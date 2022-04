Mi Jardín de Flores

‘La Herencia Maldita’

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Cada vez más países se unirán a Rusia, China, la India, Irán y Arabia Saudita en la iniciativa de independizarse del dólar y exigir el pago de sus productos en divisas con respaldo en petróleo o en oro. Estados Unidos perderá el poder de comprarlo todo a cambio de billetes sin soporte, en momentos en que sus reservas petroleras alcanzan apenas para ocho años’: Luis Britto García.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 12 de abril de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Un Éxito a Pesar de Todas las Marrullerías

“CON LA cúpula empresarial en contra, con el INE en contra, con la mayoría de los partidos políticos en contra, contra empresas extranjeras en contra, fifís en contra y vende­patrias en contra, mi ‘cabecita de algodón’ logró en Zacatecas 170 mil 422 votos, de los cuales 152 mil 888 se pronunciaron a favor de continúe con su sexenio, y 13 mil 945 porque se le revocara el mandato pero se la pellizcaron, además de 3 mil 589 nulos.

“EN LO personal, lo considero un éxito, porque sólo instalaron 30% de casillas, pues el INE pretextó que no tenía dinero. Hizo todo lo que se le ocurrió para que la consulta fracasara, pero les falló el tiro”

-SEGÚN los expertos, si las casillas acostumbradas se hubieran instalado en su totalidad, el señor Presidente hubiera logrado una votación a su favor 200% más. O sea 458 mil 664 votos en el estado. Así es que yo coincido con usted, doña Petra: es un triunfo, le pese a quien le pese-.

-PUES como dijo el gran Paco Ignacio Taibo II: “Se las metimos doblada, camara­das”, o sea -subraya don Roberto- las bole­tas. Ahora vamos a ver cómo nos va en las próximas elecciones del domingo 5 de junio. donde estarán en juego seis gubernaturas:

OAXACA.

QUINTANA ROO .

. TAMAULIPAS .

. HIDALGO .

. DURANGO Y,

AGUASCALIENTES.

“YO CREO que nos vamos a llevar carro completo”, ¿cómo ven ustedes?

-ES EN Aguascalientes, donde dicen mis hermanas Clarisas Capuchinas que el PAN está muy fuerte, tanto que el PRI y el PRD se le unieron para no perder su registro. Los otros estados sí los ganará Morena-.

-ES CORRECTO, la mayoría de las en­cuestadoras tienen arriba a la panista María Teresa Jiménez Esquivel, hasta con 58% de los votos, mientras que la más cercana de sus competidoras, Nora Ruvalcaba Gámez, de Morena, tiene 27.6%: más de 2 votos a 1-.

LAS OTRAS tres participantes ni siquie­ra pintan: Anayeli Muñoz Moreno, de Movi­miento Ciudadano, 9.5% de la intención del voto; Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PVEM-PT 3.3% y nuestra paisana Natzielly Rodríguez Calzada, apenas 0.8%.

-¡AH CARAY! ¿El Club de Tobi, al revés?-.

-INÉDITO, cinco mujeres se están dispu­tando la gubernatura de Aguascalientes, aquí sí como decía Claudia Edith Anaya Mota: “Ya huele a gobernadora”-.

“BUENO, regresando con la Revocación de Mandato: en las elecciones del año pa­sado para la gubernatura, el PRI sacó 152 mil 185 votos, o sea 703 votos menos que mi ‘cabecita’ de algodón’, mientras que los Panuchos apenas alcanzaron 65 mil 405 votos y, el Perderé, 32 mil 616. Méndigos, y son los que dicen que mi ‘cabecita de algodón’, fracasó. Ja ja-.

“La Herencia Maldita del Tello”, Imparable

-MIENTRAS que el general se pelea con sus propios policías y éstos ya lo tienen agarrado de los ‘destos’, el crimen organizado sigue matando a zacatecanos y zacatecanas, como sucedió ayer por la tarde en la calle Cerro de las Campanas, colonia Miguel Hidalgo, en el meritito Fresnillo. Los asesinos las masacraron a balazos a dos mujeres y tranquilamente se retiraron del lugar del doble y cobarde asesinato. La Fiscalía, ni siquiera ha averiguado como se llaman las dos víctimas, cuyos cuerpos siguen en el Semefo en calidad de “desco­nocidos”. ‘La Herencia maldita del Tello’, sigue imparable.

Desaparece Vendedor de Mariscos, en Fresnillo

ARACELI DE 29 años, acudió a la Casa de Justicia para denunciar la desaparición de su hermano Nestor Jesús de 33 años, quien el pasado sábado al filo de las 9:00 de la mañana, salió de su casa ubicada en el fraccionamiento Indeco y no ha regresado.

NESTOR es vendedor ambulante de ma­riscos, y siempre ha sido muy responsable de su trabajo, por lo que creen que algo malo le pasó, pues le han estado llamando a su celular y no responde.

Privan de su Libertad a Menor de Edad

SUCEDIÓ… en Fresnillo. A eso de la 1:00 de la mañana, cuando la familia ente­ra dormía, fue despertada por el ruido que ocasionó la ruptura de la cerradura de la puerta principal, ubicada en la comunidad de Río Florido.

A ESA hora varios criminales encapucha­dos y con armas largas en manos, entraron al hogar y gritando injurias y amenazas preguntaron por el chamaco Omar de 15 años, quien impulsado como por un resorte se incorporó semidesnudo de la cama, y dos de los delincuentes lo sacaron a rastras de la casa, lo aventaron dentro de la camioneta en la que llegaron y, con su presa, empren­dieron la retirada.

TODO ESTO lo declaró Andrés de 35 años, hermano de Omar, ante el Ministerio Público del fueron común.

-¡DIOS DE mi Vida! ¿Qué cosa les pudo hacer un niño de 15 años, para privarlo de su libertad?

‘La Herencia Maldita II’

PUES CON la ‘novedad’ de que el ‘ex­goberladrón’, Alejandro Tello Cristerna mejor conocido como ‘El Pinocho de Bar­nárdez’, dejó caer el Sistema Penitenciario en municipios del estado, pues las cárceles de: Concepción del Oro, Momax, Jiménez del Teúl, Florencia de Benito Juárez, El Salvador, Morelos, General Pán lo Natera, Huanusco, Mezquital del Oro, Trinidad García de la Cadena, Cañitas de Felipe Pescador y el Plateado de Joaquín Amaro, son auténticas pocilgas que ni siquiera cuentan con lo elemental en infraestructura y equipamiento, según reveló Ma. de la Luz Domínguez Campos, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zaca­tecas (CDHEZ).

TAN DEPRIMENTES son sus celdas que de 2018 a 2020, se suicidaron 16 in­ternos: ‘existe deficiencia de higiene en 16 separos preventivos, en cinco de ellos no hay adecuada ventilación y en 10 no hay una buena iluminación, además de que no existe taza sanitaria en 8 separos; en 52 no existen lavabos en las celdas. Tampoco hay en 45 separos preventivos la posibilidad de alimentación, a pesar de que les remiten por lo menos por 36 horas.

‘DE MANERA general -continúo la de­fensora de Derechos Humanos-se revisaron las instalaciones de 13 separos preventivos, que corresponden a 23% de la totalidad y que se encuentran en condiciones muy malas. Estamos hablando de los separos preventivos de Concepción del Oro, Jimé­nez del Teúl, Florencia de Benito Juárez, El Salvador, Morelos, General Pánfilo lNatera, Momax, Huanusco, Mezquital del Oro, Gar­cía e la Cadena, Atolinga, Cañitas de Felipe Pescador y el Plateado de Joaquín Amaro.

‘ADEMÁS EN 31 separos no se cuenta con celdas para albergar mujeres; en 51 separos no hay espacio para albergar a jóvenes menores’.

SEGÚN Luz Domínguez, en los 58 municipios que conforman Zacatecas, hay mil 348 policías, cuando debería de haber 4 mil 639, por lo que existe un déficit de 3 mil 295 policías.

Con otra: en los municipios de Villa Hidalgo, Juan Aldama, Cuauhtémoc, Ca­ñitas de Felipe Pescador, Trinidad García de la Cadena, Huanusco, Jiménez del Teúl, Mezquital del Oro, Santa María de la Paz, Noria de Ángeles, Tabasco, Tepetongo, Chalchihuites, Pánuco, Villa González Ortega y General Enrique Estrada cuentan con menos de 10 policías’-.

-PARA eso me gustaba, el méndigo Na­rizón ni siquiera pudo controlar los separos de las cárceles municipales-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.