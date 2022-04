“Se Continúan Aplicando las Medidas Sanitarias en Comercios Zacatecanos”

Sana Distancia es la que da Mejores Resultado: Flores López

Por Rubén Palomo Macías

Francisco Javier Flores López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Zacatecas (CANACOZAC), informó que la corporación de Protección Civil de la capital ha estado muy atenta a las medidas de seguridad y sanitarias que se dan en los comercios de la capital.

“Seguimos trabajando con los protocolos señalados en la contingencia sanitaria y seguimos procurando que en los establecimientos se continúen respetando las medidas de sana distancia, el uso de cubrebocas y la aplicación de gel alcoholado”, mencionó.

Javier Flores señaló que la medida de la sana distancia es la que mejores resultados ha brindado para evitar contagios de Covid en sus diferentes variantes.

“Al parecer ha aparecido una nueva cepa silenciosa y estamos conscientes de que las medidas no se deben relajar porque esto no termina todavía. Por costumbre seguimos manteniendo las medidas recomendadas aunque ya no exista una regla obligatoria y seguimos buscando el bien de todos”, añadió.

Con respecto a las revisiones de los inmuebles en donde se encuentran los comercios Javier comentó que se tiene el conocimiento de que se han visitado varias fincas en el Centro Histórico y se está dando seguimiento a algunas grietas que se han detectado para corroborar que no haya grado de avances que vulneren la estabilidad estructural de los comercios.

“Se están realizando recorridos por cada una de las calles y hasta en los túneles que existen en Zacatecas para estar al tanto y al pendiente buscando la prevención de alguna eventualidad”, señaló.

Finalmente el presidente de la CANACOZACcomentó que de haber observaciones o recomendaciones para realizar reparaciones o remodelaciones no podrían atenderse por que ya está a la vuelta de la esquina la temporada vacacional y este tipo de trabajos se tendrían que realizar después de la semana santa.