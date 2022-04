Llama Juan Mendoza a Gobierno a Mesa de Diálogo con los Policías Destituidos

“No Esperemos que Este Problema se Engangrene”

Por Nallely de León Montellano

A seis días del paro de labores de elemen­tos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y dos de la toma del Congreso del Estado por los inconformes, este martes, el diputado Juan Mendoza quien preside la comisión de Seguridad en la 64 Legislatura, se reunió con los policías destituidos con la finalidad de entablar acuerdos en favor de sus intereses.

Luego de sostener una reunión privada con los policías inconformes por más de una hora, el legislador ofreció una rueda de prensa improvisada en la explanada del Congreso del Estado, para informar las ac­ciones a realizar, durante los próximos días.

En este aspecto, informó que estableció interlocución con la Secretaria General de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, a quién urgió a establecer una mesa de diálogo con la finalidad de puntualizar la inconformidad de los manifestantes a causa del “despido injustificado”.

Otro aspecto que buscará llevar a la mesa con Gabriela Pinedo será la falta de legali­dad en la distribución de plazas a elementos que no cumplen con los requisitos que establece la ley, así como la remoción de los tres mandos inmediatos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para un mejor funcionamiento al interior de la misma.

“Es necesario que este tema lo atienda el gobierno, no puede haber un desdén, no pue­de dejarse a que el tema se siga pudriendo y no se resuelvan de fondo temas laborales y estructurales que tiene la corporación”, mencionó el diputado.

Respecto a la posible comparecencia ante los legisladores del Secretario de Seguri­dad Pública, Adolfo Marín Marín, expuso que es un tema que se está valorando y se llevaría a cabo una vez que tanto la Segob y la SSP den señales y una vez liberado el congreso, a través de la siguiente sesión ordinaría se presentaría el punto de acuerdo para la comparecencia inmediata de Adolfo Marín .

En este sentido, mencionó que la reso­lución de este conflicto depende comple­tamente del Poder Ejecutivo, por lo que, dijo, “no puede soslayarlo y evadirlo”, lo cuál desde la legislatura se está impulsan­do para que exista interlocución con los inconformes.

Asimismo, exhortó a las autoridades a conducirse con responsabilidad para evitar que los problemas escalen, toda vez que Zacatecas enfrenta una delicada situación de inseguridad.

“Hago un llamado respetuoso, enérgico y exigente a que no se deje este problema, que se gangrene y que crezca y entonces entremos en una escalada de problemas más fuertes en el estado”.

Por su parte, los oficiales, mencionaron que no liberarán el Congreso hasta lograr entablar el diálogo de su interés con las autoridades, con la finalidad de resolver a la brevedad el conflicto.