¡Limpien la Fiscalía y la Policía!: Medina

“Están Infiltradas por el Narco” Denuncia el Exdiputado

Por Nallely de León Montellano

En entrevista para Página 24 Zacatecas, el exdiputado local y federal José Luis Me­dina Lizalde, denunció que la estructura de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) carece de recursos para el número de efectivos en las áreas policiales, así como agentes de investigación, equipa­miento de laboratorios y servicio forense.

Por lo anterior, subrayó que esté quién esté como Fiscal no va a poder atender sus obligaciones mientras no se tomen en cuenta dichas medidas, las cuales mantienen en cri­sis ‘inclusive’ al estado, por lo que, dijo, en realidad no serviría de mucho la renuncia del actual Fiscal, Francisco José Murillo Ruiseco.

A decir de Medina Lizalde, otro elemento importante es que la Fiscalía, así como la Policía Estatal están infiltradas, lo cual dijo, todos los gobiernos han rehuido a atender el tema de la infiltración del crimen organizado en las áreas relacionadas con el combate a la delincuencia organizada.

“Esa infiltración tiene alrededor de 15 años, desde que los delincuentes entraron al seno de la organización y también en los cuerpos policiacos y presidencias munici­pales”, lamentó.

Por lo anterior, resaltó la importancia de implementar una política de fortale­cimiento de las instituciones, sin tibiezas y sin vacilaciones ya que, asegura, sería equivocado confundir una crisis estructural con un problema de personas.

En este aspecto, refirió que es necesario el compromiso del grupo gobernante, más allá de procesos penales, ya que existen delitos graves tales como la Estafa Legislativa, el Fraude millonario a la Fenaza y los casos de desaparición forzada de personas y secues­tros que deben ser aclarados con urgencia.

“Hay un muestrario de delitos que perma­necen en Zacatecas, porque nosotros no le vamos a sacar provecho a ninguna estrategia nacional, mientras la política de seguridad local no esté de pie, tenemos años de gra­vísimo descuido de la política policial en Zacatecas y todo esto tiene qué ser motivo de un cambio profundo”, recomendó.

Finalmente, dijo convencido que el problema de inseguridad en el estado no será resuelto por los gobernantes sino más bien por la ciudadanía quien, al organizarse e informarse debidamente, podrán incidir en un trabajo que brinde resul­tados favorables.