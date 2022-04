Mi Jardín de Flores

Estoy Feliz, Feliz, Feliz, “mi Cabecita de Algodón” la Volvió a Hacer

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“A pesar de los pesares, mucha gente salió a votar el día de hoy, según los cálculos oficiales, más de 17 millones de mexicanos, a pesar de que no se instalaron casillas; sólo se instalaron el 30% de las casillas de 2018, una tercera parte. Quiero agradecerles, porque más del 90% votó para que termine mi mandato. Quieren que yo continúe hasta septiembre de 2024. Amor con amor se paga. Me quedo y va­mos a continuar con la transformación del país’: Andrés Manuel López Obrador.

Chalchihuites, Zac.- Lunes 11 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordio­sa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Estoy Feliz, Feliz, Feliz. Mi ‘Cabecita de Algodón’ la Volvió a Hacer

“PUES AQUELLAS víboras prietas, tepocatas, arañas ponzoñosas, tarántulas y demás fauna enemigas de la democracia, agoreras del desastre que afirmaron que mi cabecita de algodón iba a fracasar ayer domingo en la Revocación de Mandato, nos la persignaron, porque 90% de los votantes aprobaron su gobierno: por eso estoy feliz, feliz, feliz. Mi ‘cabecita de algodón’ la vol­vió a hacer ¿Qué les parece?”.

-DIOSITO escuchó mis ruegos, el evento se llevó a cabo con total tranquilidad, que era lo que me inquietaba, porque en cuanto a lo demás, yo sabía que nuestro Presidente, don Andrés López Obrador (AMLO), iba a arrollar aunque, para ser sinceras, nunca me imaginé que con 90% de los votos.

-ESTO comprueba una vez más -dice don Roberto- que AMLO es uno de los presidentes de México más queridos en la historia de nuestro país y que, entre más lo atacan, más crece.

ESCUCHEN -lo traigo grabado-lo que hace un par de horas dijo el Presidente AMLO:

VEMOS LOS resultados del INE. Bue­no, de acuerdo a este corte, participaron 16 millones 392 mil ciudadanos; y de esos 16 millones 392 mil ciudadanos, decidieron porque se me revocara el mandato un millón 56, que significa 6.4%; y porque siga, 15 millones 60 mil 746, que significa 91.8%. Los votos nulos fueron 274 mil 988, el 1.6%.

YA ESTAMOS hablando de práctica­mente todas las casillas. Según el dato, es el 99.32% de las casillas.

¿QUÉ SIGNIFICA esto?

QUE PARTICIPÓ mucha gente. Para tener una idea, en el 2006, que no se olvida, yo obtuve, de acuerdo a las cifras oficiales, 14 millones 800 mil y Calderón 15 millones, cifras oficiales, la realidad fue otra, porque hubo un gran fraude. Pero, aún con los votos inflados de Calderón, ahora obtuvimos más.

AQUÍ HAY QUE tomar en cuenta que no se instalaron todas las casillas, se instaló un tercio de las casillas. En el 2018 se instala­ron alrededor de 160 mil casillas y ahora fueron 56 mil, 57 mil, un tercio.

TAMBIÉN LO digo porque nuestros adversarios, que se enojan mucho, pues dicen: ‘Es la mitad de los votos que obtuvo el presidente en la elección del 18’. Sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados y hubo municipios en donde no hubo casillas.

EN MI pueblo —decía yo anoche que existe desde antes de la llegada de los espa­ñoles, es un pueblo prehispánico, Tepetitán, por ahí paso Cortés llevando preso a Cuau­htémoc, un pueblo antiguo— no instalaron casilla, la instalaron a 30, 40 kilómetros. Pero la gente salió a votar a pie, en cayucos, en lanchas, a caballo, en camioneta, como pudo, pero participaron.

REALMENTE les agradezco mucho. No tendría cómo pagarles. Bueno, sí, sí tengo cómo pagarles: no traicionándolos jamás y seguir trabajando en bien del pueblo.

ESTOS SON los resultados.

LUEGO, vemos cómo participaron los ciudadanos por estado, desde luego agradez­co mucho a mis paisanos: 627 mil 590 votos.

¿SABEN QUÉ recuerdo?

QUE EN 1988 también ni siquiera nos permitieron… En ese sentido se ha avanza­do por la lucha democrática, pero en 1988 obtuve creo que 50 mil votos como candi­dato a gobernador; 627 mil 590, casi 36% del padrón, y a favor 97.3 y en contra 1.5.

AHÍ ES entendible no solo porque soy orgullosamente de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, sino porque Tabasco el estado más tropical de México y por lo mismo —y por su historia— es el estado, de los estados más liberales del país. Ahí, por ejemplo, en la última elección el PAN no llegó al 2%, no tiene registro, porque en mi tierra, en mi agua, no somos conservadores. En segundo lugar, en postura liberal, no conservadora, Guerrero, pero esa es otra historia.

MIREN, Chiapas, un millón 51 mil, también haciendo un gran esfuerzo. Aquí lamentablemente perdieron la vida tres personas porque se derrumbó un camión que llevaba ciudadanos, personas a votar, en San Fernando, cerca de Tuxtla Gutiérrez. Nuestro pésame a sus familiares y se están atendiendo a los heridos. Pero todo esto tam­bién motivado porque alejaron muchísimo las casillas con el propósito de que la gente no participara, 94.4% a favor.

CAMPECHE, a pesar de no ser un estado con mucha población, pues es un estado también liberal, progresista, 177 mil 228.

VERACRUZ, un millón 511 mil 601 ciudadanos, un millón 511 mil ciudadanos, también mucha participación, 26.6 del padrón.

YO RECUERDO que, en el 2006, que ganamos, pero nos robaron la presidencia, yo obtuve formalmente un millón de votos.

TLAXCALA TAMBIÉN, 241 mil.

GUERRERO, lo que hablábamos, 567 mil.

OAXACA, 645 mil.

YUCATÁN, y me da mucho gusto, agradezco mucho a nuestros hermanos yu­catecos, 356 mil 450. En el 2006 ganamos todo el sureste, menos Yucatán, porque tenía predominio el PAN, también por cuestiones históricas. Ahí era muy fuerte la llamada ‘casta divina’ y habían haciendas y había esclavitud cuando la fiebre del henequén.

CON LA REVOLUCIÓN se entregan las haciendas a los campesinos. Quien lleva a cabo este reparto agrario fue el general Cárdenas, aunque antes había estado gober­nando Yucatán en la época revolucionaria, por un sinaloense extraordinario, Salvador Alvarado, y también el gran dirigente del sureste Felipe Carrillo Puerto.

ENTONCES, cuando el general Cárde­nas lleva a cabo el reparto agrario —pues a toda acción, una reacción— se conforma un núcleo conservador muy reaccionario en Yucatán y se apoya en un periódico que existe hasta ahora con una postura ya dis­tinta, el Diario de Yucatán, y eso afianza el conservadurismo en Yucatán.

PERO EN los últimos tiempos empieza a cambiar y hay otro periódico que influye, para que tengamos en cuenta la importan­cia de los medios. En el porfiriato existía como periódico oficial El Imparcial, que era el defensor del régimen y tenía una gran influencia, consolidó, afianzó al porfiriato, porque llegó a tirar 120, 130 mil ejemplares diarios, imagínense, en aquel tiempo de 15 millones de habitantes un periódico con un tiraje de 120, 130 mil.

CLARO QUE existía también El Hijo del Ahuizote y Regeneración, y El Diario del Hogar, de Filomeno Mata, y había pe­riódicos opositores.

BUENO, en el caso de Yucatán así, como durante mucho tiempo y hasta ahora con una postura, vamos a decir, menos conservado­ra, pues ese periódico contribuyó mucho para mantener posturas conservadoras en Yucatán.

AHORA EXISTE EL Por Esto!, que es también interesante porque tanto los fundadores del Diario de Yucatán, como los fundadores del Por Esto! son familia. Ya ven cómo se dan las cosas también en la familia, unos con posturas conservadoras y otros con posturas progresistas. Mario es, que le mando un abrazo, es un hombre con posturas progresistas, Mario Menéndez.

QUINTANA ROO, muy bien, mucho muy bien también en participación, 272 mil 633 votos.

HIDALGO MUY bien, 455 mil 536, adelante.

CIUDAD DE MÉXICO, un millón 502 mil votos, también en el… Bueno, en la elección pasada el PAN obtuvo creo que un millón en la Ciudad de México y ahora participaron un millón 502 mil y 88%.

PUEBLA, casi un millón también, muy buena participación.

NAYARIT, 171 mil.

SINALOA ES de los estados del norte con más vocación democrática y de cambio, 429 mil.

MORELOS, como homenaje a Emiliano Zapata, 276 mil.

TAMAULIPAS casi 500 mil participaron, 475 mil.

ESTADO DE MÉXICO, dos millones, es una participación muy considerable, desde luego es el estado con más población en el país, pero dos millones es bastante.

SAN LUIS POTOSÍ, 326 mil. Vi algunas fotos de la gente de San Luis caminando en busca de la casilla.

COLIMA 86 mil 563.

COAHUILA, que ahí los señores Morei­ra, sobre todo Rubén Moreira, el dirigente del PRI, tiene mucha influencia, dirigente del PRI nacional.

ZACATECAS, 170 mil.

MICHOACÁN, casi 500 mil, 484 mil.

BAJA CALIFORNIA Sur, 69 mil 257.

BAJA CALIFORNIA, 362 mil 67.

SONORA, 266 mil.

NUEVO LEÓN, qué importante, casi 500 mil, 447 mil 417. Este es importante, este estado es importante, que hayan salido a votar 447 con toda la campaña en contra, porque se dedicaron los adversarios a decir que no salieran a votar, que no participara la gente.

Y ALLÁ ES la sede del Reforma, se llama el periódico El Norte, un poco como el Diario de Yucatán. Yo creo que peor, peor porque el Diario de Yucatán tiene más historia y es más ideológico, y El Norte y el Reforma es la defensa de los grupos de intereses creados, no sólo es la manera de pensar, sino el poder económico, la defensa a los potentados, a los intereses y a los corruptos. Nunca van a escuchar ustedes, nunca van a ver, mejor dicho, una crítica en el Reforma a Salinas de Gortari, ahí se aplica ‘no se puede tocar al intocable nunca’.

QUERÉTARO muy bien, 187 mil.

CHIHUAHUA, casi 300 mil participaron.

GUANAJUATO, 431 mil. Y aquí el hecho importante es que por primera vez ganó Guanajuato, creo que sí, de estos 431 creo que obtuve como 300 o un poco más, pero es la primera vez. Muchas gracias al pueblo de Guanajuato por su confianza, muchas gracias.

DURANGO, 125 mil.

AGUASCALIENTES, 96 mil.

Y JALISCO MUY bien, también, 550 mil, 550 mil, Jalisco.

ASÍ VOTARON los estados.

Y YA vemos unas fotos. Miren así es México, y no como lo pintan. Choix, allá en Sinaloa, límite con Chihuahua; Ahome, también Sinaloa; Urique, en la sierra de Chi­huahua, en la mera sierra de Chihuahua; San Luis Potosí era una fiesta, fue una fiesta, en todos lados; Monterrey, en Oaxaca; en Las Margaritas, Chiapas; Papantla, Acapulco, en Hidalgo, en Puebla.

MUCHAS GRACIAS de todo corazón. Y vamos a seguir adelante hasta septiembre del 24, si lo decide el Creador, la naturaleza, la ciencia, porque ya lo quiso el pueblo. En­tonces, vamos hacia adelante a profundizar en la transformación de nuestro país.

“Vamos Hacia Adelante”

“ESTA es información fidedigna y de primera mano, pues es del Presidente de México, qué les parece?”-.

-QUE FUE todo un éxito. Pero lo que más me gusta de todo esto, es lo que el señor Presidente dijo al final: “Vamos hacia adelante a profundizar en la transformación de nuestro país”-.

-ESTO QUE dijo mi ‘cabecita de al­godón’, ‘El Deivis’ tiene que grabárselo, es hora de que la Cuarta Transformación comience a actuar para regresarle al pueblo lo robado. Se está tardando-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.