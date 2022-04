Comerciantes del Centro Histórico nos Sentimos Desprotegidos: Líder

No Tenemos Seguridad y las Calles Están Sucias: María de Lourdes

Por Rubén Palomo Macías

María de Lourdes Velazco Gómez, representante de los comerciantes del Centro Histórico, informó que se han realizado reuniones con el presidente municipal de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, en donde se ha solicitado el apo­yo de seguridad y limpieza de calles pero perciben que no se está cumpliendo con dichas solicitudes.

“Las calles están sucias y la seguridad es nula, nos queremos reactivar pero lamentablemente tenemos al enemigo en casa. Los mismos Zacatecanos piden que no se visite el estado debido al clima de inseguridad y ese tipo de mensajes no nos ayuda a los comerciantes”, señaló.

La representante de los comerciantes apuntó que tiene 30 años con su co­mercio y es la primera vez (sic) que la inseguridad se ha convertido en un tema preocupante y terrible.

“Me quedo hasta 6 horas sentada viendo que no pasa ni una sola patrulla e incluso ya ni la Guardia Nacional está pasando. Tenemos que exigir más y el problema está en que más arriba tam­poco nos quieren escuchar. Los comer­ciantes estamos desamparados y somos los que proveemos de impuestos a los que están trabajando en el gobierno”, mencionó.

Lourdes Velazco agregó que a esta situación se le puede dar la vuelta ha­biendo una patrulla por lo menos cerca de espacios estratégicos que abarquen varias calles. Esto con la finalidad de que en caso de ser requerido se tenga la certeza de donde buscar auxilio.

“Yo tuve conocimiento de una persona que fue víctima de una extorsión y al día siguiente salió con temor a Estados Uni­dos, esto ocurrió hace aproximadamente dos meses. No entiendo por qué tenemos que esperar a que nos lleguen esas situa­ciones si se pueden evitar”, comentó.

Finalmente la representante informó que se han tenido acercamientos con el secretario de seguridad del municipio, Gustavo Serrano Osornio, en donde se comenta que los contratos para nuevos elementos policiales serán de mucha confianza pero esto fue desde el mes de octubre.

“Lamentablemente los resultados no se han visto. Se habló de un congreso charro donde habría mucha derrama eco­nómica pero aquí al centro los charros no vinieron a consumir. Es falta de pro­moción que el gobierno no realiza para los comerciantes del centro”, remató.