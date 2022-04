“¡No me voy!”, Reta el Secretario del Spauaz José Martínez Pardo

“Los que Exigen mi Renuncia Están en la Ilegalidad”

Por Nallely de León Montellano

Pese a la constante exigencia de docentes adscritos al Sindicato de Personal Aca­démico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) para que se lleve a cabo una Asamblea General, o bien, la renuncia del secretario general del Sindicato, José Juan Martínez Pardo, el líder general expuso que ninguna de las peticiones señaladas se harán efectivas.

En conferencia de prensa, la cual se efec­tuó en el restaurante Sanborns, informó que lo anterior se debe primeramente a la falta de quórum legal para que la solicitud de rea­lizar una Asamblea General fuera efectiva, puesto que, únicamente tres delegaciones manifestaron interés al respecto.

De igual manera, destacó que no existe posibilidad de que presente su renuncia, pues, de acuerdo a sus declaraciones, pese a la existencia de 31 actas delegacionales que coinciden con esta petición, el dirigente aseguró que no existen condiciones legales para hacer válida dicha acción puesto que no hay ni tres de estas actas que cumplan debidamente con los requisitos.

También aseguró que los docentes están actuando bajo la ilegalidad con respecto al bloqueo de los campus ya que, los repre­sentantes de una facultad académica no deben trasladarse a otra para manifestarse, lo cuál también abona para no dar paso a las exigencias de los inconformes.

Por lo anterior, aseguró que hasta el momento no ha cometido ninguna falta en contra de su labor como líder sindical, así como tampoco existe ninguna violación a los estatutos establecidos en el contrato colectivo de trabajo.

Refirió que de acuerdo al artículo 21 de los estatutos, la Asamblea General deberá ser so­licitada al menos por 33% de la coordinación de delegados, o por el acuerdo mayoritario de tres asambleas delegacionales, mismas que deberán demostrar 51% de los miembros, mediante el acta delegacional respectiva.

“Las asambleas que hemos tenido no han tenido quórum, entonces no se podían tomar determinaciones y en la reunión de comité de huelga tampoco había quórum y tampoco se podían tomar acuerdos”, añadió el dirigente.

Dijo tener claro que existe una molestia por parte de los docentes, lo cual asegura, se debe a una interpretación errónea a los procesos, debido al desconocimiento del nuevo modelo de justicia laboral, lo cual ha impedido avanzar en los procesos para la renovación del Comité Ejecutivo.

“Hubo interpretaciones, vale la pena acla­rar que una petición de revisión al modelo de justicia laboral porque esto no le pasó únicamente a Zacatecas, lo mismo le suce­dió a otros estados”, comentó.

Alterno a las declaraciones del dirigente, el Grupo Plural de Delegaciones del Spauaz, to­maron este miércoles el Campus I, que implica las unidades de Derecho , Ingenierías, Artes y Peul, desde las 7:00 hasta las 15:00 horas.

Los docentes continúan con la exigencias de que el secretario general responda a las solicitudes del gremio y que presente su renuncia a la dirigencia del Spauaz.

En este sentido, advirtieron que no levan­tarán el paro de labores hasta que José Juan Martinez Pardo Presente su renuncia o cite a Asamblea General.

Finalmente, elevaron una puntual exigen­cia a la rectoría de la UAZ para que detenga sus intervenciones en dicho conflicto, el cual, añadieron, es un conflicto meramente sindical.