Becarios Toman Instalaciones del Incufidez

Desde Hace más de un mes no nos Pagan: David Verde

Por Nallely de León Montellano

Desde las 5:00 horas de este lunes, los accesos del Instituto de Cultura Física y Deporte (Incufidez) fueron bloqueados por instructores de la alberca y de otras áreas quienes trabajaban bajo el régimen de be­carios, es decir quienes reciben honorarios del ingreso que genera el Incufidez; esto en exigencia al pago de salarios que se les adeuda desde hace más de un mes.

De acuerdo con la declaración de David Verde, instructor becario del Incufidez, existen aproximadamente 120 pesonas afectadas con esta situación, lo cual en consecuencia ha generado importantes afectaciones financieras para sus familias.

El deportista explicó en entrevista para Página 24 Zacatecas, que el pasado miérco­les sostuvieronuna reunión con la directora Albina Cerrillo Mancina, quien les aseguró que ya tenían el recurso para dispersar pa­gos, sin embargo el dinero no llegó.

Reprochó que, pese al aumento de cuotas a los usuarios, el cual sería destinado al pago de becarios, no han recibido lo correspon­diente al actual adeudo.

Expuso que el único objetivo es hacerse escuchar, ya que, durante la pandemia estu­vieron recibiendo en tiempo y forma el pago de salario, lo cual se modificó drásticamente una vez que la entidad entró a semáforo epi­demiológico verde.

“Yo siento que si no hacemos algo, así va a continuar, ocupamos el recurso y sea necesario o no el pago, no es justo que es­temos trabajando sin que se nos remunere”, mencionó David Verde

Entre los becarios afectados se encuentra personal de mantenimiento, aseo, adminis­trativos e instructores de la alberca, quienes permanecerán bajo la existencia de pago de salarios hasta obtener acceso a los mismos.

“No es justo que de nos deje desamparados a alrededor de 100 familias”, reprochó.

Finalmente, exhortó a la directora y otras autoridades del deporte a atender la situa­ción que afecta seriamente a la economía de las personas involucradas.

“No estamos exigiendo nada de un pará­metro normal, lo único que yo pido es que se nos pague y se nos asegure que nuestro dinero va a estar llegando quincena con quincena”.