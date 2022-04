Mi Jardín de Flores

Tello es la Versión Zacatecana dd Ali Baba y los 40 Ladrones

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Vamos a llevar este caso ante quien sí haga justicia a nivel nacional; hay quienes se han interesado en analizar este caso por la posibilidad de que el Fiscal de Zacatecas está fabricando delitos a inocentes”: Blanca Castillo Balderas.

CHALCHIHUITES ZAC.- Martes 29 de marzo de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Se me Hace muy Sospechoso

LEÍ EN nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que don David Monreal Ávila, gobernador del estado, informó los resultados del primer corte de la ‘Estrategia de Seguridad Zacatecas II’, y me llamó poderosamente la atención los logros obtenidos. Veamos:

“SE REGISTRARON 49 agresiones repelidas.

“37 CAMPAMENTOS desarticulados.

“429 detenciones.

‘30 INDOCUMENTADOS rescatados.

431 VEHÍCULOS asegurados.

SE INCAUTARON 404 dosis de cocaína.

SE INCAUTARON 862 dosis de mariguana.

SE DECOMISARON 46 kilogramos de marihuana.

MIL 43 DOSIS de Crystal, 5.

502 DOSIS de “piedra”.

EL ASEGURAMIENTO de dos fusiles tipo Barret calibre .50; 185 armas “largas” y 54 Varias armas “cortas”.

DECOMISO DE mil 172 cargadores, 58 mil 86 cartuchos.

10 GRANADAS; 42 chalecos antibalas; 71 mil 208 pesos.

MIL 49 piezas de materiales explosivos.

“HASTA aquí el reporte. Yo creo que sí hay avances. Por ejemplo, 431 vehículos, hasta para guardarlos son muchos; 429 detenidos, también. Muchísimas armas. Pero no hay información para hacer los comparativos. Y una cosa que me gusta es que sea don David quien dé la cara. Esto no lo hacía el exgobernador, don Alejandro Tello Cristerna. Lo que demuestra que sí se está trabajando

“ADEMÁS: Cuatro Bases de Operación de Seguridad en las cuatro comunidades prioritarias de Jerez, de entre las 18 que presentan el problema de desplazamiento. Mientras que las fuerzas de reacción de la Guardia Nacional y la Onceava Zona Militar, han realizado mil 65 protocolos de reconocimiento diurno y 530 nocturnos”, ¿qué les parece?-.

-PUES como usted dice, madre Teresa, hacen falta comparativos para saber de qué lado masca la iguana. Una cosa innegable es que ‘El Deivis’ sí trabaja, no como el huevos tibios de ‘El Pinocho de Bernárdez’, que fue gobernador de semana inglesa-.

RÁPIDOS Y FURIOSOS

-LO QUE a mí se me hace sospechoso, es que los narcos de inmediato dieron respuesta al informe, al cual contestaron ‘rápidos y furiosos’ con seis asesinatos y un secuestro, además de herir de bala a una niña y balear una casa y varios vehículos. ¿Casualidad? Naaa.. estas cuestiones no son casuales, son respuestas:

DOS ASESINATOS en Guadalupe.

DOS ASESINATOS en la capital del estado.

UN ASESINATO en Fresnillo.

UN ASESINATO en Morelos, en menos de 24 horas.

“¿CASUALIDAD? No, esto es una reacción, al trabajo, a la lucha contra el narco”-.

“PUES SÍ doña Petra, sí don Roberto: los tres grandes problemas que tiene Zacatecas, nuestra hermosa tierra de rostro de cantera y corazón de plata, es la corrupción, impunidad y la venta indiscriminada de drogas.

“DON David asegura que es la descomposición social, sí pero: ¿quién la provocó la corrupción, la impunidad y las drogas? ¿Quién debe de combatir estos fl agelos? Las autoridades, principalmente.

-ES CORRECTO, coincido con usted, madre Teresa. Y esto lo debe de saber ‘mi cabecita de algodón’, por eso mismo está empecinado en llevar a cabo la ‘Revocación de Mandato’, incluso, poniendo en la guillotina política, su propia cabeza.

“SI ANTES se hubiera instaurado la Revocación de Mandato, al Alejandro Tello lo hubiéramos sacado de la Casa de los Perros, para llevarlo a prisión”-.

-DISCULPE, doña Petra pero nosotros publicamos el 6 de mayo de 2006, una nota de que el propio don Alejandro habría prometido: la Revocación de Mandato, aquí la tengo, deje se las leo:

‘EL CANDIDATO del PRI a la Gubernatura de Zacatecas, Alejandro Tello, se comprometió a impulsar en la legislación local la aprobación de la revocación de mandato para que a la mitad del periodo de 5 años de Gobierno se aplique una consulta ciudadana y, de no ser aprobado, deje el cargo.

‘ESTOY DISPUESTO a que se aplique una consulta ciudadana a la mitad del ejercicio de Gobierno y si la gente considera que no he cumplido dejaré el cargo’, aseguró el priísta.

‘ALEJANDRO TELLO explicó que el tema de la revocación de mandato no se legisla por temor a dejar el poder y a que se desestabilice el ejercicio de gobierno.

“LA REVOCACIÓN de mandato no debe ser vista como un mecanismo para desbancar o desestabilizar a quien esté en el Gobierno, es una herramienta ciudadana, esta iniciativa ni siquiera a nivel federal ha pasado, pero sería importante dar el paso hacia allá”, comentó.

‘TELLO PRESENTÓ también lo que denominó “Contrato con Zacatecas”, en el que concentra lo que será su plan de gobierno en materia de economía, educación, seguridad.

‘EN EL programa se comprometió a crear 40 mil empleos al año, consolidar el Mando Único policial, e implementar un programa de educación basado en mejora académica, vida escolar y modernización administrativa:

‘SI NO CUMPLO me voy’, aseguró el candidato al fi rmar su Contrato con Zacatecas-.

“HASTA aquí la nota publicada en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el 6 de mayo de 2016”-.

-MMM... madre Teresa, ‘El RaTello’ bien que sabía que no iba a cumplir sus falsas promesas, por eso no impulsó la Revocación de Mandato, como tampoco cumplió con su trillado contrato de Si no cumplo ¡me voy!’; la gran farsa del siglo.

“YO TAMPOCO dudo, ni tantito, que esta oleada de asesinatos, secuestros, privación ilegal de la libertad sean dirigidos con la intención de que la gente olvide todo lo que el Tello nos dejó, pero no creo porque no sólo en su quinquenio aumentó la violencia, impunidad, la venta de drogas sino que la bola de ‘Ratellos’ saquearon las arcas de manera descarada y como se ve, impune”.

– -ES CORRECTO: Tello es la versión zacatecana de “Ali Baba y los 40 ladrones-.

‘El Pelón Torturador’, Prendió la Mecha

-ZACATECAS está ávido de justicia y no es de humanos que paguen justos por pecadores. Hoy nuevamente víctimas de la injusticia ganan la calle para exigir la no fabricación de culpables.

“RECUERDO un gobernador de Jalisco que continuamente decía: prefi ero un presunto culpable en la calle, que un inocente preso’.

‘Y ES QUE debe ser horrible estar privado de la libertad, sobre todo cuando se es inocente. Mi madre nunca quiso tener pajaritos enjaulados, varias veces le obsequiaron canarios muy bonitos y cantadores. Les agradecía el regalo pero en cuanto se iban, mi santa madre los sacaba de la jaula y los dejaba en libertad. La libertad no tiene precio. Por eso la esclavitud fue abolida por ese gran hombre que fue don Abraham Lincoln-.

-SEGURAMENTE -dice doña Petra- por eso, en esta ocasión, familiares de la víctima no sólo dieron la cara y sus nombres, sino que lo dijeron claro y contundencia:

‘EL FISCAL Francisco Murillo Ruiseco, es fabricante de delincuentes’, y mostraron su foto tal como en la Fiscalía lo hacen con los presuntos delincuentes: tapándoles los ojos-.

-YO NO sé que gana esa gente fabricando culpables, es muy grave ese delito y no prescribe-.

PUES LA señorita Blanca Castillo Balderas, en declaraciones a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, y otros medios de comunicación, dijo:

‘ESTAMOS buscando protección para mi familia, no es fácil decir la verdad cuando nos enfrentamos a los poderosos’.

Y REMATÓ: ‘VAMOS A llevar este caso ante quien sí haga justicia a nivel nacional; hay quienes se han interesado en analizar este caso por la posibilidad de que el Fiscal de Zacatecas está fabricando delitos a inocentes’.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.