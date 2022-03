Mi Jardín de Flores

Respaldo de Diputados a David Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Si no se castiga lo que ocurrió en la FENAZA 2019 difícilmente podremos ver una sanción en otros actos de corrupción y no se podrán corregir las malas prácticas que se han llevado a cabo en diferentes instituciones, se estará enviando un mensaje de impunidad”: Ernesto González Romo.

CHALCHIHUITES ZAC.– Viernes 25 de marzo de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Respaldo de Diputados a David Monreal

EL JOVEN diputado Ernesto González Romo, quien descubrió y demandó penalmente a nivel local y federal la llamada “Estafa Legislativa”, con la que don Alejandro Tello Cristerna tenía el control de la Cámara de Diputados, pues a la mayoría de ellos les entregaba mensualmente 200 mil pesos mensuales, disfrazados de “herramientas legislativas”, que luego los legisladores comprobaban con facturas falsas, compradas a empresas fantasmas que cobraban 10% de comisión, hoy viernes en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, recuerda otra de las corruptelas del gobierno de don Alejandro Tello Cristerna:

EL DESVÍO DE más de 60 millones de pesos, en el Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) en 2019, cuando el coordinador de esa institución era don Benjamín Medrano Quezada, quien por su parte se defi ende diciendo que él no tocó un sólo centavo, que los dineros los recibió la señorita Marisol Gamboa Delgado, según un convenio fi rmado por la presidenta del SEDIF, doña Cristina Rodríguez Pacheco, quien también ocupaba el cargo de Presidenta Ejecutiva de la FENAZA, y el señor gobernador don Alejandro Tello Cristerna.

-EL ERNESTO González, madre Teresa, es de los diputados de Morena más aguerridos y defensor a ultranza de la Cuarta Transformación, él no se anda con medias tazas y está en contra de todas las corruptelas sean de quien sean-.

-ADEMÁS -interviene don Roberto- le pone huevitos a todos los asuntos chuecos y no le tiemblan las corvas para denunciarlos penal y mediaticamente. Es un chavo con mucho futuro en la política, ojalá no se contamine. Sobre este caso del ‘robo’ a la FENAZA por más de 60 millones de pesos, Ernesto opina que el Congreso del Estado respalda la denuncia penal que interpuso la licenciada Humbelina Elizabeth López Loera, titular de la Secretaría de la Función Pública.

Y TAMBIÉN reconoce que el Fiscal General del Estado, Francisco José Murillo Ruiseco, ‘no ha dado resultados en ningún asunto:

‘TENEMOS nuestras reservas con la Fiscalía que en múltiples casos ha sido omisa y solamente abre las carpetas de investigación esperando que el tiempo transcurra y que fi nalmente no se den resultados. Esperamos que en este caso sea distinto y se ofrezcan los resultados a la gente’.

-PUES ¿cómo va a dar resultado el desgraciado ‘Pelochas’, si es incondicional de ‘El Pinocho de Bernárdez’, quien lo puso ahí para cuidarle las espalda a él y a sus 40 ‘RaTellos’?-.

“COMO dice mi ‘cabecita de algodón’, ‘con todo respeto’, pero creo que ‘El Deivis’ ya debe de dar golpe de timón y comenzar a hacer justicia para capturar a todos los ‘RaTellos’, y obligarlos, con la ley en la mano, a devolverle al pueblo lo robado, de lo contrario la gente comenzará a perderle credibilidad, porque la mayoría de los zacatecanos le dimos nuestro voto porque prometió echar a andar la Cuarta Transformación.

“NECESITAMOS que ‘El Deivis’ recupere todo lo robado, para regresárselo al pueblo en obras, tal y como lo está haciendo ‘mi cabecita de algodón’ con caminos y carreteras al sur del país, además de que a muchos niños que estudian música, les ha comprado instrumentos musicales de muy buena calidad y nuevecitos, además de todos los programas sociales que su gobierno maneja:

APOYO PARA el Bienestar de laa Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

PRODUCCIÓN PARA el Bienestar.

CRÉDITO GANADERO a la Palabra.

SEMBRANDO Vida.

JÓVENES ESCRIBIENDO el Futuro.

PROGRAMAS DE Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

JÓVENES CONSTRUYENDO el Futuro.

Y OTROS que en estos momentos no recuerdo. Entonces, ‘El Deivis’ no debe de fallarle a mi ‘cabecita de algodón’, no. Tiene un paquetote, pero él ya sabía en la bronca que se metía y, como el dijo: ‘la tercera es la vencida’ y venció. Ahora a cumplirle al pueblo, no hay de otra-.

-TODO Zacatecas quiere que le vaya bien al gobernador, porque sí le va bien a él, le va bien a todos. De lo contrario puede suceder lo que dijo el Ernesto:

‘SI NO se castiga lo que ocurrió en la FENAZA 2019, difícilmente podremos ver una sanción en otros actos de corrupción y no se podrán corregir las malas prácticas que se han llevado a cabo en diferentes instituciones, se estará enviando un mensaje de impunidad’.

“Y EL Ernesto tiene razón, porque ‘El Deivis” tiene que estar sintonizado con mi ‘cabecita de algodón’, quien siempre ha dicho que ‘el pueblo se cansa de tanta pinche transa’-.

No Cesan los Asesinatos

POR OTRA parte, los asesinatos, aunque “graneaditos”, no cesan. En Guadalupe, en la avenida 5 de mayo, en pleno corazón de la cabecera municipal, cuando el sol caía como plomo, se escucharon una serie de balazos y al momento caían dos personas al piso. De inmediato testigos reportaron los plomazos y las fuerza del orden hicieron su aparición luego de que paramédicos del H. Cuerpo de Bomberos después de auscultar a los dos hombres, se dieron cuenta que uno de ellos ya había muerto y el otro, que todavía respiraba fue llevado de emergencia al hospital más cercano, donde lucha por su vida.

EN FRESNILLO, por la tarde, mataron a otro individuo a balazos, cuando con aparente tranquilidad caminaba por la Privada de Santa María, colonia San Javier, a pocos metros antes de llegar a su casa.

EN JEREZ, en la comunidad El Durazno, fueron hallados restos humanos que se encontraban semienterados en una narcofosa. En la Fiscalía no informaron si tales restos pertenecen a una o más personas.

Y EN Calera, un torvo sujeto con pinta de matón a sueldo, echó pleito, sacó una fusca y tiro un plomazo. De inmediato subió a su moto y huyó del lugar. Sin embargo cuadras más adelante lo pillaron y, al revisarle la moto le encontraron…¡dos pistolas de grueso calibre! La policía lo investiga, pues creen que el pistolero es marcosicario.

-¡AY, DIOS Mío! Cuánta sangre derramado, pareciera que en mi amado Zacatecas todo mundo anda armado, ¡qué horror!-.

-PINCHE ‘Pinocho de Bernárdez’, dejó a Zacatecas lleno de narcos y sicarios, ¡maldita herencia!-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.