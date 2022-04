Entrega el Gobernador David Monreal Certificados a Empresarios; Presentan Marca Hecho en Zacatecas

Pequeña y Medianas Empresas Generan 75% de Empleos: Castañeda

Por Manuel Domínguez Caldera

En el Centro Platero el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, presentó la marca Hecho en Zacatecas con la que busca fortalecer a las empresas y emprendedores de diversos municipios, que elaboran productos, bebidas y alimentos, entre otros, y que impul­san el desarrollo económico y la profesionali­zación de sus proyectos.

Rodrigo Castañeda Miranda, titular de la Se­cretaría de Economía, dio la bienvenida a las y los emprendedores, y agradeció al gobernador David Monreal Ávila acompañara y entregara los merecidos reconocimientos a empresarios que con su esfuerzo logran posicionar a la entidad dentro de los mercados nacionales y extranjeros. Sobre todo por la calidad y la variedad de los productos que engloban la tradición y la tecnología, para mejorar los procesos con la finalidad de incentivar una mejor economía en sus respectivas comuni­dades de origen.

“Uno de los pilares de la economía zacateca­na, son sus pequeñas y medianas empresas que representan 99% de las unidades económicas en el estado; generan 44% del Producto Inter­no Bruto (PIB) y 75% del empleo. De estas, una de cada 10 pertenece al sector de las indus­trias de manufactura, las cuales elaboran una gran diversidad de productos, pertenecientes a distintas ramas industriales, desde bebidas y alimentos, hasta textiles y autopartes; de igual manera nuestro estado es líder nacional en el sector primario y en diversos productos agroalimentarios, como galardonados vinos de mesa, el tradicional mezcal zacatecano, dulces y chocolates, miel, quesos, salsas de gran sabor, y cientos de exquisitos productos con fuertes raíces de nuestras tierras”.

“La oferta de productos es inmensa y de la más alta calidad, a pesar de ello en muchas ocasiones, los productos zacatecanos no cuentan con el reconocimiento que se merecen en el propio estado o a nivel nacional. Ya sea porque no incluyen procesos de valor agrega­do o porque no cuentan con algún trámite de certificación”, enfatizó.

Por su parte, el gobernador David Monreal Ávila, luego de entregar los certificados a diversas empresas, brindó un mensaje para reconocer el esfuerzo de los diversos sectores de la sociedad “gente noble, buena, trabajado­ra”. Además dijo que de manera progresiva, se plantea avanzar en un nivel de competitividad para llevar a la entidad dentro del desarrollo nacional, para dar oportunidades de empleo a varios sectores.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para re­cuperar valores y principios, porque dentro de toda esa bondad de Dios, decidimos construir un plan de gobierno con cuatro ejes tractores: el turismo, industria, minería y el campo. No nos vamos a mover de ello y estoy convencido que lo vamos a lograr”

“Estoy seguro que vamos a salir delante de la adversidad, porque en el caminar puedo dar cuenta, y lo hago con responsabilidad, mucha de la decadencia y la tragedia de lo que esta­mos viviendo, obedece a la mala conducción social y a los malos gobiernos, de por lo menos los últimos 12 años; eso es lo que explica la falta de oportunidades y de pobreza en nuestro estado. No voy a dejar de expresarlo, porque si olvidamos cuál fue la causa que originó ese rezago y podredumbre, inseguridad, no vamos a poder resolver hacia futuro”.