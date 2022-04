Después de dos Años, por la Pandemia, Doña Rosy Regresa a Los Portales a Vender Dulces

Más de 35 Años Elaborando Mazapanes y Dulces Regionales

Por Nallely de León Montellano

Desde hace más de 35 años, Rosy Soriano se dedica a la elaboración artesanal de Dulce de Leche, el cual distribuye durante todo el año en tiendas de abarrotes y en eventos como el Festival Cultural.

La señora Rosy Soriano relata que, en equipo con sus tres hijos le dan movilidad a su pequeña empresa familiar, misma que le fue heredada 1986 por su entonces suegro, con la plena confianza de que continuaría con la tradición familiar de la elaboración y venta de mazapanes cuyas presentaciones son de mezcal y el tradicional de cacahuate, el dulce de leche con nuez y recientemente tazas serigrafiadas.

“Mis hijos me ayudan cuando tienen tiempo en sus trabajos y cuando me ven muy atareada de trabajo es cuando más me apoyan”, señaló.

Mencionó que dentro de su mismo hogar tiene un pequeño taller que cuenta con un molino para la elaboración del mazapán, un cazo de cobre para procesar la leche y una selladora para poner su marca, y resalta que es el lugar donde se dedica a la elaboración del producto que por años le ha dado sustento para su hogar.

La temporada de vacaciones de Semana Santa, dice, es fundamental para su economía como pequeña empresaria local, puesto que con las ganancias obtenidas reinvierte de nueva cuenta en mercancías e insumos que le permiten trabajar durante el resto del año.

Lo anterior sin contar los dos últimos años en los que la mayoría de la población se vio afectada en su economía, incluyendo a doña Rosy quien tuvo que frenar su actividad vendiendo su producto únicamente mediante pedido.

En este aspecto, detalla que la reactivación de Zacatecas en general, sin duda será de grandes beneficios para su pequeña empresa, pues tanto ella como su familia verán reflejados grandes resultados de las ventas.

Asimismo detalló que, en eventos como el Festival Cultural, donde se instala en el Portal de Rosales, sus ganancias por día ascienden a los 800 pesos diarios, por lo que confía en que este 2022 será un buen año para sus finanzas.

“Yo nunca me quejo, tengo 22 años poniéndome aquí en los Portales y siempre me ha ido bien, sólo dejé de ponerme dos años por la pandemia”.

Finalmente resaltó que al finalizar el Festival Cultural se reincorpora a la venta en tiendas de abarrotes, sin descuidar los pedidos individuales queja diario registra en su lista.

“Diario camino más de 4 horas para poder surtir el dulce en las tienditas, porque no tengo en qué moverme”, finalizó.