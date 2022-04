Mi Jardín de Flores

¿Perded Toda Esperanza?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Al viejo estilo, la oposición busca agruparse contra la Reforma Eléctrica para vender caro su voto. Aquí no hay maíz ni se compran votos. ¡Aquí hay un compromiso con el pueblo y con la patria! Votar en contra de la Reforma es votar en contra del pueblo de México”: José Narro Céspedes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 5 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¿Perded Toda Esperanza?

DON DAVID Monreal fue contundente: El señor Fiscal General de Justicia, don Francisco José Murillo Ruiseco, está firme en su cargo, al igual que el señor general don Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública. Aunque subrayó que el problema con los policías estatales es responsabilidad del secretario don Adolfo. ¿Qué opinan?

-QUE ‘EL DEIVIS’ tiene una visión di­ferente a la que tenemos la mayoría de los zacatecanos: ‘ese par es un inepto’-.

-EL QUE carga el costal sabe perfecta­mente que lleva en él. Entonces debe saber otras cosas que los mortales ignoramos, aunque la realidad de los hechos los zacate­canos lo vemos y padecemos todos los días: violencia e inseguridad-.

-ENTONCES ¿tenemos que ‘perded toda esperanza, de que la paz y la tranquilidad regresa en esta administración?-.

-ESE ES el aviso que Dante vio a las puertas del infierno: ‘Los que entráis aquí abandonad toda esperanza’. Y los zacateca­nos estamos así, desde que Alex le franqueó al narco la entrada al estado y lo convirtió en el infierno que es: un gigantesco estado en llamas, un cementerio circundado con caudalosos ríos de sangre-.

-YO CREO que don David debe de rectificar: finalmente el Fiscal don Pancho Murillo es parte de ‘la herencia maldita’, que durante los cinco años anteriores fue­ron terroríficos, por lo que hay muchísimos rezagos en los delitos de acto impacto: asesi­natos, privaciones de la libertad, secuestros, extorsiones, impunidad, etcétera.

“PERO EL señor gobernador no lo ve así, y en la entrevista que nuestro Diario Página 24 Zacatecas -publica hoy mar­tes-, presentes otros medios de información, contestó:

‘TENGO UNA BUENA opinión sobre el trabajo que se está haciendo para la recons­trucción de paz y los resultados están ahí. Todos los días estoy intentando que en el esfuerzo no nos distraigamos y se mantenga. Hoy gracias a esa estrategia y al esfuerzo que están haciendo las corporaciones, hemos pedido ir recuperando poco a poco nuestra cotidianidad y nuestra actividad en todos los aspectos. En el económico, ahora acabamos de llevar el evento del Campeona­to Nacional Charro, y puedo compartir que fue exitoso, y pueden apreciar que nuestros visitantes han regresado con tranquilidad y confianza y con alegría a sus lugares de origen.

‘DESEO QUE todos los ciudadanos hagamos un gran esfuerzo para poder recu­perar el terreno perdido y nuestra paz social y tranquilidad’.

“O SEA: para don David, ‘el señor Fiscal está haciendo un buen trabajo’, sin embargo los delitos de alto impacto no ceden.

“EN CUANTO a la seguridad pública y el paro de policías estatales, don David se lava las manos y dice que es responsabilidad del general don Adolfo:

‘QUE REVISEN y vean con delicadeza el tema de seguridad, es el tema más deli­cado que tiene Zacatecas y que depende y demanda del buen actuar de unos y de otros; ahí le he pedido al titular que esté muy al pendiente del tema de los policías. No me atrevería a hacer algún comentario porque hoy las corporaciones deben estar sujetas al buen actuar, con honestidad, disciplina, lealtad y compromiso, porque de todos es conocido que en el pasado reciente y en el presente hay verdaderos problemas, entonces prefiero no hacer un comentario al respecto. Sino que sea el titular en su responsabilidad con los elementos’.

-POR UNA parte, don David tiene razón en delegar responsabilidades, pero está olvidando que él es el titular del Poder Ejecutivo, y que no sólo tiene compromiso con el pueblo de Zacatecas, sino con la Cuarta Transformación, creada por nuestro señor Presidente, don Andrés Manuel López Obrador.

“EN CUANTO a lo que dijo don David el pasado miércoles, en torno a algunos medios de comunicación, sin mencionar sus nombres, de que “hay algunos medios (no de Zacatecas) de que convirtieron en promo­tores de las organizaciones criminales, por fortuna, me parece que los menos, pero hoy son quienes difunden, promueven las esce­nas de terror, de las escenas del crimen, por ellos ahora sí que son crimen organizado y que hacen sus escenas, sus estrategias, como los videos que difunden, que promueven, que el fondo luego tiene la intención, y lo logran, de intimidar a la sociedad’, negó que haya dicho que presentaría pruebas contra medios de comunicación:

‘NO HE expresado en ningún momento, no sé de dónde sacaron eso. Nuevamente yo pido que se haga con objetividad y profesio­nalismo la comunicación, yo lo que externé es que cada vez la exigencia de la propia sociedad y la realidad, va a demandar del buen actuar, no sólo de la sociedad sino de los medios de comunicación, del gobierno y de todos. Porque pareciera que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta, unos y otros, de lo que se está viviendo. Por eso seré muy responsable y comprometido con mi actuar y responsabilidad como goberna­dor y no voy a omitir ni negar información, respecto de lo que esté sucediendo en cada una de las materias de la sociedad.

‘PERO YO lo que externé -continuó-es la preocupación de cómo el crimen se ha empoderado y que nadie podrá negar, porque es el principal de los temas: soy muy respetuoso del trabajo de los medios de comunicación y de su tarea y quehacer”, finalizó-.

-PUES -EL Rey David- no tuvo más re­medio que recular: la prensa de la Ciudad de México se le fue encima, pues a ella dirigió su crítica, no a la de aquí de Zacatecas.

-YO CREO que, con todo respeto, ‘El Deivis’ la cajeteó. La libertad de expresión debe de prevalecer en todo momento, o pre­sentar pruebas de lo expresado. Yo recuerdo el escándalo que provocó ‘El RaTello’, cuando dijo que mineras lo habían tratado de corromper con 5 millones de dólares, también recuerdo cuando habló de varios periodistas de chantajistas, pero el desgra­ciado Narizón no dijo nombres.

‘TAMPOCO se me olvide que ‘El Pino­cho de Bernárdez’ provocó el suicidio de una funcionaria de TV Azteca, y de como deni­gró a la periodista de esa misma televisora, Liliana Gutiérrez, titular de los noticiaros matutino y vespertino, denigrándola en espectaculares propiedad de gobierno del Estado, y alardeado de su gran poder, al decir:

‘ESTÁ CANTADO para Liliana que es la que me golpea en una televisora. Golpe que me den, golpe que voy a devolver en otros medios más serios, más de fiar. Y para eso tengo espectaculares y panfletos’.

-¡PINCHE NARIZÓN!, después anduvo con la cola entre las patas, y como su jefe de prensa, el Héctor Alvarado Gómez, mejor conocido como ‘El Chicharrón’, se hizo más prieto, por la quemadota a nivel internacio­nal que sufrieron él y su corrupto, inepto y huevón patrón-.

-PUES YO también -truena, don Rober­to-, con todo respeto, le pido a ‘El Rey’ David’, que aporte pruebas de sus acusa­ciones, yo no conozco a ningún medio de comunicación o periodista, que tenga nexos con el narco, al contrario, arriesgan su vida por publicar los crímenes de los envenena­dores públicos. No olvidemos que a nuestro compañero Margarito Juárez González, estuvieron a punto de asesinarlo cuando le balearon su casa e incendiaron su vehículo. Y no obstante, todos los días sigue dando cuenta de lo que provocan los narcos: asesi­natos, privaciones de la libertad, secuestros, extorsiones, robos de vehículos, venganzas letales, y no raja. Todos los días Margarito está al pie del cañón.

‘ENTONCES no se vale que a los perio­distas valientes y con ‘muchos huevos’, los culpen de lo que ellos, como autoridades, están obligados a combatir. Comprendo que el Góber tiene mucha chamba, que se desespera, pero que dirija sus dichos a los encargados de regresarnos la paz y la tranquilidad.

Y QUE, además, tiene un pendiente muy importante: meter a la cárcel a todos ‘Los Ratellos’, y obligarlos a que devuelvan al pueblo lo robado, o no habrá en Zacatecas Cuarta Transformación-.

GENTE QUE iba pasando, al oír el voza­rrón de don Roberto, se fue arremolinando en torno a él y, al terminar su intervención, le dedicó gran porra:

¡’CHIQUITIBUM a la bim, bom ba

CHIQUITINUM a la bim, bom ba

A LA BIO a la bao a la bim bom ba, don Roberto, don Roberto, ra, ra, ra!’.

¡ESTOS SÍ son huevos!

¡DON ROBERTO, pa’gobernador!

LQUE VIVA Chalchihuites, jijos del máiz tostado!

-NO CABE duda -dice doña Petra- que don Roberto es el más popular de Chalchis-.

-SÍ, ¿VERDAD? Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.