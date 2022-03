Pide Diputado Figueroa “no Sacar Raja Política con la Inseguridad y la Violencia que Padece el Estado”

“Urgente el Refuerzo de la Federación y Otros Mecanismos”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, el diputado local por el Partido del Trabajo (PT) José Luis Figueroa Rangel, destacó que en el tema de seguridad, la entidad zacatecana pasa por un proceso de reestructuración de las fuerzas del orden que ha propiciado un alza en los temas delictivos de alto impacto; sin embargo llamó a no sa­car raja política a instituciones públicas, par­tidos, gobiernos o representantes populares.

Además, sobre el constante respaldo de la Federación al estado, comentó que si bien se ha intervenido al respecto desde la LXV Legislatura Federal, hay algunos represen­tantes populares que han “llevado agua a su molino” y tomado el tema a beneficio político personal.

Al respecto mencionó: “lamentablemente están llevando agua a su molino porque no lo hacen de manera coordinada pues no siguen una línea de acción con el gobierno. Por ejemplo el Partido Acción Nacional (PAN) tomó parte y atendió, en este caso, a los desplazados de Jerez. Veo con buenos ojos que se intervenga, en que se gestione, pero veo con malos ojos el oportunismo, porque la población de Zacatecas no somos juego de nadie, necesitamos una política coordinada y el gobernador (David Monreal Ávila) necesita un equipo”.

“En materia de seguridad, debemos reto­mar lo que en algún momento se calificaba como ocupación estratégica, la militariza­ción, el mando único armonizado, vigilado, vinculado con los tres niveles de gobierno para que en mediano plazo tengamos una solución y podamos aspirar a tener un con­trol social y de seguridad muy importante para Zacatecas”.

“Entonces mi llamado deberá ser que nos coordinemos todos y no vayamos al opor­tunismo, porque la población no es juego de nadie. Lo que estamos viviendo todos es jugar al populismo o a ver quién gestiona, pero debe hacerse con unión, que hagamos equipo”, finalizó.