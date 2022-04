Mi Jardín de Flores

De los dos, no se Hace uno

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Estoy consciente de que en este sector las ganancias que se obtienen se vuelve a invertir en insumos y necesidades propias de la producción, por ello, dichas expoferias les permiten equiparse con arados, remolques, camas, tractores, llantas, sementales, entre otros”: David Monreal Ávila.

Chalchihuites, Zac.- Domingo 3 de abril de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.

Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¿Ahora sí el Campo Será el Mayor Beneficiado?

DOS DÍAS, ayer sábado y hoy domingo fueron los que cubrió la Séptima Expo Agrícola y Ganadera, llevada acabo en Río Grande, lo que llevó hasta allá a productores de ganado procedentes de los municipios de Miguel Auza, Juan Aldama, Francisco R. Munguía y Sain Alto. Y yo me preguntó: ¿Ahora sí el Campo será el más benefi ciado?

-YO CREO que sí, Madre Teresa. ‘El Deivis’ quiere mucho a los campesinos, a los productores agrícolas y a los ganaderos, como que es uno de ellos, y hoy nuevamente lo reitera:

‘TENGO UN verdadero compromiso con la gente del campo, con los ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, porque sé cómo le luchan’.

“PUES CLARO que lo sabe, los Monreal son gente de campo de toda la vida. Entonces, madre Teresa, el presente sexenio será benéfi – co para quienes nos surten el pipirín”-.

-ESA EXPO Agrícola y Ganadera es un éxito porque se consiguen implementos de labranza, insumos, ganado, maquinaria, tractores, etcétera, a mitad de precio. “Además estos apoyos se complementan con la reconstrucción de abrevaderos, tanques, represas, presas, pozos; Construcción y reconstrucción de la red carretera, que facilitará el traslado y comercialización de la producción, como lo explica hoy el propio ‘Rey David’, en nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

“DEJANDO en claro que, ‘todo esto es posible, gracias a los ahorros que se han obtenido en el manejo de los recursos públicos y al combate a la corrupción y todo está encaminado a recuperar la paz social y la tranquilidad, a lograr el bienestar para las familias en el campo y la ciudad, así como el anhelo de desarrollo en el estado’”.

Zacatecas Violento

“Y HABLANDO de la recuperación de la ‘paz y tranquilidad social’, el Zacatecas violento nadie lo para.

LOS NARCOTRAFICANTES están convertidos en auténticos carniceros. Ayer mismo -sábado-, en Fresnillo, fueron a tirar restos humanos en la calle Niño Artillero, colonia Industrial, muy de mañana.

NO SE sabía a esa hora si pertenecían a una o más personas, sólo que junto a las bolsas de plástico dejaron un narcomensaje.

AHÍ MISMO, en Fresnillo, pero en la calle Ignacio Zaragoza, esquina Primavera, colonia Esparza, alrededor de la 1:00 de la mañana, tiraron una cabeza humana, y a un lado de ella dejaron un narcomensaje.

EN MORELOS, en pleno Jardín del Centro Histórico, al fi lo de las 5:00 de la tarde fue asesinado a balazos un hombre. Su cadáver fue llevado al Semefo, donde permanece como ‘no identifi cado’.

EN FRESNILLO, en la calle Guaymas, colonia Plutarco Elías Calles, un hombre caminaba despreocupadamente, cuando de repente aparecieron dos hombres y le vaciaron sus hermanas en segundos, muriendo de inmediato.

Y EN Zacatecas, capital, en dos ataque armados en diferentes lugares asesinaron a tres personas. El primer asesinato ocurrió en un taller mecánico, ubicado en la calle Basilio Pérez Gallardo, colonia González Ortega, cuando varios sicarios llegaron y dispararon contra el propietario del taller, quien murió desangrado.

MINUTOS DESPUÉS, en la calle Ixtoc, colonia Lázaro Cárdenas, dos hombres platicaban tranquilamente, cuando de una camioneta bajó un par de matones a sueldo y los mataron a balazos.

Asaltan en Carreteras y Roban dos Camionetas

FINALMENTE en carreteras de Fresnillo dos grupos de peligrosos ‘RaTellos’ encapuchados y con armas de grueso calibre, en sendos y violentos asaltos robaron dos camionetas: la primera fue una Chevrolet Silverado gris , que manejaba Gerardo de 38 años, quien viajaba Rumbo a Río Grande, a plena luz del sol, a eso de la 1:00 de la tarde.

LA SEGUNDA es una una Mitsubishi roja cuatro puertas modelo 2020, que manejaba Marcos de 28 años, quien iba de Sombrerete a Fresnillo, pero a la altura del kilometro 23, se le aparecieron dos ‘RaTellos’ encapuchados y armados y le dieron baje con su fl amante camioneta.

EN NINGUNO de todos estos crímenes: siete asesinatos y dos robos de camioneta en carreteras, hubo detenidos. La impunidad es total, mientras que el director de la Secretaría de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, riñe con los policías estatales, y el Fiscal general de Justicia, Francisco José Murillo Ruiseco, se la pasa fabricando culpables.

-¡DIOS DE mi Vida! ¿Hasta dónde vamos a llegar?-.

-ESTO PARECE no tener fi n: el ‘yéneral’ no saca un perro de una milpa, y ‘El Pelón’ Murillo, está más preocupado en fabricar delincuentes para alimentar cárceles, que procurar justicia: De los dos, no se hace uno.

“NO SE vale, pues el par de ineptos sólo son ‘buenos’ para cobrar su quincena puntualmente”-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.