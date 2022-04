Por Segunda Ocasión, el Spauaz Toma Unidades Académicas, Exige Renuncia de Martínez Pardo

O, en su defecto, una Asamblea General Urgente: Viramontes

Por Nallely de León Montellano

Desde las primeras horas de este martes, el Grupo Plural de Delegaciones del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) tomó las instalaciones del Campus II, así como distin­tas unidades académicas para continuar con la exigencia de Asamblea General Urgente, o bien la renuncia del secretario general José Juan Martínez Pardo.

Los docentes inconformes manifestaron haber perdido la confianza en Martínez Pardo, lo cual constatan mediante la presen­tación de al menos 31 actas o documentos delegacionales que tienen en sus manos y, de ser necesario, amenazan, saldrá a la luz pública.

De igual modo señalaron que el paro de labores se daría por concluido únicamente si el secretario general finalmente cita a Asamblea General, o presenta su renuncia, de lo contrario, advirtieron, permanecerían con las acciones de protesta desde las 7:00 hasta las 15:00 horas.

Expusieron que los movimientos de protesta son responsabilidad del secretario general, quien aseguran, ha sido indiferente a las solicitudes presentadas además de evadir todo tipo de diálogo.

Enrique Viramontes, docente investigador de la UAZ declaró que, la determinación del paro de labores se llevó a cabo el día lunes 4 de abril a través de una asamblea, y la cual se hubiera evitado si el secretario general hubiera enviado la convocatoria a Asamblea General.

“Hubiéramos desistido del paro y nos hubiéramos preparado para la asamblea cuando fuera, pero no, se empecina en no convocar y en tratar de aparentar ser muy astuto y con mucho conocimiento jurídico que no ha demostrado”, reprochó el académico.

Destacó que durante el transcurso de la semana permanecerán evaluando próximas acciones, tomando en cuenta que la tem­porada vacacional comienza en tres días hábiles; sin embargo, explicó, las activida­des que pudieran postergarse, se estarían reanudando una vez concluido el periodo vacacional.

“Esas actividades y otras que ya empe­zaron a surgir y que estamos madurando seguramente se van a proponer regresando de vacaciones para continuar con la lucha”, mencionó.

Las unidades en las que se vio reflejado el paro de labores fueron Preparatoria 2, Economía, Secundaria, Ciencias Nucleares, Biología, Filosofía, Antropología, Letras, Historia, Humanidades, Docencia Superior, Física, Matemáticas, Música, Ciencias So­ciales, Turismo, Biblioteca Central, Psico­logía y Contabilidad, así como la Biblioteca Central y el Ceciuaz, preparatoria 1 del campus Siglo XXI y Centro y Extensión de Preparatoria 2.