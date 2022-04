“Es Urgente que la Fiscalía Actúe Contra Coyotes Agropecuarios”

Es Mucha la Impunidad: Galván

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Za­catecas, el exdiputado local y líder frijolero Fernando Galván Martínez, mencionó que hay diversos delitos que deben ser atendidos en todo el estado, sobre todo por diversos temas de co­rrupción y violencia. Como ejemplo, mencionó que sólo en la región de Río Grande han denunciado varios abusos en contra de productores del campo, sobre todo que caen ante las argucias de los llamados “coyotes”.

Resaltó que este tipo de ilícitos son pérdidas millonarias para todo el estado, por lo que pidió atención a las instancias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJE), para que asistan las denuncias presentadas por productores campesi­nos, entre otros casos de ganaderos que han sido defraudados en Río Grande y Sombrerete.

“Los ciudadanos tenemos que exigir para que se actúe en el caso de de­mandas de justicia, porque vemos que sigue la corrupción e impunidad, y el efecto es en contra de los productores del campo en municipios”.

“Incluso no ajustan a comprar sus implementos agrícolas, pues le deben a todo mundo, a las tiendas departamen­tales, a los bancos, entre otros. No les han pagado a más de 50 productores; otro tema es que a pesar de las denuncias contra los coyotes, las autoridades no actúan. Creo que se aprovechan de los campesinos y productores, pero necesi­tamos que se aplique la ley, para que se lleven a cabo los procedimientos penales necesarios para castigar a los coyotes”.

También destacó que las autoridades de los tres poderes deberán atender los rezagos históricos y diversos casos emblemáticos de corrupción, mismos que no han permitido que la entidad logre el crecimiento económico y social esperado. Sobre todo porque gobiernos anteriores han dejado desfalcos impor­tantes, deudas históricas, entre otros problemas sociales.