Mi Jardín de Flores

¿”Ley Mordaza” a Funcionarios?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“El deporte en Zacatecas se tiene que explotar como explotan las minas”: Albi­na Cerrillo Mancinas.

Chalchihuites Zac.- Martes 29 de marzo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordio­sa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

-SABEMOS que en el gobierno de don Alejandro Tello Cristerna, los funcionarios deberían de acatar la “ley mordaza” que hacía cumplir a cabalidad cada uno de los integrantes del anterior gobierno fallido, so pena de quedarse sin trabajo.

Y QUE todo aquel que declarara situa­ciones que ponían en evidencia algunos problemas, lo cesaba de inmediato. Así le sucedió con don Otilio Rivera Hernández, el primer secretario de Desarrollo Social (Sedesol), que tuvo don Alejandro, quien fue cesado fulminantemente por declara a la prensa que eran miles de zacatecanos que comían una sola vez al día.

Y BUENO, resulta que don Alejandro enfurecido por tal revelación a los medios de comunicación, le quitó su trabajo de secretario de Sedesol, y en su lugar puso a don Roberto Luévano Ruiz.

PERO, AHORA resulta que también esa ley mordaza la heredó don David, aunque yo me resisto a creer lo que doña Albina Cerri­llo Mancinas, maestra de educación física, y directora del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez) declaró a nuestro Diario Página 24 Za­catecas, y otros medios de comunicación, que no son ciertas las acusaciones que le hacen las deportistas Ilse Adriana Guerrero Rodarte, marchista; María Fernanda Flores Hernández, lanzadora de disco y bala; y la boxeadora Lupita Solís Reyes, tres mujeres atletas zacatecanas que han dado gloria y medallas a nuestra tierra de rostro de cantera y corazón de plata.

Y QUE por lo tanto va a pedir autoriza­ción para poderles responder, a las depor­tistas que la acusan de déspota y abusiva, pues tiene prohibido hacer declaraciones sin permiso del gobernador:

‘PEDIRÉ –declaró doña Albina Cerrillo-que me hagan una rueda de prensa para aclarar todo (de) lo que me acusan; trataré de conseguir la rueda de prensa para de­fenderme, pues no es verdad lo que están diciendo. Les aclararé de la boxeadora que se le está apoyando para ir a un torneo de clasificación, entre otras situaciones’.

“ADEMÁS, dijo que no les ‘ha impe­dido al acceso a atletas a las instalaciones! Aseguró que no han tenido comunicación con nadie, y que no se ha negado el servicio a los deportistas, ya que es una indicación del gobernador para que los atletas de alto rendimiento accedan gratuitamente a las instalaciones, además de ser atendidas en nutrición, fisioterapia y salud.

“EN CUANTO al entrenador cubano, Noel Conrado Serrate, doña Albina dijo que ‘tanto a él como a otro, no los corrió sino que se les terminó el contrato que firmaron con el gobierno de don Alejandro y, como no tienen suficiente presupuesto, no se les volvió a contratar’.

“FINALMENTE subrayó que ‘me reu­niré con el gobernador para platicar el tema, después haremos una rueda de prensa y con gusto les aclaro todo lo que quieran’”-.

¿QUÉ LES pareció la declaración de doña Albina?

-QUE LA Albina hubiera encajado muy bien en el desgobierno del Tello, pues se nota que es mentirosa: primero dijo que ‘debía pedir permiso al gobernador para dar declaraciones’, pero enseguida habló hasta por los codos. Entonces no hay ninguna ley mordaza.

“LA ‘LEY Mordaza’, la hubo con el infeliz represor ‘Pinocho de Bernardez’. Y si alguien lo duda que le pregunte al Otilio Rivera.

-YO CREO que el jefe de prensa de ‘El Rey David’, Gerardo Flores López -inter­viene don Roberto-, tiene mucho trabajo por hacer, porque los opositores, para intentar que la gente olvide la ineptitud, las corrup­telas y el gobierno fallido de Alex, le están pegando al titular del Poder Ejecutivo: si hace frío es culpa de David Monreal, si hace calor, también.

Y ¿QUIÉN es el tal Gerardo Flores?-.

-PUES EL día en el que don David lo presentó como su ‘coordinador de prensa’ , nos los vendió como un buen periodista, con más de veinte años de experiencia en el medio:

‘TRAS TOMARLE la protesta de ley, el mandatario estatal designó a Gerardo Flores López como Coordinador de Comunicación Social, dependiente de la Oficina de la Jefa­tura del Gobernador.

‘GERARDO FLORES estudió la licen­ciatura en Ciencias y Técnicas de la Comu­nicación, es maestrante en Comunicación y Televisión Educativa, y cuenta con un Diplomado en Periodismo de Investigación.

‘SU TRAYECTORIA está respaldada por más de 20 años como periodista en me­dios estatales y nacionales, dos veces galar­donado con el Premio Estatal de Periodismo en 2001 y 2003, así como reconocimiento de la revista “Pantalla de Cristal” por la cobertura en el sismo de 2017 en la Ciudad de México.

‘DE LA misma manera, fue Coordinador de Comunicación Social de la Delegación de Programas para el Desarrollo (2018-2021) y Coordinador de Comunicación Social de la Campaña a la Gubernatura de David Monreal Ávila’.

-YO HE leído, madre Teresa, que los me­jores jefes de prensa, son los que dominan las relaciones públicas, no los periodistas. Que porque ellos se acercan mucho con los directores a intercambiar puntos de opi­nión, también con los jefes de Redacción de Información y, por supuesto, reporteros de la fuente-.

-ES LO que decían grandes periodistas como don Julio Scherer, don Miguel Ángel Granados Chapa, don Carlos Monsiváis: un periodista no sabe de relaciones públicas, menos de diplomacia, además que se le da mucho comprar pleitos ajenos, en detrimen­to de la labor de un buen gobernante-.

-POR OTRO lado -interviene doña Petra-dicen que gobernadores como ‘El Monris’ tenía, pero que no necesitaba jefe o coordinador de prensa, él mismo era su jefe de prensa. Siempre tenía algo que comunicar y daba conferencias de prensa muy seguido y, por supuesto, la nota.

“PUES véanlo en el Senado, ¿saben uste­des quién es su jefe de prensa? Sin embargo todos los días sale en los medios.

-BUENO, pero hablábamos de que el coordinador de prensa de ‘El Rey David’, tiene que trabajar mucho para contrarrestar las declaraciones y acciones de mala leche la oposición en contra del gobernador, pues lo que pretenden es que el pueblo se olvide del pésimo y corrupto gobierno de Alex. Si en un año, sólo en el Patronato de la Feria se robaron más de 60 millones de pesos, ¿se imaginan lo que se llevaron Alex y Cristi en cinco años?-.

-PUES POR eso quieren desviar la aten­ción y magnifican cualquier asunto del ‘Rey David’, porque sienten que Alex y Cristi es­tán pronto a visitar el Penal de Cieneguillas, y que embarrarían a muchos de su Gabinete y a varios de sus grandes amigos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.