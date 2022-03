“Con Cárcel Deben de Pagar los que Desviaron los más de 60 Millones de Pesos de la Fenaza”

Ya Basta de Impunidad: Lidia Vázquez

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, Lidia Vázquez Luján, activista social y exdiputada, comentó que el desfalco, la impunidad y la opacidad en el uso de recursos públicos ha sido una constante en la entidad, sobre todo en los últimos años que gobernó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el sexenio de Miguel Alonso Reyes y el quinquenio de Alejandro Tello Cristerna.

Además, mencionó que si bien el tema de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) regresó a los titulares, ya era denunciado y sabido por la ciudadanía que nunca ha conocido los resultados y ganancias de las festividades de la feria, ni de los conciertos, rentas de establecimientos a comercios y puestos fijos y semifijos, sin dejar de mencionar a los bares, centros nocturnos, restaurantes, fondas, entre otros.

También se sumó a la condena por el caso del desvío de más de 60 millones de pesos, por parte del coordinador del Patronato de la Feria Nacional Zacatecas (FENAZA) 2019, Benjamín Medrano Quezada, así como de la entonces presidenta honorífi ca del Sistema Estatal Desarrollo Integral para la Familia (SEDIF), Cristina Rodríguez Pacheco de Tello.

Por lo que lamentó que dichas acciones hayan pasado desapercibidas, sobre todo ante el contrato de empresas para realizar el trabajo que supuestamente deberían realizar las autoridades de la propia FENAZA.

“Quicieramos tener buenas respuestas, ya que han tenido un constante manejo oscuro en la aplicación de recursos; además no es lógico ni correcto que contrataran o subcontrataran a una empresa, cuya cabeza es Marisol Gamboa Delgado, incondicional del acusado para justifi car un evento. Este manejo de recursos no se realizaron con transparencia, pues es claro que no hay beneficios. De todo el conjunto de la Fenaza, pues no se sabe dónde queda lo recabado en los estacionamientos o a quiénes benefi cian; tampoco cuánto cobran a los vendedores, porque todo eso tiene que transparentarse, ojalá que lo hicieran pues es lo que Zacatecas merece”.

“Son asignaciones que les da la obligación de transparencia, se les confi ere esa facultad y la confi anza para que respondan a los zacatecanos, pero resulta que con mano en la cintura roban y se van de vacaciones faraónicas a costa del pueblo”.

Por último, enfatizó que no confían mucho en que avancen las investigaciones y se llegue a una resolución para transparentar este caso de desvío de recursos; sobre todo porque ya fue presentada la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), cuyo titular es el tellista Francisco Murillo Ruiseco.

“Los resultados han sido prácticamente nulos, ojalá que fuera una situación que atendieran con la prontitud y celeridad que amerita un tema como este; pero la verdad no somos tan entusiastas pues la Fiscalía no ha resuelto otros temas importantes que conciernen a la seguridad del estado. Pero esperamos que por lo menos sea público y que no sólo se trate de una noticia de relumbrón”, fi nalizó.