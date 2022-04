Mi Jardín de Flores

“No soy Rico, Tendré que Trabajar”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Con lo que se logró ayer, nos alivianó la carga y podemos sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), rescatar esta empresa pública y mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz, fue por eso, un triunfo. Si no se hubiese logrado lo de ayer, las empresas iban a aumentar el precio de la luz como en Europa’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 9 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¿Están Listas Para Este Domingo?

“MAÑANA domingo (hoy) es el día en que millones de mexicanos decidirán si el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), continúa en Palacio Nacional, sí o no. ¿Ya están listas para ir a refrendarle la confianza a AMLO?”.

-POR SUPUESTO. Hoy es un día histórico para la democracia en México, y estamos llamados a luchar para que se afiance la Revocación de Mandato que, ojalá y pronto sea extensivo para los señores gobernadores, alcaldes, senadores, diputados y de todos los que ostenten un cargo de elección popular-.

-SERÍA BUENÍSIMO. Yo estoy segura que si hubiera Revocación de Mandato, cuando gobernaba el Ernesto Zedillo Ponce de León, el Vicente Fox Fox Quezada, el Felipe Calderón Hinojosa y el zonzo del Enrique Peña Nieto, ninguno de ellos hubiera terminado su mandato y a los tres años hubieran salido de Los Pinos-.

-Y AQUÍ EN Zacatecas, don Alejandro Tello Cristerna, hubiera salido de Palacio de Gobierno a la mitad de su gobierno-.

-MMM... viejo rajón. Ese hubiera inventado cualquier cosa para evitar salir a mitad de su quinquenio, como en realidad sucedió cuando firmó aquel Contrato con Zacatecas, firmando que si no nos regresaba la paz y la tranquilidad de Zacatecas, se iba de la Casa de los Perros: ‘Si no cumplo, ¡me voy!”, y el mendaz ‘Pinocho de Bernárdez’, se rajó y se fue hasta un día antes de que ‘El Deivis’ rindiera protesta como gobernador .

– -PERO ADEMÁS de esa sinvergüenzada, don Alejandro Tello también prometió en campaña instaurar la ‘Revocación de Mandato’, pero recuerdo que sus compañeros diputados panistas, se opusieron-.

-CLARO, PUES ‘El Pinocho de Bernárdez’ pronto se ganó el repudio de los zacatecanos, pues luego luego comenzó a robar pretextando austeridad, al mismo tiempo que los narcos elevaron el indice de violencia, Inseguridad, secuestros, asesinatos, privaciones de la libertad, extorsiones, etcétera.

“ASÍ ES que el Narizón, a mitad de su quinquenio debió haberse ido de la ‘Casa de los Perros’, si no cumplió con su firma en el contrato, menos cumplió con su palabra, porque ‘El Ratello’ siempre demostró ser muy poco hombre y no tener, tan siquiera, una pizca de dignidad-.

–POR CIERTO -toma la palabra don Roberto-, el próximo lunes 11 de abril cumple siete meses de haber entregado el poder que su partido el PRI, perdió en las urnas ante ‘El Rey David’. Y recuerdo que en una entrevista con Gerardo de Avila y Mario Caballero, publicada el domingo 25 de agosto de 2019, Alex declaró:

‘ME VOY de la política y de Zacatecas, por respeto a quien me suceda, no soy rico tendré que trabajar para buscar el sustento de mi familia’. Ya cumplió siete meses de huevón y no se ve que trabaje, anda perdido. ¿De dónde sacó dinero para vivir a todo lujo sin trabajar?

“LUEGO, Alex expresó otro de sus temores:

‘NO QUIERO ser perseguido, ni señalado’.

“PUES NO es que quiera, sino lo que metece: su destino está en manos de ‘El Rey David’, Alex dejó muchos problemas de corrupción e impunidad en el clóset, uno de los cuales ya salió a la luz pública: el fraude por más de 60 millones de pesos cometido en contra del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, en el que el excoordinador del Patronato,Benjamín Medrano Quezada, involucra no sólo a su amiga Marisol Gamboa, sino a Cristina y al propio Alex ‘que fueron los que firmaron el contrato con Marisol’, así lo dijo tal cual, pero luego el escándalo se apagó, sólo en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, le seguimos dando seguimiento y, bueno, pues continuaremos-.

‘El Deivis’ Debió Hacerle Como el Samuel García

-EN LO particular, el Samuel García Sepúlveda, gobernador del Estado de Nuevo León, me caía mal, pero ahora ya comienza a simpatizarme, por haber metido a la cárcel a su antecesor Jaime Rodríguez Calderón, a los seis meses de haber tomado el poder.

“EL LLAMADO ‘Bronco’ siempre me dio mala espina por fantoche y mal gobernador, pero que llega el Samuel y muy a la callada el 15 de marzo, como lo publicó nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que le dan tambo por corrupto: ‘Quien la hizo la paga, quien robó o desvió recurso público a sus amigos, sobrinos favoritos o (en) campaña va a ir a la cárcel, ya basta de que jueguen y saqueen a nuestro estado’, dijo el Samuel al informar que ese 15 de agosto ‘El Bronco’ ya estaba en la cárcel, penal que, irónicamente, él construyó-.

-POBRE HOMBRE, recuerdo que cuando don Jaime andaba en campaña, prometió que si llegaba a la Presidencia de México les iba a mochar una mano a los políticos corruptos, y hoy me enteró que lo sacaron de la cárcel, pero para ir al hospital-.

-ESCUPIÓ para arriba, igual Alex siempre presumió ser el gobernador más honesto de Zacatecas. Ojalá y ‘El Rey David’ pronto no dé la buena noticia de que Alex ya está en el penal de Cieneguillas: sería una prueba de que ya está aquí la Cuarta Transformación-.

-BIEN. Mañana domingo (hoy) tenemos que ir a votar por ya saben quien-.

-NI ME lo diga, yo quiero que mi ‘cabecita de algodón’, siga en Palacio Nacional-.

-YO TAMBOR: no quiero de regreso a los que vendieron el país: no más un Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa u otro Enrique Peña Nieto en el poder, tenemos que recuperar nuestro pais y lo estamos haciendo con nuestro granito de arena-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.