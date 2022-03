Mi Jardín de Flores

“¡Caterva de RaTellos!”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Para mí es un timbre de orgullo que los corruptos y los violadores de derechos humanos me ataquen. Es señal de que estamos caminando. Pero yo entiendo de dónde viene, no tengo preocupación. He vivido toda mi vida con adversidad y voy a seguir luchando por las causas en las que creo, contra los violadores de derechos humanos, contra los corruptos y contra aquella gente que lamentablemente simulan y no están cumpliendo con los postulados de Morena”: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES ZAC.– Viernes 18 de marzo de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡AY DIOS de mi Vida! Solamente El Creador, mis hermanas y ustedes, doña Petra y don Roberto, saben cuánto batallo con el Internet. Don Carlos Slim cobra un dineral y presta un servicio pésimo. Ya le rendirá cuentas a mi Padre Dios y le tendrá que explicar su falta de humanidad y compromiso para con los usuarios de Telmex que somos la mayoría de los mexicanos.

-ESTAMOS tan lejos de la capital del estado -toma la palabra doña Petra-, pero cerca del maldito magnate que nomás se la pasa planeando como ganar más y más dinero, como si San Pedro le fuera a exigir millones de pesos para abrirle las Puertas del Cielo-.

-MMM… Carlos Slim es capaz de poner las empresas telefónicas que se proponga en cualquier lugar del mundo, está podrido en billetes: todos los mexicanos, de una manera u otra, le metemos dinero a sus bolsillos, así es que hasta el mítico San Pedro le haría cualquier balona, hasta por un desayuno en Sanborns-.

-BUENO, ya dejemos de lamentarnos: a nuestros lectores les pedimos disculpas por no poder enviar la columna de ayer, pero ya les explicamos por qué y espero en Dios no vuelva a ocurrir-.

“Ni Perdón, ni Olvido”

-NO HAY gente que dude de la responsabilidad tan grande que tiene la Cristina en el robo triangulado de los más de 60 millones de pesos cometidos al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) 2019, pues ella era la Presidenta Ejecutiva de la FENAZA.

“CLARO que también están en el ajo el Benjamín Medrano Quezada, pues él era el coordinador general del Patronato de la FENAZA, sin olvidar que su “amigüita”, la Marisol Gamboa Delgado, está hundida hasta el cuello, pues es la representante de la Asociación Civil que organizó todo lo de la FENAZA 2019”.

-NO TENGO referencia de esa persona, sólo que es muy cercana a don Benjamin-.

-ES MÁS que eso, madre Teresa, es como su hija putativa, su hechura, su todo. La Marisol no da paso si no lo consulta con el Benjamín-.

-ES MUY guapa ¿eh?-.

-MIRE, mire. Viejo libidinoso-.

-¿QUÉ PASÓ? No me diga que Marisol no está guapérrima y joven-.

-PUES SÍ, la mujer es muy guapa y políticamente creció del brazo del Benjamín, quien en 2012 se la llevó como jefa de prensa y relaciones públicas, cuando era diputado local, por el PT, pero ya no se cuece al primer hervor: este año cumple 35.

“Y EL Benjamín, ya siendo alcalde de Fresnillo, por el PRI, la hace Jefa del Departamento de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Fresnillo 2013-2016 y…

-A VER, a ver: Benjamín fue alcalde de Fresnillo, pero el puñalón no terminó su trienio, pues al año tres meses, pasaditos, solicitó licencia para ser candidato del RIP a diputado federal y estuvo en la Ciudad de México, los próximos tres años, al ganar la elección-.

–ES CORRECTO, pero desde allá el Benjamín metía su cuchara cada vez que le daba la gana, por eso no sólo la Marisol permaneció en ese cargo hasta el 2016, sino que fue regidora del Ayuntamiento de 2016 a 2018, con todo y que el alcalde era el Saúl, el cachorro de la familia Monreal Ávila, hay nomás pa’qué vea que tan fuerte estaba el entonces diputado federal gay declarado.

“TODO MUNDO en Fresnillo sabe que la Marisol, del Benjamín, es la niña de sus ojos, porque además la hizo dueña del Departamento de Relaciones Públicas de la Feria Nacional de la Plata, en los años: 2008, 2009, 2010, 2013 y 2014.

“HAY NOMÁS para que se den cuenta de lo chiquiada que la tiene, o tenía el Benjamín, ahora sí que no se sabe qué destino le depara a la fresnillense Marisol, con el broncón ese de los 60 millones 100 mil pesos”.

-¡DIOS DE mi Vida! No se como esa niña tan bonita se fue a meter a esa cueva de lobos, ella es la parte más delgada de la hebra y creo que por ahí se va a romper. Sobre todo que don Benjamín ya la señaló como la titular de la empresa que recibió todo el dinero de edición 2019 de la FENAZA-.

-PERO EL Benjamín también echó de cabeza a la Cristina y al Tello, diciendo que entre los tres fi rmaron un contrato, donde la Marisol era la responsable de toda la organización de los eventos-.

-PUES ESTO se va a poner bueno. Me gustaría ver a Alex y Cristina sentados en el banquillo de los acusados, pero no solamente por esos más de 60 millones de pesos defraudados al Patronato de la FENAZA, sino por todo lo demás que “se robaron o fueron cómplices”. Tienen que rendir cuentas de los millones de la Feria de 2016, 2017 y 2018-.

¿POR QUÉ la de 2016?-.

-PORQUE todavía alcanzaron una piscachita del último año del gobierno de Miguel Alonso Reyes, algo así como 10 o más días y, por supuesto, no la iban a ver de oqui$, ¿qué va!-.

-PARA HAY más: si como asegura la SFP, le encajaron gacho la uña a la Fenaza en 2019, ¿cuántas veces más se la encajaron en los años anteriores? Pero además, pues ahí está el SEDIF, y los cinco años que Tello desgobernó Zacatecas, con cientos de miles de millones de pesos de Presupuesto de Egresos que nomás no se refl ejaron en el bienestar de los zacatecanos: “¡CATERVA de RaTellos!”-.

Más de Medio año de Vacaciones

-Y LA “EXFAMILIA REAL”, sigue de vacaciones: ya rebasó el medio año de estar en la hueva. Pinche Narizón tan mentiroso: ¡Ay si! “Yo No soy un hombre rico, terminando mi gobierno tengo que ponerme a trabajar para mantener a mi familia”, ni la burla perdonó el contumaz ‘RaTello’, ya veremos cuánto más seguirá de vacaciones y la cara que pondrá cuando se tenga que presentar a declarar ante el Ministerio Público-.

-LA CUARTA Transformación está por llagar a Zacatecas-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.