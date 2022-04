Mi Jardín de Flores

Aquel Maldito 12 de Septiembre

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La riqueza es como un árbol y el ingre­so es el fruto. Hay que repartir el fruto, no la rama ni el árbol, y que el fruto que queda, en parte se guarde para sembrar más árboles y hacer un huerto”: Carlos Slim Helú.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 7 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Murillo, más de Cinco Años sin dar Resultados

‘EL FISCAL ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo su personal y son usos y costumbres que se daban desde antes en la fiscalía cuando era una procuraduría. Quedó el mismo personal y no existe un avance sustancial’, dijo hoy jueves el líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), don Ale­jandro Rivera Nieto, en entrevista exclusiva con nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

“ADEMÁS de que ‘todas las corporacio­nes de seguridad pública y administración de justicia siempre han sido institutos con un presupuesto holgado con el que les alcanza para llevar a cabo todos los procedimientos de investigación y administrativo’. O sea que por esa parte, lo económico, no hay problemas, para que el señor Fiscal cumpla correctamente con su trabajo. Aunque he­mos sido testigos de que don Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general del Estado, en ocasiones sí se ha quejado del ‘poco’ presupuesto, sin embargo no hay motivos para que don José Francisco Murillo, tenga más de cinco años sin dar buenos resultado, ¿qué opinan?”.

-PUES que el Alejandro Rivera está en lo correcto: durante los cinco años que “El Pelón” Murillo, estuvo en el ‘desgobierno’ del Alejandro Tello, los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, extorsiones venta y consumo de drogas, aumentaron considerablemente. Pero además, en los casi siete meses que lleva trabajando en la ‘gobernanza’ de ‘El Deivis’, sigue sin dar buenos resultados. Es por demás-.

-PERO LO que es peor, doña Petra -in­terviene don Roberto-, ahora son varias las voces que lo acusan de fabricar culpables, de torturador. Entonces yo no me explico por qué ‘El Rey David’, no le canta las maña­nitas a Murillo y lo manda a chi…huahua a un baile. Sobre todo porque Murillo forma parte de ‘la herencia maldita’, de la que tanto denuncia mediáticamente. La verdad, estoy sacado de onda-.

-LO MISMO cree don Alejandro Rivera, quien además pone el dedo en la llaga al declarar que ‘la Fiscalía esta rebasada ya que es manipulable, además que es deficiente la investigación que realizan por falta de capacitación y una carrera profesional que les permita desempeñar una buena labor:

‘EXISTE UN trabajo lento por parte de los ministerios públicos, siento que el perso­nal finge realizar su labor. La administración fundamental tiene que ser del fiscal que si él sabe que hay deficiencias y muchos tra­bajadores no hacen lo que les corresponde’.

“Y ABUNDÓ:

‘SE DEBE cambiar al fiscal y después realizar un estudio de conciencia de cada una de las áreas que componen a la fiscalía para determinar lo que se pueda reestruc­turar para tener un servicio eficiente en el estado’.

“E INSISTE, el líder sindical:

‘PIENSO QUE se tiene que empezar por la cabeza ya que ha habido mucho homici­dios dolosos, no bajan los índices de robo, secuestro y un sinnúmero de delitos que tiene que atender la fiscalía. Se tiene que hacer una reingeniería y ver qué es lo que está deficiente del sistema de procuración de justicia capacitando a la gente o se tendrá que remover a más gente’, finalmente dijo que todos los policías ministeriales, que están comisionados como guardaespaldas de políticos y amigos, que no son pocos, regresen a la Fiscalía a luchar contra el cri­men’, expresó palabras más palabras menos.

“YO CREO, con mucho respeto, que el señor gobernador debe de decirle adiós a don Francisco José: cinco años siete meses son suficientes, para reconocer que su tra­bajo no dio buenos frutos”.

-ES CORRECTO, madre Teresa, si ‘El Pelón’ estuviera trabajando así en la Ini­ciativa Privada, desde cuando le hubieran dado aire-.

Esto es Insoportable

ANOCHE, cuando todo indicaba que sería un miércoles blanco, el narco volvió a demostrar que hace lo que quiere y cuando quiere porque nadie lo detiene.

ALLÁ EN la capital del estado, a eso de las 7:00 de la tarde-noche, Alejandro “N” conducía normalmente su carro Jetta blanco, sobre la carretera que conduce a El Orito, cuando de repente desde otro vehículos comenzaron a dispararle.

-¡DIOS DE mi Vida, que desesperación y terror!-.

Y COMENZÓ la persecución y conti­nuaron los disparos, hasta llegar a la calle de las Rosas, colonia Jardines del Sol, donde Alejandro perdió el control y chocó. Herido como estaba, el salió corriendo del Jetta entre lotes baldíos, pero al llegar a la calle Tulipanes otro balazo lo hizo caer.

TAL VEZ creyendo que el joven Alejan­dro había muerto, los criminales huyeron del lugar, mientras que vecinos llamaron a la Cruz Roja, cuyos paramédicos, al ver la gravedad de las heridas, de inmediato lo trasladaron al nosocomio con la esperanza de que lo salvaran de las garras de la muerte, pero desgraciadamente minutos después falleció.

MÁS TARDE, a eso de las 10:00 de la noche, dos personas: Bernabé de 35 años y José de 39 caminaban muy quitados de la pena por la calle Andromeda, fraccio­namiento Jardines del Sol, en la cabecera municipal de Guadalupe, cuando de repente aparecieron dos criminales armados a bordo de una camioneta y desde ahí les dispararon una impresionante lluvia de balas.

BERNABÉ Y José quedaron tirados en la calle en medio de dos charcos de sangre. La lluvia de balas fue tal que la fachada de una casa recibió varios tiros, al igual que una camioneta que estaba estacionada.

-¡SANTO SEÑOR de Chalma, tres ase­sinatos en tres horas!-.

-Y PARECÍA que ayer miércoles iba a ser un día blanco pero no. Los demonios siguen sueltos desde aquel 12 de septiembre de 2016-.

-SÍ, CUANDO el maldito ‘Pinocho de Bernárdez’, tomó posesión como sucesor del gobernador Miguelito Alonso ‘El Ro­rro’, quien después se arrepentiría de haber hecho a esa sanguinario Frankenstein, que es el Tello, quien le abrió las puertas de Zacatecas, al narco.

Otro Malquerido: José Juan Martínez Pardo

-MESES, llevan cientos de docentes de la Benemérita Universidad Autónoma de la BUAZ, exigiéndole a su líder, José Juan Martínez Pardo, que renuncie a su cargo de secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), pero el señor se aferra al cargo, argumentando que sus mal­querientes no están actuando de acuerdo a los estatutos, ¿qué opinan?-.

-EN LO personal, yo opino que el José Juan tiene derecho a negarse a renunciar, a la vez que los agremiados también tienen el derecho de exigir su renuncia. Entonces lo correcto sería que se sentaran ambas partes, para dirimir sus desacuerdos. Y si el problema subsiste, que la situación del José Juan se decida en una Asamblea General-.

-PUES JOSÉ Juan -expresa don Roberto-no quiere ceder a ninguna de las dos cosas, sabe perfectamente bien que la Asamblea le daría callo y, de manera vergonzosa, pues le pondrían en la mesa todas y cada una de sus deslealtades hacia el Sindicato y, por ende, a sus compañeros, quienes lo consideran un líder charro-.

-YO CREO, que don Juan debe de re­nunciar, sobre todo sabiendo que la mayoría de los docentes están en su contra, ¿que necesidad tiene el señor de estar en donde no lo quieren?-.

-ESO SERÍA lo correcto, pero el hueso de la Spauaz es harto sustanciosa para él, que ya se acostumbró a vivir de las cuotas de sus compañeros de profesión.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.