se llevará a cabo.

“Gobierno del estado no tiene un documento oficial en donde se haga un requerimiento propiamente para que se presente, por ende no avalamos la información que está circulando en redes sociales y no de fuentes oficiales”.

Sin embargo, dijo, Benjamín “N» (Medrano Quezada) ya no forma parte de las asociaciones civiles mencionadas, por lo que, en caso de alguna negociación al respecto de la presentación del artista en Zacatecas, los acuerdos se entablarían directamente con estas instancias.