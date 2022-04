Mi Jardín de Flores

Acabar con el Coyotaje

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Pero no se confíen porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros’: Adolfo López Mateos

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 8 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

“Organizados Derrotarían a los ‘Coyotes’”

YO NO me explico por qué las autoridades no han logrado meter al orden a los señores llamados “coyotes”, que medran con las necesidades de los productores del campo; en este caso, con los del frijol.

POR LO que he sabido, les compran sus cosechas muy por debajo de los precios de garantía, y les pesan mal el producto, por lo que hoy viernes don Fernando Galván Martínez, líder de los frijoleros, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, hace un atento llamado al señor Fiscal General de Estado, don Francisco José Murillo Ruiseco, a que ya actúe en contra de esos ‘sinvergüenzas’ que lucran desmedidamente con el sudor de los campesinos, ¿qué opinan al respecto?

-DESGRACIADAMENTE, principalmente esto se rige por la oferta y la demanda, pero además los ‘coyotes’ se aprovechan de las necesidades de los campesinos a quienes agarran ‘ahorcados’, y les compran sus cosechas a precios irrisorios.

“EN OTRAS ocasiones con falsas promesas se llevan cosechas enteras y no les pagan. Pero ni así interviene la Fiscalía y los dejan morir solos-.

-ES CORRECTO, por eso muchos de ellos creen que los ‘coyotes’ corrompen a la policía, formando así un círculo viciosos en el que sólo pierde el productor de frijol.

“Y ASÍ será por siempre hasta que ellos mismos se organicen y ellos mismos comercialicen su frijol en el país y fuera de él, como lo hacen los productores de aguacate en Michoacán.

“YO LE recomendaría a Fernando Galván que se diera una vuelta a la tierra de mi general Lázaro Cárdenas del Río, y pidiera asesoría. El frijol, a nivel mundial, tiene más mercado que el aguacate y es mucho más barato. Vea a doña Petra, se está rayando: a 100 pesos el kilo de aguacate”-.

-PERO DE la mejor calidad, váyase a otros lados y verá los pinchurrientos aguacatitos que tienen; estos son del merito Michoacán, no de Jalisco, no me queme-.

-PUES DON Fernando pide que el Fiscal ya meta al orden a esos ‘Ra- Tellos’, quienes compran barato y venden caro, porque ‘los ciudadanos tenemos que exigir para que se actúe en el caso de de- mandas de justicia, porque vemos que sigue la corrupción e impunidad, y el efecto es en contra de los productores del campo en municipios:

‘INCLUSO –continúa el Fernandoo ajustan a comprar sus implementos agrícolas, pues le deben a todo mundo, a las tiendas departamentales, a los bancos, entre otros. No les han pagado a más de 50 productores; otro tema es que a pesar de las denuncias contra los coyotes, las autoridades no actúan.

‘CREO QUE se aprovechan de los campesinos y productores, pero necesitamos que se aplique la ley, para que se lleven a cabo los procedimientos penales necesarios para castigar a los coyotes’.

“OTRA ACCIÓN que tienen los productores es empaquetar el frijol y comercializarlo directamente en supermercados. Miren a cómo lo venden, en Amazon y otros lugares:

FRIJOL FLOR de Mayo de 900 gramos: $42.90.

FRIJOL PERUANO Verde Valle, 1 kilo $92.40.

FRIJOL CALIDAD Pinto 900 gramos $45.00.

FRIJOL VALLE Querétaro Negro 900 gramos $37.90.

ENTONCES sí hay opciones, sólo se necesita organizarse y ver las posibilidades de pedir créditos y, por supuesto asesoría. Todo mundo come frijol, unos más otros menos.

No Cede la Violencia

AYER, al menos, se cometieron tres asesinatos y dos heridos de bala:

EN FRESNILLO, varios criminales encapuchados y con armas de grueso calibre allanaron un hogar y ahí mataron a balazos a un imdividuo. No hay detenidos.

AHÍ MISMO, en Fresnillo, secuestraron a otro sujeto, lo torturaron y arrojaron su cadáver en despoblado. Tampoco hay detenidos.

EN GUADALUPE, dos personas fueron baleadas: una murió en el acto, la otra resultó herida y es atendida en el Hospital General, donde hacen lo posible por rescatarlo de las garras de la muerte.

OTRO HERIDO de bala, se encuentra hospitalizado en un hospital de Fresnillo, su estado es estable pero critico-.

“’El Deivis’ Está Obligado a Cantarle las Mañanitas al ‘Pelón’ Murillo”

-¡DIOS DE mi vida!, otros tres asesinato, con el agravante de dos heridos más, ¿hasta cuándo comenzaremos a salir a las calles con plena seguridad que regresaremos con vida en nuestros hogares?-.

-MIENTRAS no haya limpia de policías, seguiremos en manos de esos rufianes asesinos; el ‘yeneral’ Adolfo Marín Marín esta obligado a limpiar la policía. Y ‘El Deivis’ cantarle las mañanistas al ‘Pelón’ Murillo-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.