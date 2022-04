El Problema con los Policías Estatales es Responsabilidad del Secretario Marín: DMA

“Del Trabajo del Fiscal Murillo Tengo Buena Opinión”, Dijo

Por Manuel Domínguez Caldera

El gobernador David Monreal Ávila, atendió a los medios de comunicación, entre ellos Página 24 Zacatecas, para dar a conocer las acciones que emprenderá en materias de salud, seguridad, desarrollo económico, paz y justicia. Además, celebró que hayan emprendido diversas acciones para atender las demandas ciudadanas y recobrar la paz y tranquilidad en la entidad.

Como primer tema, reveló que si bien están atendiendo el tema con los elementos policiacos que han protestado en recientes días, respaldó el trabajo del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, Adolfo Marín Marín, aunque resaltó que no abordará más el tema para esperar la revisión del propio titular de la SSP.

“Que revisen y vean con delicadeza el tema de seguridad, es el tema más delicado que tiene Zacatecas y que depende y demanda del buen actuar de unos y de otros; ahí le he pedido al titular que esté muy al pendiente del tema de los policías. No me atrevería a hacer algún co­mentario porque hoy las corporaciones deben estar sujetas al buen actuar, con honestidad, disciplina, lealtad y compromiso, porque de todos es conocido que en el pasado reciente y en el presente hay verdaderos problemas, entonces prefiero no hacer un comentario al respecto. Sino que sea el titular en su respon­sabilidad con los elementos”.

Además, desmintió que haya dicho que presentaría pruebas contra medios de co­municación: “No he expresado en ningún momento, no sé de dónde sacaron eso. Nue­vamente yo pido que se haga con objetividad y profesionalismo la comunicación, yo lo que externé es que cada vez la exigencia de la propia sociedad y la realidad, va a demandar del buen actuar, no sólo de la sociedad sino de los medios de comunicación, del gobierno y de todos. Porque pareciera que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta, unos y otros, de lo que se está viviendo. Por eso seré muy responsable y comprometido con mi actuar y responsabilidad como goberna­dor y no voy a omitir ni negar información, respecto de lo que esté sucediendo en cada una de las materias de la sociedad. Pero yo lo que externé es la preocupación de cómo el crimen se ha empoderado y que nadie podrá negar, porque es el principal tema de temas. Soy muy respetuoso del trabajo de los medios de comunicación y de su tarea y quehacer”.

Además, a pregunta expresa de Página 24 Zacatecas sobre la evaluación a los pocos resultados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), a cargo de Francisco Murillo Ruiseco, el gobernador David Monreal mencionó que tiene una “buena opinión” sobre el trabajo que se rea­liza en el tema de seguridad e impartición de justicia desde las diversas instituciones. Con todo y los bajos resultados que ha entregado esta institución ante la sociedad. Ya que muchas de las carpetas de investigación se han ido rezagando, sobre todo en delitos de alto impacto relacionados a los homicidios dolosos, secuestros, entre otros.

Mencionó el gobernador: “Tengo una buena opinión sobre el trabajo que se está haciendo para la reconstrucción de paz y los resultados están ahí. Todos los días estoy intentando que en el esfuerzo no nos dis­traigamos y se mantenga. Hoy gracias a esa estrategia y al esfuerzo que están haciendo las corporaciones, hemos pedido ir recupe­rando poco a poco nuestra cotidianidad y nuestra actividad en todos los aspectos. En el económico, ahora acabamos de llevar el evento del campeonato nacional charro, y puedo compartir que fue exitoso, y pueden apreciar que nuestros visitantes han regresa­do con tranquilidad y confianza y con alegría a sus lugares de origen. Deseo que todos los ciudadanos hagamos un gran esfuerzo para poder recuperar el terreno perdido y nuestra paz social y tranquilidad”.

Por último, en el tema de la contingencia sanitaria, recordó que el estado es de los “mejor portados” en cuanto al programa de vacunación federal, por lo que se cumplió 100% la estrategia; es decir que se aplicaron las primeras dosis y el refuerzo en mayor parte de la población y los sectores que mar­caba la estrategia nacional. Además dijo que se habilitará un solo punto de vacunación, pues ya no se vacunará en los municipios.