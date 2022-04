Mi Jardín de Flores

Tendrá que Limpiar la Policía, él es el Responsable

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Es necesario el compromiso del grupo gobernante, más allá de procesos pena­les, ya que existen delitos graves como la Estafa Legislativa, el fraude millonario a la Fenaza y los casos de desaparición forzada de personas y secuestros que deben ser aclarados con urgencia”: Luis Medina Lizalde.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 6 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

LO LEO y no lo creo: don Luis Medi­na Lizalde, político de izquierda de toda su vida, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, no cree que este gobierno haga algo importante contra la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad porque dice que la policía (toda) y la Fiscalía están infiltradas por los Malos Organizados y que, por lo tanto, la renuncia del actual Fiscal, don Francisco José Murillo Ruiseco, en realidad no serviría de mucho. ¿Que opinan al respecto?

-PUES déjeme decirle una cosa, madre Teresa, ‘El Oso’ es mañoso y está dolido porque ‘El Deivis’ les ganó a él y su grupo la silla gubernamental de la ambicionada ‘Casa de los Perros’, entonces eso que dice que no tiene solución y que la renuncia de ‘El Pelón’ Murillo a la Fiscalía, no serviría de mucho, son opiniones muy jaladas de los pelos, pues sigue sangrando por la herida-.

-BUENO -dice don Roberto-, hay situa­ciones en las que yo, en lo personal, coincido con Luis Medina, porque dice una verdad que nadie puede desmentir: la Fiscalía está infiltrada por el narcotráfico desde hace años, porque los gobiernos han rehuido a atender el tema de la infiltración del crimen organizado en las áreas relacionadas con el combate a la delincuencia organizada’.

“Y ESTO es evidente: Tenemos al comandante de policía ministerial Óscar Alejandro ‘N’, apodado ‘El Gary’, que no solamente estuvo ligado al cártel de los Talibanes, pero se pasó de lanza matando a su expareja sentimental Nayeli Noemí Delgado, casi frente a las narices del Fiscal Murillo, en las instalaciones de la BUAZ, a pleno sol y con la evidente complicidad de los guardaespaldas que le puso Murillo ‘para protegerla, ya que, por la mañana de ese día, había asesinada a balazos al abogado Juan Manuel Rodríguez González -hijo del secretario del Ayuntamiento de Zacatecas, Juan Manual Rodríguez Valadez- por haber apoyado jurídicamente a Anayeli Noemí, lo­grando orden de aprehensión contra ‘Gary’, por el secuestro de Nayeli-.

-LO RECUERDO muy bien: estos crímenes tan sanguinarios, cometidos por ese comandante investigador, calaron muy fuerte en la consciencia de don Alejandro, que le ordenó tajantemente a don Francisco José Murillo, que lo aprehendiera, cosa que, afortunadamente sucedió. Mis preguntas son: ¿Acaso don Alejandro, no sabía que el señor ‘Gary’, formaba parte del cártel de los Malos Organizados llamados ‘Los Tali­banes?, ¿por qué entonces permitió que ‘El Gary’, continuara trabajando en la Fiscalía; de haberlo evitado, tal vez la estudiante de Derecho y el abogado Seguirían con vida-.

-PUES ahí está la prueba evidente de que Luis Medina habló sin tapujos al respecto. También es cierto que la Secretaría de Segu­ridad Pública, está infiltrada por el narco: a ¿poco nadie recuerda que el policía de élite, el extranjero John William Casara Luna, mejor conocido como ‘El Comandante Co­lombiano’, utilizaba la patrulla asignada a él, para distribuir drogas?

“¿A POCO ya se les olvidó que el su­sodicho Comandante Colombiano -privó de su libertad, torturó y mató a balazos a Iván Espino Colunga un jovencito de 18 años-, a quien Ismael ‘El Mayo’ Camberos Hernández, secretario de Seguridad, prote­gió descaradamente, y sólo lo detuvieron cuando el potosino ‘renunció’ al cargo?-.

“OTRA: A poco nadie recuerda que po­licías municipales, planearon el secuestro de aquel empresario constructor, que causó gran revuelo y enfrentamiento entre el em­presariado y Alex, quien sintiendo que la lumbre le llegaba a los ‘aparejos’, ordenó a Murillo su rápida actuación y en un dos por tres, los policías investigadores de la Fiscalía, rescataron al empresario?

“¿A POCO ya se nos olvidó las veces que policías municipales invadieron terrenos del estado de Aguascalientes, no sólo para vender droga sino para amenazar a civiles con matarlos si no se unían al cartel al que esos policías zacatecanos pertenecían?-.

“LO QUE dijo ‘El Oso’ es cierto. Y puso en evidencia, al menos, a Alex pues con el exgobernador creció la delincuencia orga­nizada en, al menos, 600%. Esos cabro… (censurado), e hijos de su ching… (censura­do) madre, se pasaron de lanza, cometiendo muchísimos asesinatos con gran saña y crueldad, como nunca antes se había visto-.

“YO NOMÁS hago una pregunta: ¿las puertas de Zacatecas, se le abrieron de par en par al narco de gorrita café? ¡Ni madres!

“YO CREO que ‘El Rey David’ sí debe de limpiar la policía como se limpian las escaleras: de arriba para abajo, de lo contrario, esto, que está de la ching… (censurado) va a empeorar.

“Y QUE me perdone mi buen ‘Oso’, pero yo no creo que ‘el problema de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad lo vaya a resolver la ciudadanía. ¡NO!, si el gober­nante en turno, en este caso ‘El Rey David’, no escucha al pueblo. ¿De qué sirven las marchas, si no escucha los reclamos?

“AHÍ ESTÁN los casos de ‘El Gary’ y ‘El Comandante Colombiano’, el primero defendido por el Fiscal y el segundo por el Secretario de Seguridad, ambos perru­namente, pero cuando Alex dijo ‘¡basta!’ y Cristina gritó ‘me los chingo’, el par de narco-asesinos-policías pararon en prisión. El gobernador en turno es la longaniza más ancha y larga que existe en Zacatecas y el que decide quien va a bote y quien no.

“A’I LES va otra: ¿No recuerdan que a Gustavo Domínguez Saldívar ‘Jefe de la Unidad Antisecuestros’, de la Fiscalía General de Justicia, acusado de ‘enriqueci­miento ilícito, lavado de dinero y asociación delictuosa’, lo detuvo la SIEDO, cuando intentaba huir a Brownsville, Texas, por la frontera de Matamoros, Tamaulipas? Y que luego dijeron que no era cierto, ¡cómo de que no, si la propia PGR boletinó esa aprehensión! Sin embargo el hombre, desde entonces, está desaparecido, ¿qué pasó con el entonces brazo derecho del Fiscal?

“ESTO se parece a la leyenda de ‘El Monje Loco’: Nadie sabe, nadie supo, por lo que la gente pregunta: ¿Le dieron cuello a Gustavo o nomás le quitaron el billete y lo dejaron ir?

“LO CIERTO es que, como todo Zaca­tecas sabe, la policía de los tres órdenes de gobierno apestan a corrupción e impunidad. Decir lo contrario es burlarse de la inteligen­cia de los zacatecanos; con todo respeto, que no chinguen”-.

-¡AY SÍ! Ojalá y ‘El Deivis’ reaccione. Y que todos los polinarcos del tamaño que sean, así como ‘Los RaTellos’, paguen con cárcel sus ilícitos y regresen al pueblo lo robados y con esos miles de millones de pesos que -como dice ‘La Pelangocha de Bernárdez’- se ‘chingaron’ sirvan para construir y rehabilitar caminos y carreteras de Zacatecas-.

Te lo Digo Juana…

-PUES LA señora doña Karime Macías, exesposa del señor exgobernador de Ve­racruz, don Javier Duarte de Ochoa, está a punto de ser extraditada a México, pues tiene una orden de aprehensión por ‘des­vío’ de 112 millones de pesos, con facturas falsas de empresas fantasmas, cuando era presidenta del DIF-.

-ES LA VIEJA loca esa que escribió en varias pagina de una libreta la frase: ‘me­rezco abundancia’, ¿verdad?-.

-SI, SE la van a traer de Gran Bretaña, donde está exiliada-.

-OJALÁ Y esto sea una buena señal, para que expíen sus culpas todas esas señoras, es­posas de gobernadores que se enriquecieron con la pobreza de sus pueblos-.

-SÍ, QUE regresen al pueblo lo robado, ¡ya basta de tantas ‘RaTellas!-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.