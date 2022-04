Mi Jardín de Flores

¡Ya se Pasaron de Lanza!

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Nosotros condenamos las invasiones y no estamos a favor de ninguna guerra, nosotros queremos la paz. Pensamos que en esta lamentable guerra de Rusia y Ucrania falló la política, la política que se inventó para evitar la guerra, se pudo haber evitado esta guerra, pero todavía es tiempo de convocar a la paz, para lograr acuerdos de paz’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 10 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

“ESOS HIJOS de la chIng… (censurado) ya se pasaron de lanza. Lo que le hicieron a Carlos Alberto, elemento de la Guardia Nacional, no tiene nombre. Si este muchacho, trabajara de policía en Estados Unidos, el gobierno yanquí ya estuviera tras de esos malditos asesinos, incluso ofreciendo jugosa recompensa por información que contribuyera a la captura de esas bestias”.

-DIOS LE dio fuerza para soportar esos balazos: el primero en un ojo, el siguiente en el tórax. He estado rezando a mi Padre Dios para que no pierda su ojo y pronto salga del hospital totalmente sano-.

-LO QUE dice don Roberto es cierto: si el elemento de la Guardia Nacional fuera estadounidense, los gringos ya estuvieron buscando a esos cobardes criminales, por cielo, mar y tierra. Así pasó con el Kiki Camarena, el agente de la DEA, de ascendencia mexicana asesinado por el narco en 1985.

“LO QUE provocó la captura de los peligrosos capos: Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Héctor Luis ‘El Güero’ Palma Salazar y Ernesto Fonseca Carrillo ‘don Neto’, entre otros, de menor importancia. A los gringos les matan a uno de ellos y responden con todo, en cambio aquí en Zacatecas no hacen más que ponerse de rodillas”-.

-PUES OJALÁ salve la vida y su ojo. Pero esos jijos de la ching… (censurado) deben de pagar por lo que hicieron y cómo lo hicieron. El elemento de la Guardia Nacional manejaba su motocicleta rumbo a su trabajo en Río Grande, cuando los matones a sueldo lo interceptaron. Lo privaron de su libertad, y dentro de la camioneta a la que lo subieron comenzaron a golpearlo, durante todo el trayecto de Río Grande a Fresnillo.

“Y CUANDO llegaron a una colonia popular de la Ciudad de Fresnillo, lo bajaron del vehículo a empellones, le dispararon do tiros y huyeron. Afortunadamente en esos momentos pasaba por el lugar un taxi, y el chofer lo llevó de emergencia al Hospital Hidalgo, para después ser trasladado en helicóptero al Hospital Militar de la Onceava Zona Militar de Guadalupe, por órdenes de la superioridad.

“LO QUE me molesta es que no haya ningún pronunciamiento de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Fiscalía ni de la Secretaría de Seguridad, lo que indica que no les interesa la suerte de su compañero, que no solamente fue privado de su libertad, torturado y baleado de la manera más cobarde, sino que estuvo a punto de morir desangrado. Vamos a ver si más tarde o el lunes, hay algún pronunciamiento al respecto, o les vale gorro.

“LA VERDAD yo no puedo concebir que una caterva de delincuentes ponga de rodillas al Supremo Gobierno. Mucho está podrido por esta “herencia maldita”, que nos dejó Alex, quien por cierto mañana cumple siete meses de no dar ni cara ni en Facebook ni en Twitter, pareciera que se lo tragó la tierra a él y a Cristi; han de andar muy ciscados por los más de 60 millones de pesos que se triangularon en el Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, luego de que Benjamín Medrano los involucró-.

Ahí le Hablan al Señor Fiscal

“ESTÁN cayendo en un error cada vez más grande que va creciendo porque no se ven resultados. Tenemos la misma circunstancia reflejada en el carácter federal aquí en el estado. Todo se señala de corrupto, como sucede con el programa de tiempo completo en las escuelas, pero no lo comprueban”.

SON PALABRAS textuales de don Raymundo Carrillo Ramírez, presidente local del Partido de la Revolución Mexicana (PRD), quien abunda:

“EL TRABAJO de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), ha sido un cero a la izquierda, muy poco eficiente y nada eficaz”-.

-POR PRIMERA vez en mi vida coincido con el “Perderé”, el Raymundo tiene mucha razón:

“EL TRABAJO que ha mostrado el Fiscal (Francisco José Murillo Ruiseco) nos hace pensar que hay mucho ocio en su función y en su equipo. Si fuera otro momento histórico con un régimen que pide eficiencia y eficacia a sus funcionarios el fiscal ya hubiera sido cambiado. Si consideramos que es bueno para remar no quiere decir que es bueno para pescar”-.

-¡ZAS! ¡Que madrazote!, pero pues tiene razón ¿a qué se dedica Francisco José Murillo, que no sea a hacer el ridículo? -Si el Fiscal trabajara en la Iniciativa Privada -como lo hemos comentado e charlas anteriores- ya hubiera sido despedida hace años, pues no da buenos resultados.

“LO QUE me sigue inquietando es ¿por qué ‘El Rey David’ no se ha desafanado de Alex, si es parte muy importante de esa ‘herencia maldita’, que ha provocada alrededor de 10 mil asesinatos, muy por encima de la pandemia del COVID-19? ¿Qué intereses oscuros hay entre ellos?”-.

-¡ÁNDELE! Esa es la pregunta de los 64 mil pesos!-.

-NO SEAN mal pensados: a lo mejor don David le está sacando información poco a poco-.

PARA ESO, madre Teresa, estaría el Arturo Nahle. Él tiene todos los expedientes, o tarjetas de investigación, y sabe bien como andan las cosas por las declaraciones de todos los narcos que han caído en el penal de Cieneguillas, y otros tantos liberados-.

Y ¿Cómo vieron la Revocación del Mandato?

-YA ESTAMOS por terminar los temas, y no hemos comentado ¿cómo vieron la Revocación de Mandato?-.

-HUBO POCA gente, pero con la que pude platicar, la gran mayoría votó por la permanencia de mi ‘cabecita de algodón’, a pesar de que aquí la gente es muy priísta-.

-YO -DICE don Roberto- también hice un breve sondeo y la gente están con López Obrador, pero Morena no los acaba de convencer-.

-PUES YO escuché que la gente ya no quiere saber nada del PRI, como que ya está muy desgastado. Y sí, se habla maravillas de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo también creo que en Chalchihuites va a ganar.

BUENO. Yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.