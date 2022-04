Son Graves las Deficiencias en Sistema Penitenciario en Municipios del Estado

De 2018, a 2020, se Suicidaron 16 Detenidos: Luz Domínguez

Por Manuel Domínguez Caldera

En conferencia de prensa, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez Campos, informó sobre una evaluación que realizaron en los centros penitenciarios de los diversos municipios. Sobre todo resaltó las graves deficiencias y el mínimo cuidado a los derechos humanos por parte de las ins­tituciones, tanto municipales como estatales y federales.

Destacó que en los separos preventivos de diversos municipios, no cuentan con condiciones eficientes en cuanto a la infraes­tructura y equipamiento, tanto en el caso de Concepción del Oro, Momax, Jiménez del Teúl, Florencia de Benito Juárez, El Salvador, Morelos, General Pánfilo Natera, Huanusco, Mezquital del Oro, Trinidad Gar­cía de la Cadena, Cañitas de Felipe Pescador y el Plateado de Joaquín Amaro.

Expuso que en 15 municipios no se cuenta con un libro de registro para personas dete­nidas, por lo que tienen algunas hojas sueltas por lo que no tienen debido control, tanto de los que ingresan como los que salen, para evitar casos de desaparición forzada.

También recordó que hay un importante número de déficit de policías en los mu­nicipios, porque hay activos sólo mil 348 policías, de un total de cuatro mil 639 que debería tener de acuerdo a los estándares internacionales, por lo tanto hay un déficit que repercute en el incumplimiento de las obligaciones de seguridad en los 58 municipios.

Los municipios que cuentan con menos de 10 policías son: Villa Hidalgo, Juan Aldama, Cuauhtémoc, Cañitas de Felipe Pescador, Trinidad García de la Cadena, Huanusco, Jiménez del Teúl, Mezquital del Oro, Santa María de la Paz, Noria de Ángeles, Tabasco, Tepetongo, Chalchihuites, Pánuco, Villa González Ortega y General Enrique Estrada.

Además, dijo que en 44 municipios no se cuenta con reglamentos de separos preven­tivos y en 30 municipios no hay manuales y protocolos de actuación.

Hay ausencia de procedimientos para emitir las quejas ante Derechos Humanos, además que no hay mecanismos para la puesta a disposición del Ministerio Público en la presunta comisión de un delito.

“Se revisaron cuestiones de infraestruc­tura, de higiene, iluminación, personal policiaco y administrativo; así como los procedimientos. De las observaciones se desprende que hay deficiencia en las con­diciones de infraestructura, equipamiento, servicios, procedimientos en algunas de las instalaciones de los separos preventivos”.

“De manera general se revisaron las ins­talaciones de 13 separos preventivos, que o corresponden al 23% de la totalidad y que se encuentran en condiciones muy malas. Es­tamos hablando de los separos preventivos de Concepción del Oro, Jiménez del Teúl, Florencia de Benito Juárez, El Salvador, Morelos, General Pánfilo Natera, Momax, Huanusco, Mezquital del Oro, García e la Cadena, Atolinga, Cañitas de Felipe Pesca­dor y el Plateado de Joaquín Amaro. Además en 31 separos no se cuenta con celdas para albergar mujeres; en 51 separos no hay espacio para albergar a jóvenes menores de edad”.

“Existe deficiencia de higiene en 16 separos preventivos, en cinco de ellos no hay adecuada ventilación y en 10 no hay una buena iluminación, además de que no existe taza sanitaria en 8 separos; en 52 no existen lavabos en las celdas. Tampoco hay en 45 separos preventivos la posibilidad de alimentación, a pesar de que les remiten por lo menos por 36 horas”.

Además, también amentó que no se ha cuidado el tema de los suicidios, pues desde el 2008 al 2020, se han contabilizado 16 personas que se suicidaron en 13 centros penitenciarios. Por lo que pidió se atien­dan estas cifras para adecuar las puertas y ventanas.