Mi Jardín de Flores

Malo que el General Falte a su Palabra

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Para ser opositor, se necesita tener autoridad moral, un corrupto está muy difícil que pueda enfrentarse a un gobierno, lo hacen polvo”: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 2 de abril de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¿Ahora sí va en Serio?

GRACIAS a mi Padre Dios, tal parece que los desplazados en las comunidades de Jerez que tienen problemas por la violencia y la inseguridad, pronto volverán a sus hogares, para regresar a la normalidad.

HOY SÁBADO, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, nos informa al respecto, ¿qué opinan? -BUENO, se habla de dos comunidades: San Antonio de Ordóñez y Guadalupe Victoria. En ésta, se verifi có la instalación de una base de operaciones no del Ejército Mexicano, tampoco de la Guardia Nacional, sino de la Policía Estatal Preventiva “Los Pepes”, en base al marco de la estrategia integral para la recuperación de la paz y la tranquilidad, en esas dos comunidades, según revelaron-.

-LO QUE quiere decir que “Los Pepes” serán los responsables de combatir la violencia y la inseguridad, pero no dicen cuántos elementos destinarán a esas dos comunidades y cuando llegarán-.

-LO IMPORTANTE es que fueron a ver las condiciones, constatar los daños que los Malos Organizados cometieron para apoyarlos, por lo que hay confi anza en el gobierno de don David Monreal Ávila, pues los desplazados están dispuestos a regresar a sus tierras para trabajarlas cuando las autoridades lo digan.

“POR OTRA parte, en representación de don David estuvo la licenciada Gabriela Pinedo Morales, secretaria general de Gobierno, con lo que queda desechado el fuerte rumor de que don Julio César Chávez Padilla, alcalde de Guadalupe, ya estaba tocando esa puerta para relevar a la abogada Gabriela Pinedo-.

-ESO SÍ me gustó: el fi n del rumor. Y que las mujeres no perdamos representación. Venimos empujando fuerte. En Aguascalientes, por ejemplo, la próxima gobernadora del vecino estado será una mujer-.

-¿NO ME diga, doña Petra, que usted ya le hace a la pitonisa?-.

-CLARO QUE no, pero resulta que todas las candidatas a la gubernatura son mujeres: María Teresa Jiménez Esquivel (PAN), Nora Ruvalcaba Gámez (MORENA), Anayeli Muñoz Moreno (MC), Martha Cecilia Márquez Alvarado (PT) y Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, esta última es paisana, nació en Ojocaliente, y militaba en Morena, pero le ofrecieron la candidatura de Fuerza por México, y renunció-.

-DE SEGURO, porque no fue ella la candidata ¿verdad?-.

-ES CORRECTO: también la Martha Márquez, siendo senadora por el PAN, renunció al blanquiazul, y se fue al Partido del Trabajo, para participar en la justa-.

-BUENO, está visto que las mujeres también son dominadas por la envidia y la ambición-.

-DE TODO hay en la Viña del Señor, además de que vivimos en un país cada vez más democrático: ni las victorias, ni las derrotas son para siempre-.

POLICÍAS SIGUEN EN HUELGA

-PUES LOS señores policías continúan en huelga y un pequeño grupo se plantó en Plaza de Armas, bloqueando la puerta de Palacio de Gobierno con una pequeña casa de campaña y una manta que reza: ‘ALTO AL Hostigamiento Laboral del General en Retiro Adolfo Marín Marín al Personal de la Policía Estatal, Destitución del Personal Jerárquico de la Secretaría de Seguridad Pública’.

“Y AMENAZAN con que radicalizarán sus protestas, si el señor general Marin no los vuelve a llamar al diálogo; pero luego dicen que tiene miedo de que el general y los otros mandos les vayan a hacer algo a ellos y sus familias, y los responsabilizan”.

-’EL REY David’ ya puso en manos del general, el problema. Y tocará al militar resolverlo de la mejor manera, para que no haya vencedores ni vencidos-.

-NAAA… el Adolfo Marín es de mano dura, dicen que es muy cabro… (censurado), como todos los generales. Por lo pronto ya mostró músculo: no despidió a su brazo derecho el José Aciano Medrano, tampoco al Israel Reyes García, encargado del Despacho de la Policía Estatal Preventiva; ni a la Lyzbeth Takahashi Castañeda, jefa de la División de las Fuerzas Estatales. Pero sí despidió a siete policías ‘por revoltosos’ y por ‘pérdida de confi anza’.

“O SEA que el ‘yéneral’ les jugó el dedo en la boca: les aventó el borrego de la destitución de los tres mandos, sólo para saber quiénes habían sido los principales cabecillas que provocaron el primer paro, y correrlos de la Secretaría de Seguridad, a la voz de ‘¡háganle como quieren!’.

“YO CREO que eso está muy mal: el ‘yéneral’ no sólo no respetó su palabra, sino lo fi rmado en papel y tinta. No cabe duda de que el Alejandro Tello está haciendo escuela, ¡par de rajones!-.

-PERO NO se enoje, doña Petra-.

-ES QUE no se vale, madre Teresa, es como si se hubiera casado con todas las de la ley y, luego de recibir ‘aquellito’, abandonara a su esposa. Eso no es cosa de hombres, ¡viejo rajón!-.

-A VER, doña Petra, si usted estuviera en el puesto del señor general, ¿qué haría?-.

-PRIMERA: los hubiera escuchado con atención. Después llamaría al ‘Anciano’ y…

-ACIANO, doña Petra, Aciano, no ‘Anciano’-.

-PUES A ese. Y los carearía. Haría lo mismo con el Israel y luego con la Lyzbeth. Una vez terminados los careos, los citaría para el día siguiente muy de mañana. Hablaría del problema con ‘El Deivis’, y que él decidiera la situación y…

.-Y SI don David, le contestara que usted resolviera el problema, ¿qué haría?-.

-INSISTO: intentar elimar las asperezas entre ambos bandos; en caso contrario, decidir quiénes se van: los policías que encabezaron la insubordinación o los mandos gandallas. Y ahí mismo darles su fi niquito correspondiente al tiempo trabajado. Pues quien quita y ya viendo directa la fl echa, los policías reculaban, regresan al redil y tan, tan.

“ESO ES lo que yo haría, pero no engañar y menos faltar a mi palabra, eso no es de hombres, sino de delincuentes como ‘El RaTello’, el maldito Narizón que para ganar el voto ciudadano, mintió prometiendo y fi rmando regresar a los zacatecanos la paz y la tranquilidad, incluyendo la cláusula esa de: ‘Si no cumplo, ¡me voy!’.

“PERO el desgraciado ‘Pinocho de Bernárdez’ no cumplió, y sólo se fue un día antes de cumplir con su quinquenio, por temor a ser detenido al término del evento de la toma de protesta, ¡viejo rajón y cobarde!’.

-USTED, don Roberto ¿con qué se queda?-.

-AHORA SÍ que el general la tiene muy dura. Y no le queda más que darles otra oportunidad a los policías cesados, limar asperezas e invitarlos a reflexionar: el enemigo a vencer es la delincuencia y para derrotarla hace falta que estén unidos-.

-¿USTED, doña Petra?-.

-REITERO: yo me quedo y apuesto por la reconciliación, en caso contrario pagarles a los policías lo que les corresponde por el tiempo trabajado, que no haya represalias contra ningún elemento y si los policías quieren litigar el problema que lo litiguen y que las autoridades laborales decidan la situación. Vivimos en un Estado Democrático y de Derecho-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.